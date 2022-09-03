Удивительные находки, обнаруженные на пляжах

Океан прекрасен, огромен и полон тайн. Конечно, большая часть загадок останется таковыми еще несколько веков, ведь даже сегодня мы успели открыть лишь 30% морских глубин. Но иногда безбрежное море решает поделиться тем, что когда-то «украло» у нас и тогда на берегу появляются странные, порой пугающие вещи.









Запас чипсов

Кроссовки

Военный самолет

Автомобиль

Рояль

Тонна запрещенных веществ

Мотоцикл

Заряженное оружие

Деталь конструктора

Сельдяной король