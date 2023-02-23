15 знаменитостей, которые сменили свои настоящие имена и хранят это в тайне

Джин Деметрия, Марк Синклер или отечественные Александра Корчунова и Денис Добровольский – это известные актеры и телеведущие, снискавшие славу и успех. Но, правда, под другими именами. Яркая внешность и запоминающиеся имена – стандартный «набор» для звезды. Однако для большинства селебрети имена также сделаны профессионалами, как и их внешность.
Для большинства из них псевдоним стал настолько родным, что они не уже не воспринимают свои настоящие имена и фамилию, сменив их даже официально. Однако, поклонники сходятся во мнении о том, что обычные фамилии делают их кумиров родными и понятными, а иногда даже трогательными и беззащитными. Кто знает, снискали бы славу Вера Брежнева и Ани Лорак, останься они Верой Галушко и Каролиной Куек? Впрочем, даже если согласиться, что корабль поплывет так, как его назовешь, у каждого псевдонима есть своя история и обоснование.
1. Павел Воля
Сегодня имя Павла Воли - это настоящий бренд.
Несмотря на то, что резидент Камеди Клаб как нельзя лучше олицетворяет именно Павла и именно Волю, да и в обычной жизни зовется именно Павлом, а не кем-то еще, на самом деле отца двух детей и мужа Ляйсан Утяшевой, зовут Денисом Добровольским. Павлом Денис стал достаточно давно, подобрал он себе этот псевдоним еще устроившись работать на радио.
Впрочем, со своим псевдонимом Воля успел засветиться еще до начала карьеры комика, он вел передачи на МУЗ-ТВ и играл в КВН и везде был Волей, хотя периодически он становится то Денисом Добровольским, то Павлом с той же фамилией. А для особой интриги порой завершает свои выступления словами: «С вами был Денис Добровольский».
2. Мила Кунис
Мила, она же Милена.
Украинка Милена Марковна Кунис не очень изменила свое имя, скорее сократила. И даже фамилия у нее своя, собственная. Однако далеко не все и не сразу распознают в голливудской звезде гарну дивчину. Оно и не удивительно, ведь Милена долгое время изучала язык, для того чтобы не просто свободно разговаривать на нем, но и не иметь акцента.
При этом актриса свободно говорит на русском и нередко приезжает в Россию, участвует в отечественных шоу и не скрывает своего происхождения.
3. Риз Уизерспун
Именно Риз, а не Лоре удалось стать самой знаменитой блондинкой.
Главная блондинка Голливуда и без псевдонима обладала вполне звучным именем – Лора Джин, но еще в самом начале своей актерской карьеры взяла в качестве псевдонима девичью фамилию своей матери – Риз.
Несмотря на то, что весь мир знает оскароносную актрису в качестве Риз Уизерспун, в обычной жизни она использует свое настоящее имя, хотя и зовут ее так только самые близкие, для которых она милая и близкая Лора.
4. Макс Барских
В своем псевдониме он соединил имя брата и фамилию бабушки.
Это один из редких исполнителей, кто открыто рассказал о том, откуда пошел псевдоним и что стало причиной того, чтобы называть себя иначе. Николай Бортник по рождению, желая попробовать себя на профессиональной сцене, он пришел на «Фабрику звезд» уже с готовым псевдонимом, предполагая, что этот шаг изменит его судьбу и необходимо начинать перемены с нового имени.
Старшего брата Николая зовут Максим, именно его имя он позаимствовал для псевдонима. А фамилия бабушки была Барская, певец лишь несколько изменил окончание и стал Максом Барских.
5. Деми Мур
От первого мужа досталась звучная фамилия.
Определенно Деми Мур гораздо более подходящее имя для успешной актрисы, нежели Деметрия Джин Гайнес. Однако сама Деми Мур не выбирала себе псевдоним, можно сказать, что это ее настоящее имя. Деми – это сокращенная версия ее полного имени, довольно распространенного.
«Мур» ей тоже досталась вполне официально, поскольку она была замужем за актером Фредди Муром. О самом Фредди уже никто и не вспоминает, но вот его фамилия пришлась кстати и продюсеры отговорили Деми возвращаться к своей девичьей фамилии после развода. Так и появилась Деми Мур.
6. Паулина Андреева
Уже не Катя, но Паулина.
На самом деле избранницу Федора Бондарчука зовут попроще – Катей. Но самой утонченной девушке никогда не нравилось слишком простое на ее взгляд, имя. Паулиной она стала сразу после школы, сменив имя официально. Тогда же она удалила всех старых друзей из социальных сетей, чтобы никто больше не напоминал о Кате.
Однако после того как актриса стала знаменитой, бывшие учителя рассказали, что на самом деле никакой Паулины не было, а вот Катя была. Хотя, бесспорно, девушке очень идет это оригинальное и утонченное имя.
7. Дженнифер Энистон
Просто взяла фамилию отца.
Рэйчел из любимого всеми сериала «Друзья» не стремилась взять псевдоним, поскольку ее популярность не была запланированной акцией, а скорее пришла неожиданно. Настоящее ее имя – Дженнифер Анастассакис. Слишком сложно для того, чье имя будет упоминаться в таблоидах и телевидении.
