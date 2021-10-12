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Лучшие гастрономические маршруты: 7 стран, которые стоит посетить путешественникам-гурманам


Гастрономические туры становятся всё более популярными. / Фото: www.1tyr.ru

Гастрономические туры становятся всё более популярными. / Фото: www.1tyr.ru

Гастрономический туризм – довольное молодое направление, но у него уже есть свои приверженцы и почитатели. Конечно, сегодня можно отведать блюда любой кухни, не выезжая из собственной страны. Однако популярность гастрономического туризма заключается не в том, чтобы всего лишь вкусно покушать. Это ещё и знакомство с неповторимыми для каждой страны традициями гостеприимства, возможность посетить фестивали еды, побывать на дегустационной экскурсии и принять участие в мастер-классе, где научат не только готовить, но и выбирать продукты для национального блюда.

Япония


Рыба фугу. / Фото: www.visitjapan.ru

Рыба фугу. / Фото: www.visitjapan.ru

Гастрономические туры в Японию отличаются продуманностью и хорошей организацией. Национальная кухня признаёт применение только полезных и свежих продуктов. Только здесь стоит попробовать фугу, ибо японские повара владеют секретом приготовления этой ядовитой рыбы, от которой путешественник чувствует лёгкое опьянение.
Эффектная подача суши. / Фото: www.allabout-japan.com

Эффектная подача суши. / Фото: www.allabout-japan.com

Мисо-суп, тофу, роллы, суши и онигири готовят по всему миру, но вот настоящий вкус этих блюд можно узнать только в Японии. Особого внимания заслуживают национальные сладости из непривычных ингредиентов.

Традиционные японские сладости. / Фото: www.loveartlab.me

Традиционные японские сладости. / Фото: www.loveartlab.me

Добавят вкусового удовольствия традиционные напитки: сётю и сакэ для любителей спиртного, мугитя и гэммайтя для желающих отведать необычные японские чаи. Любители экзотики смогут отведать саранчу в соусе из сои и сладких личинок пчёл и даже мороженое со вкусом мяса.

В турах предлагается множество мастер-классов по приготовлению традиционных блюд.

Франция


Лягушачьи лапки - традиционное французское блюдо. / Фото: www.povarenysh.ru

Лягушачьи лапки - традиционное французское блюдо. / Фото: www.povarenysh.ru

Эта страна - настоящий рай для гурманов. Французская кухня отличается изысканностью и всегда сочетает в себе три главные составляющие хорошего блюда: аромат, вкус и красивая подача. Каждый регион этой романтической страны отличают свои кулинарные особенности.
Устрицы с лимонным соком обязательно нужно попробовать. / Фото: www.wmj.ru

Устрицы с лимонным соком обязательно нужно попробовать. / Фото: www.wmj.ru

Будучи во Франции, обязательно нужно попробовать устриц и виноградных улиток, обратить внимание на фуа-гра и буйабес, отведать лягушачьи лапки, луковый суп и вкуснейший пирог Киш.
Французское вино, хрустящая булочка и пикантный сыр - прекрасное сочетание. / Фото: www.alsvets.lv

Французское вино, хрустящая булочка и пикантный сыр - прекрасное сочетание. / Фото: www.alsvets.lv

Особой популярностью пользуются винные туры. Как правило, в них включают экскурсионную программу по замкам, завершающуюся дегустацией спиртных напитков.

Таиланд


Рис является одним из основных продуктов в тайской кухне. / Фото: www.inspiringrecipeideas.com

Рис является одним из основных продуктов в тайской кухне. / Фото: www.inspiringrecipeideas.com

Гастрономическое путешествие в эту страну особенно порадует любителей экзотики. Суп том ям, смуси из мангостина, лапша пад тай, карри с курицей, мясо панаенг, - это лишь небольшой список блюд, рекомендованных для дегустации в Таиланде.
Лапша Рad Thai. / Фото: www.khaothai.ca

Лапша Рad Thai. / Фото: www.khaothai.ca

Жареные насекомые и личинки тоже нашли своё место в тайской кухне, причем готовят их в кипящем масле прямо на глазах покупателя, а затем приправляют травами. Добавят впечатлений гурманам жареные крысы и лягушки, а также муравьиные яйца, считающиеся деликатесом.

