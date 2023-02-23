15 знаменитостей, которые сменили свои настоящие имена и хранят это в тайне







1. Павел Воля

Сегодня имя Павла Воли - это настоящий бренд.

2. Мила Кунис

Мила, она же Милена.

3. Риз Уизерспун

Именно Риз, а не Лоре удалось стать самой знаменитой блондинкой.

4. Макс Барских

В своем псевдониме он соединил имя брата и фамилию бабушки.

5. Деми Мур

От первого мужа досталась звучная фамилия.

6. Паулина Андреева

Уже не Катя, но Паулина.

7. Дженнифер Энистон

Просто взяла фамилию отца.

8. Анфиса Чехова

Поменяла имя и фамилию просто потому что новые нравились больше.

9. Вин Дизель

Кличка стала судьбоносной.

10. Влад Сташевский

Поменял фамилию на более благозвучную.

11. Авраам Руссо

Настоящее имя певца никак не вязалось с его образом.

12. Фредди Меркьюри

Превратил свое имя в легенду.

13. Егор Крид

Выбрал псевдоним еще в детстве.

15. Джеки Чан

Тот случай, когда псевдоним выбрал сам своего обладателя.

15. Жасмин

Второе имя Сары тоже ей идет.