Как существенно экономить на ежемесячных счетах за «коммуналку»

Ведение хозяйства и содержание жилища – это всегда дорогостоящее дело, и одним из главных виновников этих затрат являются счета за коммунальные услуги. Однако сократить расходы на домашнее хозяйство гораздо проще, чем вы думаете, не жертвуя при этом хорошей жизнью.







Здесь шесть советов, как этого добиться.



1. Физически отключите неиспользуемые устройства

2. Будьте энергоэффективными

3. Сократите счета за продукты

4. Платите меньше за мобильную связь

5. Исключите траты за то, чем вы почти не пользуетесь

6. Обналичивание бонусных баллов по банковской карте

Отключите неиспользуемые устройства. Режим ожидания тратит ваши реальные деньги.Если оставить гаджеты и устройства подключенными к сети, это означает, что они всё ещё потребляют энергию. Отключайте устройства, когда вы ими не пользуетесь. Тут, разумеется, на первом месте микроволновки и телевизоры. Но если подумать, найдётся и ещё «парочка пожирателей» в режиме «standby mode».Хватит уже игнорировать реально крутой способ экономии.Энергосберегающее оборудование и устройства быстро становятся мейнстримом в современном образе жизни. Например, вы можете заплатить немного больше за энергосберегающие лампочки, но вы обязательно заметите разницу в ежемесячных счетах. Точно. Бесспорно. От слова «совсем» заметите. Правда.Так намного экономнее.Экономить в магазине — это искусство… которое можно освоить! Например, покупайте ингредиенты вместо «удобства» (например, целая курица стоит дешевле, чем предварительно нарезанные фрагменты). Покупайте нескоропортящиеся продукты оптом, особенно во время распродаж. Проверьте брошюры магазинов на наличие скидок, купонов. Помните: сэкономленные деньги – это заработанные деньги.Просто раз и навсегда разберитесь с ненужными переплатами здесь.Это может быть едва ли не самая дорогая статья во всем вашем бюджете. Сократите использование мобильных данных, переключившись на Wi-Fi-роутер каждый раз, когда это возможно. Будьте реалистичны в отношении того, как часто вы пользуетесь телефоном. «Безлимитный план» может означать, что вы платите слишком много, особенно если вы не любите фильмы и музыкальные марафоны. Позвоните в техподдержку оператора мобильной связи и дотошно узнайте, не подключены ли вам насильно опции, которыми вы не пользуетесь.Здравствуйте! Мне это больше не нужно!Действительно ли необходим абонемент в спортзал, если вы не можете вспомнить, когда в последний раз ходили на тренировку? Или ежемесячная подписка на журналы, когда у вас нет времени на чтение? Или оплата стационарного телефона дома, от которого у вас остался только закрытый под короб проводок? Всё это — ненужные расходы. Объедините свои учетные записи онлайн-развлечений в отдельные подписки. И поделитесь им со всей семьей на нескольких устройствах. Вы будете удивлены, сколько вы сможете сэкономить!Всем пора!Банковские карты сегодняшнего дня карты имеют множество преимуществ. К ним относятся «кэшбэк», авиамили, скидки, рассрочка на крупные покупки, овердрафт и, конечно же, бонусные баллы. Накопление бонусных баллов означает, что вы можете обменять их на множество продуктов и услуг. Вы даже можете объединить свои основные и дополнительные баллы по карте для получения подарков, ваучеров, купонов и т. д. Альтернативно, используйте оплату баллами за питание, покупки, путешествия и многое другое! Автор данного материала платит за жизнь по карте столько, что в начале каждого следующего месяца прилетает «манибэк» в размере примерно 15 долларов. Стоит задуматься!