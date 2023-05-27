9 милейших фильмов про животных, которые стоит посмотреть всей семьей

Вы ищите, что бы посмотреть с ребенком? При этом вам надоели фильмы про супергероев и вы бы хотели посмотреть что-то душевное? Обратите внимание на фильмы, где в качестве главных героев выступают животные. Эти искренние актеры научат вашего малыша доброте, преданности, чистоте помыслов. К тому же милые четвероногие друзья всегда вызывают улыбку умиления. А порой и готовы доставить незабываемые минуты смеха. Так что, уважаемые читатели, читаем нашу подборку и запасаемся идеями на вечер в компании детей.
«Хатико: самый верный друг» (2009 год)
«Хатико: самый верный друг» (2009 год)
Родители наверно помнят старый советский фильм «Белый Бим Черное ухо» (1977 год). Более современная история о верном псе Хатико тоже невозможно смотреть без слез. Профессор колледжа подбирает потерянного щенка. Собака становится не только верным другом, но и компаньоном, настоящим членом семьи. Каждый день пес провожает хозяина до вокзала, когда тот уезжает на лекции, а затем радостно встречает. Но однажды у профессора случается сердечный приступ, и он умирает. Девять лет из года в год прохожие наблюдают тоскливо ждущего Хатико у станции, а железнодорожники восхищаются его преданностью. Так пес и умирает.
У этой истории есть реальный прототип. В довоенной Японии собака также была преданна своему хозяину. Этот случай узнали газетчики и предали широкой огласке. С тех пор на этой станции в 1934 году был установлен памятник верному Хатико.
«Флюк», 1995 год
«Флюк», 1995 год
Вы верите в перерождение? А вот создатели этого фильма наверняка. Душу погибшего в автокатастрофе мужчины по имени Модин они поселяют в тело очаровательного сетера по кличке Флюк. Недавно родившийся щенок хоть еще и очень наивен, но оказывается довольно смышленым. На удивление, ему снятся вполне человеческие сны. Флюк кое-что вспоминает из прошлой жизни, и решает во что бы то ни было разобраться в случившемся. Он находит семью Модина, его жена и ребенок принимают собаку в свой дом. А дальше сюжет напоминает историю из фильма «Привидение» (1990 год), только вместо медиума выступает милый пес.
«Мы купили зоопарк» (2011 год)
«Мы купили зоопарк» (2011 год)
Романтическая семейная комедия понравится и детям, и их родителям. Семья, недавно лишившаяся материнского тепла, решается на переезд в провинцию. Из всего множества предложенных особняков отец выбирает домовладение, в придачу к которому продается настоящий зоопарк. Видя, как его дочь с удовольствием играет с экзотическими животными, папа соглашается на эту авантюру. В результате смета на восстановление усадьбы оказывается слишком уж большой. Смогут ли отец, его 13-летний сын и 7-летняя дочь рискнуть и потратить все сбережения, чтоб избавить от верной гибели животных? И чем закончится история знакомства отца семейства с симпатичной смотрительницей зоопарка - узнаете сами.
«Бейб» (1995 год)
«Бейб» (1995 год)
История про поросенка, который категорически не согласен с традиционной трактовкой рождественского ужина. Он слишком умен и обладает недюжинными навыками, чтоб стать обычным жарким. Его настоящее признание - это пасти овец. Но смогут ли люди поверить в его способности? Поросенок Бейб, получивший воспитание от самой лучшей пастушки-овчарки, изо всех сил старается это доказать. А попутно попадает в курьезные ситуации и помогает другим жителям фермы. Так что у этого милого розового поросенка можно поучиться не только упорству, а еще и доброте и дружбе.
«Дамбо» (2019 год)
«Дамбо» (2019 год)
Приключенческий фильм от режиссера Тима Бертона с Колином Фаррелом, Майклом Китоном, Евой Грин и Дэнни ДеВито в главных ролях. Это киноадаптация известного мультфильма студии Disney, в котором слишком уж ушастый слоненок открывает в себе суперспособности. Прозванный за несуразный вид «простофилей», тем не менее, он верит в себя и вскорости начинает летать. А его смотритель и друг вместе с командой цирковых артистов организуют побег, чтоб спасти животных от неминуемой смерти.
«Гунда» (2020 год)
«Гунда» (2020 год)
На фоне фантазийных американских лент и скучного документального кино особо выделяется картина от режиссера Косаковского. В нем показан взгляд на устройство жизни с точки зрения обычной свиньи. Вот она беременная греется на солнышке, а вот уже маленькие поросятки изучают окружающий мир. Также присутствуют другие животные фермы - коровы, куры. И ни одного человека. Ни одного звука человеческой речи. Зато в этой «тишине» начинаешь различать все оттенки от нежного похрюкивания до возмущенного визга, озабоченное кудахтанье, назойливое жужжание и призывное мычание.
Вселенная сужается до размеров скотного двора. Или, наоборот, расширяется, давая понять, что помимо человека существует еще и другой мир. Причем очень разумный, со своим понятием красоты и человечности. И если вам нравится «Парк юрского периода», то и эта картина наверняка понравится хотя бы своей высокохудожественной съемкой.
«Фаворит» (2003 год)
«Фаворит» (2003 год)
Фильм-драма, основанный на реальных событиях 30-х годов 20 века. Америка времен Великой депрессии и начала массового использования автомобилей. Железные кони, к сожалению, не имеют души и не могут провоцировать благородные поступки. Итак, породистый, но хилый жеребец и влюбленный в лошадей, но слепнущий наездник - чем не «сладкая парочка»? В их успех никто не верит, но настоящие джентльмены ведь не сдаются. За два часа телевизионного времени верные друзья смогут обскакать главного фаворита скакуна по кличке «Адмирал» и завоевать титул «Лучшая лошадь 1938 года».
«Жизнь Пи» (2012 год)
«Жизнь Пи» (2012 год)
Приключенческая драма, которая была заявлена на 11 номинаций и смогла получить четыре премии «Оскар». Семья владельца зоопарка решает перебраться из бедной Индии в респектабельную Канаду, прихватив с собой половину животных. На четвертый день путешествия корабль попадает в шторм, и на маленькой шлюпке с минимальным количеством провианта удается спастись лишь зебре, гиене, обезьяне и тигру. Смогут ли они все выжить в долгом плавании к берегам Мексики, какие злоключения их ждут впереди и как встретит океан этот «ноев ковчег»? Напомним, что фильм был отмечен за лучшую режиссуру, музыку, операторскую работу и визуальные эффекты.
«Пеликан» (2011 год)
«Пеликан» (2011 год)
Душещипательная история о дружбе птицы и людей. Отец Яниса после смерти супруги тяжело переживает горе и мало общается с сыном. Однажды Янис находит необычного птенца и выменивает его у владельца лодки, где скрывался малыш, на золотой крестик - единственную вещь, оставшуюся у него в память о маме. Прознав об этом, отец расстраивается и все больше погружается в пьянство. Тем временем «гадкий утенок» превращается в красавца пеликана, привлекая на греческий остров толпы туристов.
Однажды очередной автобус с туристами случайно сбивает птицу, и, кажется, она обречена. В рыданиях Янис все-таки отдает своего любимца отцу, чтобы тот на своей лодке отвез пеликана в море умирать. Через два месяца мальчик случайно узнает, что его отец уже давно перестал выпивать, а в его лодке лежат лекарства и перо птицы. Пеликан не умер - он не только вернулся к жизни сам, но и наполнил смыслом жизнь отца Яниса.
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