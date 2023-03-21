Как размножить лилии

Ароматная и красивая лилия — прекрасное украшение сада. Этот цветок чудесно смотрится как в моно клумбах, так и рядом с другими растениями.

Если вам понравился сорт лилии, растущий на участке у ваших знакомых, и вы хотите получить большое количество молодых растений для посадки в своем саду, попробуйте эти два элементарных способа размножения лилий, которые дают отличный результат.

Обрежьте взрослую лилию, и подготовьте для дальнейшей посадки луковицы, которые необходимо тщательно очистить от земли.







Посадите луковицы в горшок, наполненный песком, и хорошо увлажните их. Регулярно поливайте луковицы, больше никакой уход не потребуется. Процесс укоренения луковиц — небыстрый, необходимо ориентировочно 1-1,5 месяца, чтобы луковицы хорошо укоренились.







Аналогичным образом в песок можно посадить ветки лилий, от которых были отрезаны луковицы. При самом простом уходе на веточках вырастит много молодых луковиц лилии.





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