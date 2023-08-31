Почему в США сложно найти сломанный или потрескавшийся въезд на участок или в гараж

Въезд на участок – это один из наиболее уязвимых участков дорожного полотна или тротуара. Уже через несколько лет с ним могут начаться серьезные проблемы: трещины, сколы и даже полное разрушение. Наверняка каждый хозяин хотел бы, чтобы въезд на его участок не разрушался долгие годы. Интересный опыт в этом вопросе смогли собрать американцы. В США найти «разбитый» въезд будет не просто, а все благодаря действующим строительным нормам.
Въезд должен быть капитальным. |Фото: mykaleidoscope.ru.
Как чаще всего делают въезд на участок или в гараж у нас? Обычно заливают бетоном небольшой уклон. На этом все. Справедливости ради, стоит сказать, такой же способ используется и в США. Однако, подобное упрощение не приветствуется строительными нормами большинства штатов. Там власти в большинстве случаев настаивают на «капитальном строительстве». Что же оно подразумевает?
Можно обратить внимание на опыт США. |Фото: stroiteh-msk.ru.
Капитальный въезд на участок в США называется «креслом» из-за формы бетонной конструкции, которая по итогу оказывается в земле. Технология строительства непростая, а сами работы обходятся в копеечку даже для американцев. Зато оборудованный подобным образом въезд служит на протяжении многих лет верой и правдой. Стоит также отметить, что в «одноэтажной Америке» чаще всего не приветствуется установка каких-либо бордюров между асфальтным полотном частного участка и общественной дороги. Что же касается технологии укладки въезда, то она выглядит следующим образом.
Экономить на въезде не стоит. |Фото: newdom1.ru.
В месте организации въезда на участок вынимается грунт с заглублением 50 см от финишной поверхности. Затем роется заглубление еще в 50 см под общественную дорогу, в результате чего образуется такой «уголок». Потом на дно укладывается плотный геотекстиль. На него насыпается 15-сантиметровый слой крупного щебня. Слой трамбуется, после чего снова укладывается геотекстиль. Сверху еще 15 см желтого песка тонкой фракции. Песок поливается водой, после чего трамбуется с использованием виброплиты. Поверх дается двойное армирование, после заливается 20-сантиметровый слой бетона. Получившаяся конструкция, как принято считать, обладает максимально возможной прочностью.
Скупой платит дважды. ¦Фото: klyuch.ru.
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