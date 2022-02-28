Вязаный плед для новорожденного с помпонами

Сегодня я хочу рассказать, как легко и быстро связать мягкий и пушистый плед для новорожденного малыша.

Размеры 75-75 см. Хотя в такой приятный на ощупь плед можно завернуть малыша, из-за небольшого размера это скорее покрывало в коляску или для пеленального столика.

Понадобится голубая пряжа с помпонами Marifefly Alize (200 грамм, 2 мотка) и белая пряжа (100 г), у меня это Papilon Lanoso (50% хлопок, 50% вискоза). Еще нужны спицы (от 2 до 6 номера) и крючок 2,5. Атласная лента и розочки для украшения.



Плед вяжется из отдельных квадратов. Набираем на спицу 14 петель. Для первого ряда просто делаем петлю из протяжки между помпонами и надеваем ее на спицу.



Вяжем один ряд лицевыми петлями, один ряд изнаночными. Кромочные петли провязываем, как и все остальные, т.е. первую петлю не снимаем, а тоже провязываем. Для вязания используются только протяжки, сами помпоны остаются между провязанными петлями.



Так выглядит изнаночная сторона. Если вязать все ряды лицевыми, то обе стороны будут одинаковыми, но вязка будет более рыхлой, не такой плотной.



Продолжаем вязать, пока не получится ровный квадрат. Закрываем петли. Делается это так. Первую петлю провязываем лицевой.



Затем правую спицу лучше поменять на крючок, так будет удобнее.

В первую провязанную петлю крючком вяжем еще одну с помощью рабочей нити.



Третью петлю вяжем не из рабочей нити, а из петли, которая на спице. Дальше чередуем: одну петлю с рабочей нити, одну со спицы.



Итак, есть первый квадрат. Кончики пряжи нужно аккуратно опалить спичкой, чтобы хвостики не начали распускаться.



Белой пряжей обвязываем каждый квадрат: в петельку между помпонами провязываем два столбика с накидом из одной петли, между ними 3 воздушные петли.



Первый квадрат просто обвязываем по кругу, а, начиная со второго, присоединяем квадраты друг к другу за среднюю петлю арки из воздушных петель.



Вот так соединяем все квадраты. У меня их 16, если вы хотите плед побольше, можно связать 25 или даже 36 квадратов.



Обвязываем плед по кругу одним рядом столбиков с накидом, между ними 2-3 воздушные петли (в зависимости от плотности вязания и толщины ниток). Следующий ряд вяжем столбиками с 3-4 накидами, нужно померить по ширине ленты.



Обвязываем плед кружевом по этой схеме (или по любой другой).



Вдеваем ленту, равномерно распределяя ее, чтобы плед не был стянут, но и лента не провисала.



Концы ленты завязываем бантом. Также аккуратно опаливаем спичкой концы ленты.



На сгибах фиксируем ленту с помощью готовых декоративных розочек. Если их нет, можно связать маленькие цветочки крючком.



Плед готов. У меня получился вот такой комплект с пинетками.