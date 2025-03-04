Так ли был плох Калигула, как о нём говорили: Сумасбродный бог, любимый монарх и жертва Сената

Ранние годы Калигулы

Агриппина сходит на берег с прахом Германика в Бриндизии, Бенджамин Уэст, 1768 год. \ Фото: media.snl.no.

Реконструкция виллы Юпитера — дворца Тиберия на Капри. \ Фото: i.pinimg.com.

Карта Римской империи к 37 году. \ Фото: content.eol.org.

Любимец всего народа

Слева направо: Бюст императора Калигулы в кирасе, 37-41 годы н.э. \ Мраморный бюст Калигулы, I век, Нью-Йорк, Метрополитен-музей.

Монета в память об отмене налогов Калигулой, 38 год н.э. \ Фото: wikipedia.org.

Слева направо: Калигула и Агриппина Старшая, фрагмент Большой камеи Франции (ок. 23 года). \ Германик, бюст из Кордовы (Испания).

Борьба против Сената

Итальянцы осматривают корабли императора Калигулы на озере Неми, 1932 год. \ Фото: blogspot.com.

Сенат: Цицерон обличает Катилину, картина Чезаре Маккари. \ Фото: pressenza.com.

Курия Юлия, место собраний Сената на Римском форуме. \ Фото: pinterest.com.

Юноша с конём, ок. 125 г. н. э., (рельеф с Виллы Адриана в Тиволи), Британский Музей. \ Фото: wikimedia.org.

Сумасшествие Калигулы

Изменения в территории Римской империи, произошедшие в правление Калигулы. \ Фото: i.pinimg.com.

Слева направо: Мраморный бюст Калигулы и его раскрашенная копия, новая глиптотека Карлсберга (Копенгаген).

Слева направо: Статуя Калигулы в полном вооружении. \ Якорь корабля озера Неми, поднятый итальянскими археологами в начале XX века.

Отход от традиций

Бронзовый квадранс, самая мелкая монета в римском обиходе (1/1600 ауреуса), выпущена в память об отмене налога с продаж, 38 год.

Орихалковый (латунный) сестерций с портретом Калигулы и изображениями трёх его сестёр, 37-38 годы. \ Фото: wikipedia.org.

Печальный финал императора

Серебряный денарий с портретами Германика и Калигулы в лавровом венке, 37-38 годы.

Слева направо: План римского форума и окрестностей к началу II века. \ Обелиск на площади Святого Петра в Ватикане, привезённый из Египта по приказу Калигулы.

Империя после гибели Калигулы

Рельеф с изображением преторианской гвардии (первоначально часть Арки Клавдия), ок. 51-52 н.э. \ Фото: flipboard.com.

Римский император (Клавдий), Лоуренс Альма-Тадема, 1871 год. \ Фото: blogspot.com.

Камея, изображающая Калигулу и богиню Рому (Калигула небрит; из-за смерти своей сестры Друзиллы он носит траурную бороду), 38 год н.э. \ Фото: i.pinimg.com.