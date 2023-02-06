Сколопендры: инопланетные убийцы, живущие в наших домах

Эти существа появились целых 430 миллионов лет назад. Безжалостная эволюция сократила сначала популяцию, а затем и ареал распространения многоножек — но они сумели отыграть все назад. В настоящий момент мир радуют несколько десятков видов многоножек, некоторые из которые смертельно ядовиты для человека.









Как и некоторые другие насекомые, многоножки могут похвастать совершенно инопланетным внешним обликом, который способен сделать заикой даже Индиану Джонса. В самом деле, какого черта этот археолог боялся безобидных змей, когда в мире существуют сколопендры!







Крупная сколопендра может достигать длины в 30 сантиметров. Такие экземпляры, правда, встречаются только в Австралии и Южной Америке — зато уж на этих континентах их хоть отбавляй.







Сколопендра человека не боится. Зато очень любит заползать в дома и квартиры. Любители дикого отдыха с палаткой также могут повстречать многоногого приятеля в любой момент: некоторые виды способны доставить неприятности, просто пробежавшись по вашей коже.







Вообще говоря, назвать сколопендру видом агрессивным нельзя. Они не нападают на людей — разве что, вы сами решите взять их в руки. Но многие подвиды чрезвычайно токсичны: стоит случайно раздавить слепую сколопендру ночью в тесном помещении и к утру можно просто не проснуться.







Многоножки охотятся на мелких червей и насекомых. Это что касается небольших представителей вида. Тридцатисантиметровая тварь уже, конечно, червяками не обойдется. Такие нападают на птиц, жаб и даже млекопитающих, например, крыс.







Сколопендры предпочитают оставаться под землей, поскольку просто не имеет никакой защиты от внешней среды. Оказавшись на свежем воздухе, сколопендра начинает медленно терять влагу и умирает от обезвоживания.







По счастью, в стаи эти твари не сбиваются. Сколопендры — ярые индивидуалисты, готовые защищать свою территорию до последней капли крови. Ну или что у них там, вместо крови.







Одна из самых неприятных возможностей сколопендр — умение подпрыгивать на значительную высоту. То есть, она вполне может достать до вашего лица и вцепиться, например, в глаз.







Укус тропической сколопендры может быть действительно опасен. Опухоль держится несколько дней, случается лихорадка, изредка — заражение крови. Известны и смертельные случаи: слабое сердце может не выдержать токсической атаки.



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