«Обед на небоскребе»: что в действительности делают рабочие на легендарной фотографии

«Поцелуй после победы»

На самом деле это двое незнакомых людей. /Фото: LIFE.

«Обед на небоскребе»

Одна из самых спорных фотографий. /Фото: livejournal.com.

Кто сделал ту фотографию - неизвестно. /Фото: fishki.net.

Возможно фото подлинное. /Фото: mc-kaleidoscope.eu.

В 1930-е в США очень любили ретушь фото. /Фото: ya.ru.