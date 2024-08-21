10 методов воспитания мальчиков в Спарте, которые помогали вырастить настоящих воинов

Это Спарта!
Считается, что спартанское общество было одним из самых суровых в мире. Со спартанцами считались, их опасались. Жители Спарты не строили городские стены, поскольку считали, что жители города могут справиться с любой атакой. Сам Александр Македонский даже не предпринимал попыток ввести свои войска в Спарту.
1. У слабых детей не было шансов на выживание
Слабых младенцев оставляли умирать.
Если ребенок рождался слабым, больным или с какими-либо увечьями, то его просто оставляли умирать, что случилась довольно часто. Когда ребенок рождался, то отец не новорожденного к старейшинам города. Старейшины осматривали младенца на предмет выявления болезней и уродств. Если что-либо находили, то отцу приказывали выбросить ребенка в яму под названием "apothetae", где его оставляли умирать от голода. Если ребенок выживал, то ему обещали впоследствии свободный участок земли, но шансы на это были довольно низкими. Считается, что около половины всех детей, рожденных в Спарте, умирали в младенчестве.
2. Мальчики жили в казарме с семи лет
В казарме с семи лет...
Матерям не давали долго заботиться о своих детях. Как только мальчику исполнялось семь лет, его признавали готовым к так называемому "спартанскому воспитанию". Их забирали из семьи и селили в казармах, где те жили под присмотром "надзирателя". Жизнь в условиях спартанского воспитания была нелегкой. Детей активно поощряли драться и провоцировали их друг против друга. Это была не школа, где учителя поддерживали мир - если двое детей начинали препираться, то надзиратель подстрекал их разрешить спор кулаками.
Также надзиратель всегда носил с собой кнут и если какой-либо мальчик был чем-то недоволен, то из него немедленно "выбивали дурь". Более того, если отец ребенка узнавал, что его чадо избили, он был вынужден бить своего ребенка во второй раз. Это все делалось, чтобы не "портить" детей.
3. Воровство как способ выживания
Воровство как способ выживания.
Во время спартанского воспитания мальчики получали только предметы первой необходимости. Обувь считалась роскошью, поэтому мальчики ходили босиком. Из одежды они носили только тонкий плащ. Пищи им давали только самый минимум, чтобы дети не умерли с голода. Но не означает, что мальчики не могли наесться вдоволь - надзиратели поощряли их воровать еду.
Загвоздка заключалась в том, что им нельзя было при этом попадаться — если ребенка ловили на краже продуктов питания, то его жестоко избивали и лишали даже мизерного пайка.
4. Битвы голодных мальчиков
Битва за сыр.
У спартанцев были странные способы скоротать время. Они проводили ежегодный фестиваль, во время которого на алтарь богини Артемиды клали... кусок сыра. Голодающие дети затем сходились друг с другом в отчаянной битве за сыр. Причем, в то время как они боролись друг с другом, пожилые люди "подбадривали" их плетьми, иногда даже забивая до смерти. Для аудитории подобная "забава" была очень веселой. Собирались целые толпы, которые смеялись, смотря на то, как мальчики жестоко калечат друг друга.
5. Спартанская еда была ужасной
Спартанская еда.
То, что ели спартанцы, сегодня не считалось бы даже помоями. Итальянский путешественник, который как-то попал на обед в спартанском лагере, написал: "Теперь я знаю, почему спартанцы не боятся смерти". Он рассказал о неком "черном бульоне" - блюде, сделанном путем варки мяса в смеси крови, соли и уксуса. Спартанцы ели из одного котла в одной палатке, а черный бульон считался основным блюдом. Мяса в этом вареве каждому доставался лишь небольшой кусочек.
Единственным способом получить больше мяса была охота. Если охотник убивал оленя, он должен был разделить его на всех, но ему было позволено получить дополнительную пайку, чтобы отнести ее домой. Это было единственный случай, когда спартанец мог есть у себя дома, во всех прочих случаях подобное было строго запрещено.
6. Избиение во время викторин
Палкой по пальцам.
Когда ужин заканчивался, помощник надзирателя садился с детьми и начинал задавать им вопросы. Эти вопросы были с подковыркой, наподобие "кто лучший человек в городе?". Ответ мальчиков должен был быть умным, хорошо продуманным и быстрым. В противном случае их били палкой по пальцам. Что интересно, ситуация у помощника надзирателя была не намного лучше. Когда такая устная викторина заканчивалась, помощник шел к своему "начальству", которое в случае если тот был слишком строгим или слишком добрым, избивало его.
7. Образование под запретом
Спартанец - значит воин.
Если мужчина был спартанцем, он был воином. Он не был фермером, торговцем или ремесленником, он был просто воином. Спартанцев обучали сражаться, обучали быть жестокими, а читать их учили только по необходимости. Все остальное образование было строго запрещено. Внеклассное образование считалось опасной роскошью.
Спартанским ученикам не разрешалось проводить свое свободное немногочисленное время на то, чтобы научиться складывать и вычитать или задумываться о философских тайнах бытия. Воины должны были подчиняться любому приказу без промедления, поэтому традиционное образование рассматривалось как нечто, что делало их слабее.
8. Публичное избиение
Жестокий фестиваль Diamastigosis.
У спартанцев был ежегодный жестокий фестиваль по названию "Diamastigosis". Во время этого события мальчиков ставили перед толпой и били кнутом до тех пор, пока они не могли уже больше выдержать. Хотя это звучит, как пытки, но для спартанцев подобное было большой честью. Они охотно добровольно давали себя избить перед толпой, желая доказать всем, что могут выдержать гораздо больше, чем любой другой человек.
Это было настолько необычным для других культур, что, когда римляне узнали об этом фестивале, они начали приезжать на отдых в Спарту только для того, чтобы понаблюдать за публичными добровольными истязаниями. К 300 г. н.э., спартанцы даже создали театр и продавали билеты на Diamastigosis, получая прибыль от Римской империи.
9. Ритуал "Криптия"
Убийство рабов из спортивного интереса.
Спартанцы держали рабов, которых они называли "илоты", и они абсолютно ужасно обходились с ними. Среди многочисленных зверств, совершаемых против этих рабов, был ритуал под названием "криптия", который заключался в их жестоком убийстве и подготовке мальчиков к реальному бою. Спартанским мальчикам выдавали кинжалы и немного еды, а затем посылали их в засады возле дорог и полей, где работали илоты.
Мальчики ждали в засаде до ночи, а затем внезапно нападали на подвернувшихся под руку рабов, жестоко убивая их. Это давало ребятам небольшую практику реального боя и напоминало илотам, где на самом деле их место в обществе.
10. Спартанские надгробья
Надгробия только погибшим в бою.
Если спартанец умирал от старости, он не получал никаких наград. Его хоронили в безымянной могиле, по существу, в знак стыда, что они прожили всю жизнь. Единственным способом получить надгробие с именем было умереть в бою. Если спартанец погибал во время сражения, его хоронили на месте, где он погиб, со всеми почестями. Женщины, которые не принимали участие в войнах, также могли бы получить надгробия только при одном обстоятельстве: если мать умирала во время родов.
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