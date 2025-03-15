Как в Средневековье лечили от любовной лихорадки

В Средние века выражение «любовная лихорадка» означало не фигуру речи, а вполне реальное заболевание, для лечения которого существовали медицинские методы.







Любовь действительно может причинять боль. И хотя мы часто романтизируем любовные страдания, суровая реальность состоит в том, что почти каждый из нас испытал на себе вызванные безответной страстью неприятные симптомы.

Гуморальный дисбаланс

Лечение безответной любви

Истории страданий