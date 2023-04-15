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20 сказочных мест со всего мира, которые очаруют с первого взгляда

В мире множество прекрасных мест, которые остаются в памяти на долгие годы после их посещения. Среди них необходимо выделить поистине сказочные, хотя и вполне реальные места. Побывав в которых можно прикоснуться к истории, увидеть впечатляющие строения, или необыкновенную природу.

20 сказочных мест со всего мира, которые очаруют с первого взгляда

1. Кольмар, Эльзас, Франция


Кольмар часто называют прекраснейшим среди городов Эльзаса. Такая похвала стоит многого: весь этот край на северо-востоке Франции поразительно красив.

20 сказочных мест со всего мира, которые очаруют с первого взгляда

2. Парк цветов Асикага на острове Хонсю, Япония


Парк цветов Асикага находится в одноименном городе в японской провинции Точиги нао Хонсю (Япония). Парк охватывает около 8,2 га и славится разнообразными видами глициний.

20 сказочных мест со всего мира, которые очаруют с первого взгляда

3. Каменный мост Ракоц, он же Чертов Мост, Германия


Постройка 19 века. Вместе со своим отражением в озере Чертов мост образует безупречно правильный круг. Это явление породило легенды об архитекторе, заключившим сделку с дьяволом, и о том, что здесь находится портал в другие миры.

20 сказочных мест со всего мира, которые очаруют с первого взгляда

4. Необыкновенное дерево «Дуб Ангела», Южная Каролина, США


В США в штате Южная Каролина вот уже 1500 лет растет дуб, который именуется Дубом Ангела. Примерная высота этого гиганта – 20 метров, ствол в диаметре – 2,7 метров, а самая длинная ветка составляет 27 метров.

20 сказочных мест со всего мира, которые очаруют с первого взгляда

5. Пещера Тростниковой флейты в Гуйлине, Китай


Тростниковую пещеру в Гуйлине называют природным дворцом. Все настолько шикарно и прекрасно здесь, что порой и не веришь в то, что такая красота возможна. Внутри пещеры реальность отходит на второй план, а красота и необыкновенность заставляют поверить в сказку и волшебство.

20 сказочных мест со всего мира, которые очаруют с первого взгляда

6. Замок Гогенцоллерн, Германия


Замок Гогенцоллерн – один из красивейших замков Германии, на протяжении многих веков служил надёжной крепостью и уютным домом для представителей королевского рода Гогенцоллернов.

20 сказочных мест со всего мира, которые очаруют с первого взгляда

7. Тоннель любви, Клевань, Украина


Недалеко от города Клевань, что в Ровенской области, находится одно из самых романтичных мест Украины – заброшенный железнодорожный путь длиной в два километра именуемый Тоннель любви.

20 сказочных мест со всего мира, которые очаруют с первого взгляда

8. Деревня Гальштат, Австрия


Гальштат – маленькая очаровательная деревушка, расположенная на берегу озера, среди высоких гор. Прекрасное место для отдыха.

20 сказочных мест со всего мира, которые очаруют с первого взгляда

9. Чиангмай, Таиланд


Ежегодно, каждый ноябрь в Таиланде проходит необычное и очень красивое мероприятие. В честь праздника Йи Пенг в городе Чиангмай в небо запускается огромное количество небесных фонариков. Это смотрится просто потрясающе — тысячи ярких огней медленно уплывают в темное небо.

20 сказочных мест со всего мира, которые очаруют с первого взгляда

10. Озеро Решензее, Южный Тироль, Италия


Озеро Решензее, расположенное в Южном Тироле на севере Италии знаменито благодаря затопленной церковной колокольни.

20 сказочных мест со всего мира, которые очаруют с первого взгляда

11. Живописный лес Халлербос в Бельгии


Местечко это носит название Халлербос – это красивейший лес, который славится своими дикими гиацинтами, голубые ковры которых покрывают все его окраины. Весной здесь всё буквально усеяно этими дивными цветами.

20 сказочных мест со всего мира, которые очаруют с первого взгляда


12. Водопад Селйяландсфосс — самый известный водопад Исландии


Водопад Селйяландсфосс расположился на реке Сельяландса, в 30 километрах западнее города Скогара. Причем это не самый масштабный водопад, однако он все равно привлекает к себе тысячи туристов.

20 сказочных мест со всего мира, которые очаруют с первого взгляда

13. Городской Дворец, Джайпур, Индия


Городской дворец Джайпура представляет собой удивительный дворцовый комплекс в одном из самых старых кварталов города Пинк Сити, в этом комплексе гармонично соединилась очаровательная архитектура Раджастана с могольским и европейским стилями.

20 сказочных мест со всего мира, которые очаруют с первого взгляда

14. Темные Изгороди – Сказочная Алея в Ирландии, Великобритания


Темные, живые изгороди, Северная Ирландия – это длинные, красивые аллеи Буковых деревьев, которые были посажены в 18 веке. Проспект является одним из самых фотографируемых природных явлений.

20 сказочных мест со всего мира, которые очаруют с первого взгляда

15. Ангкор-Ват (Та Пром), Камбоджа


Та-Пром это современное название храма в Ангкоре, расположенного в провинции Сиемреап (Камбоджа). Храм был построен кхмерами в конце 12 начале 13 века.

20 сказочных мест со всего мира, которые очаруют с первого взгляда

16. Собор Василия Блаженного, Москва, Россия


Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву (разговорное название — Собор Василия Блаженного) — православный храм, расположенный на Красной площади в Москве. Широко известный памятник русской архитектуры.

20 сказочных мест со всего мира, которые очаруют с первого взгляда

17. Кинта да Регалейра, Португалия


Кинта да Регалейра — дворцово-парковый комплекс неподалёку от Синтры (Португалия), на территории которого находятся романтический дворец в стиле неоготики, часовня и парк с озёрами, гротами, фонтанами и различными архитектурными капризами.

20 сказочных мест со всего мира, которые очаруют с первого взгляда

18. Хедж-лабиринт в Лонглите, Англия


Состоящий более чем из 16 000 английских тисов хедж-лабиринт в Лонглите — один из самых длинных в мире. Протяженность его коридоров составляет около 2,7 километра, а общая площадь лабиринта — 0,6 гектара.

20 сказочных мест со всего мира, которые очаруют с первого взгляда

19. Природный Парк Пюц-Гайслер, Южный Тироль, Италия


Природный парк Пюц-Гайслер расположен среди Альпийских гор.

20 сказочных мест со всего мира, которые очаруют с первого взгляда

20. Ущелье реки Колумбия, Орегон


На границе между штатом Орегон и Вашингтон, в ущелье Онеонта есть красивый кусочек древней геологии популярного туристического назначения – ущелье реки Колумбия.

20 сказочных мест со всего мира, которые очаруют с первого взгляда

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