Правила счастливого человека

Как поверить в себя и научиться наслаждаться жизнью



Издательство «Альпина Паблишер» выпустило на русском языке книгу Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо». Мы нашли в ней по меньшей мере семь полезных уроков.









Расслабьтесь

Не избегайте боли

Скорее всего, вы такой же, как все. Смиритесь с этим

Выберите правильные ценности

Научитесь брать на себя ответственность

Научитесь говорить нет

Вы уже великий