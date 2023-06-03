5 отелей, где можно переночевать вместе с привидениями

В мире существует множество отелей, у которых есть своя история и даже свои призраки. Эти места неизменно привлекают к себе туристов, жаждущих встреч с неизведанным. Здесь можно побродить по широким коридорам, поужинать в шикарных ресторанах, встретить известных актёров, а если повезёт, прикоснуться к тайнам потустороннего мира. Известно, что отель «Стэнли» в своё время вдохновил Стивена Кинга на создание романа «Сияние».
Отель «Стэнли», Эстес-Парк, штат Колорадо
Отель «Стэнли», Эстес-Парк, штат Колорадо. / Фото: www.zvstranicy.ru
Этот отель входит в Национальный реестр исторических мест. С момента его открытия в 1909 году здесь часто останавливались знаменитости. Однако наибольшую популярность он приобрёл после того, как в отеле Стивену Кингу пришла идея написать свой роман в жанре психологического ужаса о выздоравливающем алкоголике и его ясновидящем сыне. Тем не менее, съёмки фильма по роману Кинга проводились в другом отеле, а «Стэнли» до сих пор считается охраняемым добрыми духами, несмотря на то, что в книге развита идея «плохого места».
Отель «Голливуд Рузвельт», Лос-Анджелес, Калифорния
Отель «Голливуд Рузвельт», Лос-Анджелес, Калифорния. / Фото: www.gettyimages.com
Торжественное открытие 12-этажного отеля, построенного в испанском колониальном стиле, состоялось 15 мая 1927 года. Именно здесь проводились самые первые вручения кинопремии «Оскар», а затем многочисленные награждения антиакадемическими наградами «Золотая малина», вручаемыми за худшие киноработы. В отеле останавливались голливудские звёзды, снимались фильмы и устраивались премьеры. В «Голливуд Рузвельт» в разное время жили Эррол Флинн и Мэрилин Монро, Кларк Гейбл и Кэрол Ломбард, а некоторые номера сегодня носят имена своих знаменитых постояльцев.
Отель «Голливуд Рузвельт», Лос-Анджелес, Калифорния. / Фото: www.fotovmire.ru
Многие постояльцы отеля уверены в том, что по коридорам и номерам отеля бродят неприкаянные призраки тех знаменитостей, которые когда-то здесь жили. Особенно часто можно встретиться с духами Мэрилин Монро и Монтгомери Клифта. Гости «Голливуд Рузвельт» жаловались на звучащую среди ночи трубу на 9-м этаже, где жил когда-то Монтгомери Клифт.
Отель «Голливуд Рузвельт», Лос-Анджелес, Калифорния. / Фото: www.forbestravelguide.com
Впрочем, современную молодёжь привлекают в отель вовсе не рассказы о призраках прошлого, а очень модный ночной клуб «Тэдди», который был открыт на первом этаже «Голливуд Рузвельт» после реконструкции в 2005 году.
Отель «Golden North», Скагуэй, Аляска
Отель «Golden North», Скагуэй, Аляска. / Фото: www.hauntin.gs
Отель «Golden North» был построен в 1898 году в самый разгар «золотой лихорадки». Здесь останавливались старатели по пути в Клондайк. Согласно легенде, в этом отеле один из искателей золота по имени Айк поселил в номере 23 свою невесту Мэри, а сам отправился на прииски. Позже появилось несколько версий истории о судьбе девушки.
Отель «Golden North», Скагуэй, Аляска. / Фото: www.princesslodges.com
Согласно одной она заболела пневмонией, по другой она перестала выходить из номера, обеспокоенная долгим отсутствием возлюбленного, в третьем варианте Мэри укрылась в комнате от местных хулиганов. Как бы там ни было, девушка скончалась, не дождавшись возвращения Айка. Якобы её бездыханное тело, облачённое в подвенечное платье, обнаружили сотрудники отеля, взломавшие дверь.
Отель «Golden North», Скагуэй, Аляска. / Фото: www.atlasobscura.com
С тех самых пор дух Мэри бродит по отелю и выглядывает в окна в надежде увидеть возвращающегося к ней Айка. Постояльцы номера 23 даже просыпаются среди ночи от удушья, как при пневмонии, а некоторые рассказывают о порывах ледяного ветра, которые ощущаются даже при закрытых дверях и окнах.
Впрочем, необъяснимые явления связаны ещё и с номером 14, откуда периодически якобы был виден таинственный золотой свет, исходящий то ли от искорок неизвестного происхождения, то ли от мерцающего шара. В 2002 году отель был закрыт, однако сегодня его можно посетить с экскурсией или записаться на приключенческий квест в его стенах.
Гостиница «Drovers Inn», Аргайл-энд-Бьют, Шотландия
Гостиница «Drovers Inn», Аргайл-энд-Бьют, Шотландия. / Фото: www.feedbox.com
Предание гласит, что в окрестностях отеля «Drovers Inn» бродит призрак девочки, которая когда-то давно утонула в горной реке, пытаясь достать упавшую в неё куклу. С тех пор неприкаянная душа ищет потерянную игрушку и не находит покоя. Постояльцы комнаты номер 6 рассказывают о том, как среди ночи на их кровать капает ледяная вода. Кроме того, существуют легенды о призраках погонщиков скота, погибших во время войн между кланами Шотландии и периодически навещающих гостиницу, где когда-то останавливались, ещё будучи живыми.
Гранд-отель «Bolivar», Серкадо-де-Лима, Перу
Гранд-отель «Bolivar», Серкадо-де-Лима, Перу. / Фото: www.tripmapia.ru
Этот отель был открыт в 1924 году для размещения высокопоставленных лиц, прибывающих в столицу Перу, и считался лучшим отелем в Лиме. Здесь останавливались голливудские звёзды, известные писатели и рок-музыканты. В гранд-отеле «Bolivar» в разное время жили Шарль де Голль, Никсон, Роберт Кеннеди и император Акихито, Фолкнер, Хемингуэй и Орсон Уэллс, Ава Гарднер и Джон Уэйн, Мик Джаггер, Хулио Иглесиас и Сантана.
Гранд-отель «Bolivar», Серкадо-де-Лима, Перу. / Фото: www.atlasobscura.com
Однако с появлением новых современных отелей былая слава отеля «Bolivar» стала угасать, а слава о нём, как о месте с паранормальной активностью, напротив, росла. Существуют легенды о том, что по коридорам гранд-отеля бродит женщина в белом, которая когда-то выбросилась из одного из номеров, а в комнатах можно встретить призрак умершего бывшего сотрудника, снявшего номер в отеле и не выписавшегося из него.
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