Италия


Лазанья. / Фото: www.mulierchile.com

Лазанья. / Фото: www.mulierchile.com

Итальянская кухня, как и во Франции, имеет свои региональные особенности. Северные районы предложат большой выбор мясных деликатесов, южные – множество вегетарианских блюд и рецептов из морепродуктов. Городские гастротуры познакомят гурманов с высокой кухней, а сельские дадут возможность принять участие в сборе урожая и постичь секреты сыроварения.
Пицца. / Фото: www.wallhere.com

Пицца. / Фото: www.wallhere.com

В Италии можно откушать множество видов пиццы и научиться правильно её готовить, насладиться настоящей лазаньей, обязательно отведать тирамису и карпаччо, непременно попробовать ризотто и пасту.
Карпаччо. / Фото: www.blogspot.com

Карпаччо. / Фото: www.blogspot.com

Осмотр достопримечательностей здесь будет чередоваться с дегустацией десертных вин и уроками по приготовлению кофе, а ужин в итальянской семье познакомит с особенностями итальянского гостеприимства.

Греция


В Греции используют только натуральные продукты хорошего качества. / Фото: www.videopio.com

В Греции используют только натуральные продукты хорошего качества. / Фото: www.videopio.com

Гастрономические туры в Грецию порадуют любителей разнообразия в еде и адептов здорового питания. Греческая кухня изобилует простыми блюдами, приготовленными из натуральных и свежих продуктов.
Греческий салат. / Фото: www.yesofcorsa.com

Греческий салат. / Фото: www.yesofcorsa.com

Мусака, греческий салат, сыр фета, арни, стефада, - уже одни только названия возбуждают аппетит. А если добавить сюда удивительные мастер-классы по приготовлению традиционных блюд, дегустацию вин и посещение уникальных мест, то можно уверенно сказать: гастротур в Грецию оставит самые приятные воспоминания.

Мексика


Мексиканская кухня отличается остротой. / Фото: www.keywordsuggests.com

Мексиканская кухня отличается остротой. / Фото: www.keywordsuggests.com

Мексиканскую кухню связывают с культурой государства майя и ацтеков, хотя со временем на неё оказали своё влияние кулинарные традиции Европы и даже Африки. Наиболее подойдет гастрономический тур в Мексику любителям острого, потому что количество перца в блюдах национальной кухни явно выше среднего.
Энчилада - традиционное блюдо мексиканской кухни. / Фото: www.recetas-mexicanas.com.mx

Энчилада - традиционное блюдо мексиканской кухни. / Фото: www.recetas-mexicanas.com.mx

Здесь стоит попробовать лепёшки с начинками и острым соусом, отведать местные чипсы из свиной шкурки и насладиться традиционной закуской гуакамоле.

Китай


Утка по-пекински. / Фото: www.galleryhip.com

Утка по-пекински. / Фото: www.galleryhip.com

Приготовление еды в Китае – это настоящее священнодействие, а обычный приём пищи – настоящий ритуал. Здесь можно вместо приветствия услышать вопрос: «Вы уже поели?». Китайская кухня разделена по регионам, но в любом месте страны предпочтение отдается здоровым и качественным продуктам.
Дамплины - китайские пельмени. / Фото: www.cookdiary.net

Дамплины - китайские пельмени. / Фото: www.cookdiary.net

Утка по-пекински, дамплины, тофу с рыбой, свинина в кисло-сладком соусе, булочки дим-сам, - эти блюда вряд ли могут кого-то оставить равнодушными. Стоит посетить традиционный китайский обед, чтобы понять настоящее отношение китайцев к еде.

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Лучшие гастрономические маршруты: 7 стран, которые стоит посетить путешественникам-гурманам

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