К тому же ее отец – Джон Энистон уже успел внести свою лепту в популяризацию фамилии, поэтому было решено, что Дженни продолжит его дело и возьмет его фамилию в качестве своего сценического псевдонима.
8. Анфиса Чехова
Поменяла имя и фамилию просто потому что новые нравились больше.
Александра Корчунова, именно так звали телеведущую при рождении, всегда отличалась своенравным характером, потому никто особенно не удивился, что паспорт она решила получить на новое имя, а не на то, под которым выросла. Ей никогда не нравилось быть Сашей, а вот яркое и немного старинное имя Анфиса было по нраву.
Фамилию «Чехова» носила бабушка ведущей, ей она показалась подходящей, поэтому на ней и остановилась будущая звезда.
9. Вин Дизель
Кличка стала судьбоносной.
Глядя на звезду «Форсажа» не возникает сомнений в том, что молодость его была активной, а количество друзей и приятелей просто зашкаливает. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в качестве его сценического псевдонима используется его кличка, которая была дана в пору бурной молодости.
Его настоящее имя Марк Синклер Винсент, сокращенно его называли Вин. А еще в качестве прозвища неугомонного паренька, друзья часто называли его Дизель, намекая на его кипучую энергию. Так и появился Вин Дизель, энергичность которого довела его до успешной актерской карьеры.
10. Влад Сташевский
Поменял фамилию на более благозвучную.
Кумир 90-х, романтичный герой и просто талантливый певец, известный под именем Влад Сташевский вырос в неполной семье. Его отец рано ушел из семьи, и мама вернула свою девичью фамилию, заодно переведя на нее же и сына. Так из Влада Грончака он стал Владом Твердохлебовым.
На заре его певческой карьеры продюсеры справедливо решили, что фамилия певца не может быть столь суровой и придумали для него более лиричный вариант «Сташевский».
11. Авраам Руссо
Настоящее имя певца никак не вязалось с его образом.
Стоило жгучему брюнету с голубыми глазами появиться в одном клипе с Кристиной Орбакайте, как отечественные слушательницы поп-музыки буквально сошли с ума. Кто же этот таинственный незнакомец с бесконечной харизмой и интересным именем? Принялись выяснять куда ведут корни мужчины, след в итоге терялся где-то между Сирией, Францией и Ливаном. Сам Руссо утверждал, что он турок.
Однако все тайное становится явным и его настоящее имя, звучащее как Абрахам Ипджян, не оставило сомнений – у него армянские корни. Сам певец также подтвердил, что он является армянином, чьи предки обосновались в Турции.
12. Фредди Меркьюри
Превратил свое имя в легенду.
Настоящее имя лененды – Фаррох Булсара. «Фредди» прицепилось к нему еще в детстве, так он называл себя сам, в ответ на обзывательства из-за его крупных зубов. «Меркьюри» появилось позже и есть несколько версий, почему он стал называть себя именно так.
Певец был увлечен астрологией и поскольку сам он родился под знаком Девы, то его правящей планетой является Меркурий. К тому же, согласно той же астрологии, дата его рождения приходится как раз на правление этой планеты. Возможно, именно таким образом он привлекал к себе успех. Что ж, у него это получилось. Кстати, позже Фарроха Булсара заменил Фредди Меркьюри и юридически.
13. Егор Крид
Выбрал псевдоним еще в детстве.
Имя певца настоящее, а вот его фамилия – Булаткин. Псевдоним Крид он придумал себе еще будучи подростком, как это было модно в ту пору, в качестве никнейма, второго имени в социальных сетях. Оно ничего не значило, просто ему нравится набор букв, их звучание и написание.
С тех пор это прозвище за ним закрепилось, но менять настоящую фамилию на сценический псевдоним певец не планирует, считая, что таким образом он сохраняет себя настоящего.
15. Джеки Чан
Тот случай, когда псевдоним выбрал сам своего обладателя.
Жизненный путь актера был насыщенным, равно как и его путь к славе, мало кто может похвастаться столь завидным упорством, как Джеки Чан. У него было множество прозвищ и имен, но его настоящее имя – Чан Конг-Сан. Понятно, что со столь сложным именем мировую известность ему было не обрести. Но зато клички и прозвища так и липли к нему. Сначала мама называла его Пао Пао, что значит пушечное ядро, потому что родился он очень крупным. Затем, в школе каскадеров его стали называть Чен Йен Лун, что значит «бесстрашный».
Из-за небольшого роста его часто называли и «Джеки», что значит «небольшой», «маленький». Так появилась первая составная его псевдонима.
15. Жасмин
Второе имя Сары тоже ей идет.
Уроженка Дагестана Сара Манахимова обладает колоритной восточной внешностью, потому и псевдоним выбрала себе соответствующий. Помог в выборе ей первый супруг, который активно поддерживал ее карьеру певицы. Впрочем, Жасмин-Сара успела попробовать себя и в модельном бизнесе и в качестве танцовщицы мюзикла.
Кстати, если имя «Сара» обозначает женщину знатного рода, княгиню, то «Жасмин» - это лишь благоухающий цветок.
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