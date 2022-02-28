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Вязаный плед для новорожденного с помпонами

Вязаный плед для новорожденного с помпонами

Сегодня я хочу рассказать, как легко и быстро связать мягкий и пушистый плед для новорожденного малыша.

Размеры 75-75 см. Хотя в такой приятный на ощупь плед можно завернуть малыша, из-за небольшого размера это скорее покрывало в коляску или для пеленального столика.

Понадобится голубая пряжа с помпонами Marifefly Alize (200 грамм, 2 мотка) и белая пряжа (100 г), у меня это Papilon Lanoso (50% хлопок, 50% вискоза). Еще нужны спицы (от 2 до 6 номера) и крючок 2,5. Атласная лента и розочки для украшения.

Вязаный плед для новорожденного с помпонами


Плед вяжется из отдельных квадратов. Набираем на спицу 14 петель. Для первого ряда просто делаем петлю из протяжки между помпонами и надеваем ее на спицу.

Вязаный плед для новорожденного с помпонами


Вяжем один ряд лицевыми петлями, один ряд изнаночными. Кромочные петли провязываем, как и все остальные, т.е. первую петлю не снимаем, а тоже провязываем. Для вязания используются только протяжки, сами помпоны остаются между провязанными петлями.

Вязаный плед для новорожденного с помпонами


Так выглядит изнаночная сторона. Если вязать все ряды лицевыми, то обе стороны будут одинаковыми, но вязка будет более рыхлой, не такой плотной.

Вязаный плед для новорожденного с помпонами


Продолжаем вязать, пока не получится ровный квадрат. Закрываем петли. Делается это так. Первую петлю провязываем лицевой.

Вязаный плед для новорожденного с помпонами


Затем правую спицу лучше поменять на крючок, так будет удобнее.

В первую провязанную петлю крючком вяжем еще одну с помощью рабочей нити.

Вязаный плед для новорожденного с помпонами


Третью петлю вяжем не из рабочей нити, а из петли, которая на спице. Дальше чередуем: одну петлю с рабочей нити, одну со спицы.

Вязаный плед для новорожденного с помпонами


Итак, есть первый квадрат. Кончики пряжи нужно аккуратно опалить спичкой, чтобы хвостики не начали распускаться.

Вязаный плед для новорожденного с помпонами


Белой пряжей обвязываем каждый квадрат: в петельку между помпонами провязываем два столбика с накидом из одной петли, между ними 3 воздушные петли.

Вязаный плед для новорожденного с помпонами


Первый квадрат просто обвязываем по кругу, а, начиная со второго, присоединяем квадраты друг к другу за среднюю петлю арки из воздушных петель.

Вязаный плед для новорожденного с помпонами


Вот так соединяем все квадраты. У меня их 16, если вы хотите плед побольше, можно связать 25 или даже 36 квадратов.

Вязаный плед для новорожденного с помпонами


Обвязываем плед по кругу одним рядом столбиков с накидом, между ними 2-3 воздушные петли (в зависимости от плотности вязания и толщины ниток). Следующий ряд вяжем столбиками с 3-4 накидами, нужно померить по ширине ленты.

Вязаный плед для новорожденного с помпонами


Обвязываем плед кружевом по этой схеме (или по любой другой).

Вязаный плед для новорожденного с помпонами


Вдеваем ленту, равномерно распределяя ее, чтобы плед не был стянут, но и лента не провисала.

Вязаный плед для новорожденного с помпонами


Концы ленты завязываем бантом. Также аккуратно опаливаем спичкой концы ленты.

Вязаный плед для новорожденного с помпонами


На сгибах фиксируем ленту с помощью готовых декоративных розочек. Если их нет, можно связать маленькие цветочки крючком.

Вязаный плед для новорожденного с помпонами


Плед готов. У меня получился вот такой комплект с пинетками.

 

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