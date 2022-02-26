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18 невероятных фонтанов из дерева, которые обязательно нужно увидеть


Удивительные деревянные фонтаны, которые вы должны увидеть.

Удивительные деревянные фонтаны, которые вы должны увидеть.

При желании украсить участок можно фонтаном. Сделать нечто подобное, не так сложно, как кажется на первый взгляд. Более того, для создания фонтана можно использовать самые нестандартные материалы, в том числе дерево. Вот и в новом обзоре были собраны примеры именно таких любопытных структур. Смотрим и оцениваем.

1. Фонтаны из дерева


Фонтаны из дерева создающий во дворе оттенок свежести и умиротворения.

Фонтаны из дерева создающий во дворе оттенок свежести и умиротворения.

 

2. Водяная мельница


Водяная мельница из натуральных экологически чистых материалов для ландшафтного дизайна.

Водяная мельница из натуральных экологически чистых материалов для ландшафтного дизайна.

 

3. Водопад из коряги


Фонтан из коряги создающий природную гармонию и красоту.

Фонтан из коряги создающий природную гармонию и красоту.

 

4. Для любителей романтики и домашнего уюта


Фонтан из дерева отлично подходящий для романтического места для отдыха.

Фонтан из дерева отлично подходящий для романтического места для отдыха.

 

5. Яркий элемент декора садового участка


Настоящий Фонтан из дерева станет важным декоративным элементов в вашем саду.

Настоящий Фонтан из дерева станет важным декоративным элементов в вашем саду.

 

6. Фонтан из искусственной коряги - отличное решение


Искусственной фонтан из деревянной коряги для дачного участка.

Искусственной фонтан из деревянной коряги для дачного участка.

 

7. Водопад для настоящих любителей востока


Настоящий фонтан из дерева в японском стиле.

Настоящий фонтан из дерева в японском стиле.

 

8. Просто сказочный водопад


Просто сказочный фонтан из деревянного пня.

Просто сказочный фонтан из деревянного пня.

 

9. Креативная композиция


Удивительная композиция деревянной коряги и небольшого кувшина, объединенная в декоративный фонтан.

Удивительная композиция деревянной коряги и небольшого кувшина, объединенная в декоративный фонтан.

 

10. Каскадный водопад


Небольшой каскадный водопад, выполненный из искусственных материалов.

Небольшой каскадный водопад, выполненный из искусственных материалов.

 

11. Для настоящих ценителей тишины и спокойствия


Есть что-то безбрежное даже в небольшом фонтане для дачного участка.

Есть что-то безбрежное даже в небольшом фонтане для дачного участка.

 

12. Деревянная конструкция фонтана


Деревянная конструкция станет выгодным решением для небольшого фонтана.

Деревянная конструкция станет выгодным решением для небольшого фонтана.

 

13. Удивительный фонтан


Удивительный фонтан, созданный из старой бочки.

Удивительный фонтан, созданный из старой бочки.

 

14. Без излишеств


Красивый деревянный фонтан - настоящее приобретение.

Красивый деревянный фонтан - настоящее приобретение.

 

15. Фонтан в ландшафтном дизайне


Небольшой деревянный фонтан в ландшафтном дизайне.

Небольшой деревянный фонтан в ландшафтном дизайне.

 

16. Природные материалы


Фонтан, сделанный из различных природных материалов.

Фонтан, сделанный из различных природных материалов.

 

17. Громоздкий фонтан


Высокий деревянный фонтан для настоящих ценителей ландшафтного искусства.

Высокий деревянный фонтан для настоящих ценителей ландшафтного искусства.

 

18. Деревянная обшивка фонтана


Фонтан, выполненный из натурального облицовочного материала.

Фонтан, выполненный из натурального облицовочного материала.

 

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18 невероятных фонтанов из дерева, которые обязательно нужно увидеть

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18 невероятных фонтанов из дерева, которые обязательно нужно увидетьПодписаться на мой Instagram
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