Вещи, которым лучше не встречаться в барабане стиральной машины

Мы привыкли к тому, что яркие вещи нельзя стирать со светлыми, чтобы они не окрасили их в другой цвет, а белые – с черными. Однако это не единственные правила, которых нужно придерживаться при сортировке белья. Сегодня мы расскажем, какие вещи не стоит класть вместе в барабан стиральной машины, если не хотите, чтобы они быстро пришли в негодность.

1. Полотенца и спортивная одежда

2. Полотенца и деликатные ткани

3. Джинсы и деликатные ткани

4. Одежда на молнии и деликатные вещи

5. Обычная одежда вместе с вещами с декором

6. Простыни и одежда

7. Одеяла и одежда

8. Пододеяльники и носки

9. Вещи с завязками

10. Грязные вещи и обычная одежда

Бонус: Как правильно сортировать вещи перед стиркой?

Одежду и полотенце после тренировки обычно стирают вместе.Когда вы возвращаетесь домой с тренировки, наверняка первым делом закидываете все содержимое спортивной сумки в стиральную машину и запускаете нужный режим. Однако это не самое лучшее решение. Во время стирки полотенца впитывают влагу из спортивной одежды, что негативно сказывается на качестве ткани и ее эксплуатационных свойствах. Самое лучшее решение – стирать одежду для тренировок отдельно на деликатном режиме, чтобы не повредить ее.Полотенца могут повредить деликатную ткань.Полотенца – плохие компаньоны не только для спортивной одежды, но и для деликатных тканей, ведь они могут растянуть их и ускорить процесс износа. Поэтому лучше не стирать текстиль вместе с бюстгальтерами, шерстяными свитерами и пр. Кроме того, крючки нижнего белья могут зацепиться за петли полотенец, в результате чего будут испорчены сразу две вещи.Если же вы все-таки решили постирать эти вещи вместе, чтобы сэкономить время, воду и электроэнергию, обязательно положите бюстгальтеры в специальный сетчатый мешок, чтобы они были в безопасности. В целом, деликатные ткани лучше стирать именно в таких мешочках – тогда не придется переживать об их состоянии.Не кладите джинсы в машинку к другим вещам.Еще одна вещь, с которой не должны встречаться деликатные ткани во время стирки – это джинсы. Во время вращения барабана джинсы вызывают чрезмерное трение, тес самым повреждая более легкие материалы. Поэтому лучше не рисковать и стирать брюки из денима отдельно или с одеждой аналогичного веса.Кстати, по мнению экспертов джинсы нужно стирать как можно реже, чтобы они долгое время не выцветали, не растягивались и не изнашивались. Самый лучший вариант, который продлит срок их службы, – «стирка» в морозилке. Положите джинсы в полиэтиленовый или зип-пакет и отправьте на ночь в морозильную камеру. Низкие температуры справятся со всеми микробами и бактериями, которые поселились на ткани, и одежда вновь станет свежей. Конечно, этот вариант не подходит, если на джинсах есть пятна, но когда вам просто нужно освежить их после частой носки – вполне.Застегивайте молнию на куртке, прежде чем положить ее в барабан.Молнии на одежде – очень коварные детали, которые могут зацепиться за другие ткани в процессе вращения барабана, и повредить их. А так как вещи из деликатных материалов в целом очень чувствительные, малейшая зацепка может привести к тому, что вы отправите их в мусорное ведро. Поэтому старайтесь держать их подальше от молний и других «агрессивных» деталей, или же застегивайте все замки перед тем, как класть вещи в барабан.На заметку: С липучками складывается примерно та же ситуация, что и с молнией. Одежду с такой застежкой не следует стирать вместе с хлопчатобумажными вещами, а также предметами из деликатных тканей. В первом случае липучка забьется ворсом, который придется удалять несколько часов пинцетом, а во втором – повредится деликатный материал.Такую футболку лучше стирать вручную.Одежда с декоративными элементами автоматически считается деликатной, и требует особого ухода. Пайетки, стеклярус, бисер и прочие хрупкие детали могут разрушиться в процессе стирки или отжима. Также есть риск, что декор зацепится за ткань другой одежды и повредит ее. По этой причине такие вещи нужно стирать либо вручную, либо в специальном мешочке. Еще один важный нюанс, который важно учитывать – барабан стиральной машины должен быть заполнен максимум наполовину, иначе вещи не смогут качественно прополоскаться.Простыни слишком громоздкие.Постельное белье в целом рекомендуют стирать отдельно, так как это особая «каста» вещей. Если у вас вдруг оказалась грязная одна наволочка, можете положить ее вместе со штанами или футболками, но целый комплект стирать в паре с одеждой не стоит. Простыни и пододеяльники достаточно громоздкие, поэтому могут запутаться в других вещах. Это затруднит стирку и последующую сушку – вы же этого не хотите?Одеяло и другие тяжелые вещи лучше стирать отдельно.Мы пишем про одеяла, но имеем в виду все тяжелые вещи, в том числе верхнюю одежду. Из-за своего веса они перегружают барабан стиральной машины и происходит то же самое, о чем мы писали в предыдущем пункте – неравномерная стирка и сушка. Поэтому не забывайте стирать тяжелые вещи отдельно от других, и желательно по очереди – барабан должен быть заполнен процентов на 70, не более, иначе одежда плохо выстирается.Носок потеряется в пододеяльнике.Часто теряете носки? Скорее всего, большинство из них навеки поселилось где-то в пододеяльнике или в простыне на резинке. Именно поэтому эксперты не советуют стирать их вместе. То же самое касается нижнего белья и других мелких вещей. Если же вы твердо настроены положить их в барабан стиральной машины вместе, тогда используйте сетчатый мешочек. Тогда носки и трусы точно не потеряются.Завязки развязываются и путаются в ходе стирки.Если не хотите, чтобы во время вращения барабана вещи запутались, тогда не стоит стирать вместе несколько предметов гардероба с завязками. Даже если вы сделаете из них бант, он все равно развяжется во время процесса стирки или отжима, поэтому ваши действия окажутся абсолютно бесполезными.Не смешивайте грязную одежду с чистой.Пошли с ребенком гулять, и он решил искупаться в луже? Или вышли на улицу в дождливую погоду и собрали всю возможную грязь на свои джинсы? А может просто упали и вымазали брюки о траву? Какой бы ни был характер происхождения пятен на вашей одежде, запомните – сильно загрязненные вещи нужно стирать отдельно.Для того, чтобы вывести пятна с ткани, нужен совершенно другой температурный режим, количество оборотом и прочие условия, чем для стирки обычной одежды, которую вы просто хотите освежить. Плюс есть риск, что грязь может «перекочевать» с одной вещи на другую, а значит, вам придется выводить пятна с гораздо большего количества одежды, чем вы планировали изначально.Разделяйте вещи по цвету.• Разделяем по цвету. Самый простой метод сортировки предполагает, что вместе можно стирать белые и светлые вещи без ярких принтов, цветную одежду, а также черные и темные предметы гардероба. Получается три категории.• Разделяем по типу ткани. Обычно на ярлыках, расположенных на одежде, указан подходящий температурный режим. Если же этикетки нет, ориентируйтесь на материал. Так, шелк и шерсть можно стирать только в прохладной воде, хлопок и лен выдерживают высокие температуры, а для синтетики максимально допустимый показатель – 30 градусов.• Разделяем по степени загрязнения. Как мы уже писали выше, очень грязные вещи с пятнами стираются отдельно, а одежда, которую нужно просто освежить – отдельно.