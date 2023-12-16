Что приготовить из брюссельской капусты, чтобы захотелось добавки: 5 простых рецептов

Малокалорийная, но при этом сытная. Богатая витаминами, белками и клетчаткой, брюссельская капуста имеет множество полезных свойств и по версии ведущих специалистов способна предотвратить рак. Впрочем, кулинары также поют ей оды, предлагая энное количество рецептов на любой вкус.
1. С беконом
Брюссельская капуста с беконом. \ Фото: twopeasandtheirpod.com.
Когда нет ни сил, ни желания тратить время на глобальную готовку, да и заказывать еду на дом — не вариант, можно приготовить брюссельскую капусту с беконом. Просто, вкусно и доступно.
Ингредиенты:
• Капуста брюссельская – 0,5 кг;
• Бекон – 6-8 ломтиков;
• Лук белый или фиолетовый небольшой – 1 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Свежая петушка, укроп, кинза – для подачи.
Жареная брюссельская капуста с беконом. \ Фото: wellplated.com.
Способ приготовления:
• Бекон нарезать соломкой;
• Обжарить несколько минут на сухой сковородке (до тех пор, пока не вытопится жир);
• Лук очистить и мелко нарезать;
• Добавить к бекону;
• Посолить и поперчить;
• Аккуратно перемешать;
• Подрумяненный бекон с луком выложить на тарелку;
• Капусту вымыть;
• Просушить;
• Срезать черенки;
• Кочаны нарезать на четвертинки;
• Выложить на ту сковороду, где жарился бекон;
• Приправить смесью перцев и солью;
• Готовить семь-восемь минут или до тех пор, пока капуста не подрумянится;
• После добавить бекон с луком;
• При необходимости посолить и поперчить дополнительно по вкусу;
• Перемешать;
• Готовить две-три минуты;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной свежей зеленью.
2. Яичница
Яичница с брюссельской капустой. \ Фото: i.ytimg.com.
Омлеты и яичница – то, что стало классикой жанра завтраков по всему миру. А рецептов их приготовления с каждым днём становится всё больше и больше. Вот вам один из – с брюссельской капустой.
Ингредиенты:
• Капуста брюссельская – 10-14 кочанчиков;
• Грибы (шампиньоны) среднего размера – 10-16 шт;
• Яйца – 4 шт;
• Масло оливковое – для жарки;
• Соль – по вкусу;
• Молотые перцы смесь – по вкусу;
• Петрушка – для подачи;
• Кинза – для подачи;
• Сыр твёрдых сортов – опционально.
Глазунья с брюссельской капустой. \ Фото: thehealthyepicurean.com.
Способ приготовления:
• Капусту вымыть;
• Просушить;
• Нарезать на четвертинки или половинки (в зависимости от размера);
• Шампиньоны слегка ополоснуть прохладной водой;
• Просушить бумажными полотенцами;
• Нарезать слайсами;
• Обжарить пять-шесть минут на небольшом количестве оливкового масла;
• После добавить нарезанную брюссельскую капусту;
• Слегка посолить и поперчить;
• Готовить на среднем огне полторы минуты;
• Затем вбить яйца;
• Посолить и поперчить;
• Тушить под крышкой на среднем огне до полной готовности;
• Буквально за одну-две минуты до снятия сковороды с огня посыпать яичницу тёртым сыром;
• Перед подачей посыпать петрушкой и кинзой.
3. Запеканка
Запеканка из брюссельской капусты. \ Фото: google.com.
Запеканку можно приготовить из чего угодно, будь то мясо, картофель, грибы, творог или же брюссельская капуста с сыром.
Ингредиенты:
• Капуста брюссельская – 400 г;
• Яйца – 3 шт;
• Масло сливочное – опционально;
• Сливки средней жирности – 0,5 стакана;
• Сыр твёрдых сортов – 150 г;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев по вкусу;
• Зелень – для подачи.
Капустная запеканка. \ Фото: hips.hearstapps.com.
Способ приготовления:
• Капусту вымыть;
• Проварить пять-шесть минут в слегка подсоленной воде;
• После откинуть на дуршлаг и обдать ледяной водой;
• В миске смешать соль со смесью перцев, сливками и яйцами;
• Всё хорошенько взбить до однородной консистенции;
• Форму для запекания тщательно смазать сливочным маслом;
• На дно равномерно выложить брюссельскую капусту;
• Посыпать половиной тёртого сыра;
• Залить получившейся смесью;
• Высыпать остатки сыра;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут;
• Перед подачей порционно нарезать и посыпать свежей зеленью.
4. С картошкой в духовке
Запечённая брюссельская капуста с картошкой. \ Фото: google.com.
Если вы хотите как минимум убить сразу двух зайцев, не тратя много времени на готовку, но при этом желаете получить сытное и вкусное блюдо для всей семьи, то рецепт брюссельской капусты с картошкой и ломтиками бекона, запечёнными в духовке – подходящий вариант.
Ингредиенты:
• Брюссельская капуста – 0,5 кг;
• Картошка – 0,5 кг;
• Бекон – 10-12 тонких полосок;
• Масло оливковое или подсолнечное – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Перец чили молотый – по вкусу;
• Кинза – для подачи.
Запечённые овощи с беконом. \ Фото: storage.googleapis.com.
Способ приготовления:
• Капусту вымыть;
• Нарезать на четвертинки или половинки (в зависимости от размера);
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать дольками;
• Выложить картофельный слой в форму для запекания, предварительно смазанную маслом;
• Затем выложить пару ломтиков бекона, слой капусты и слой картофеля (повторить слои, верхним должен быть слой из бекона);
• Отправить в разогретую до 180-200 градусов духовку на сорок-шестьдесят минут;
• Перед подачей посыпать кинзой.
5. Салат
Салат с брюссельской капустой. \ Фото: tmbidigitalassetsazure.blob.core.windows.net.
Салат с брюссельской капустой, орехами и жаренными яблоками понравится не только любителям блюд с ярко выраженным необычным вкусом, а и всем тем, кто хочет попробовать что-то новое и небанальное.
Ингредиенты:
• Капуста брюссельская – 10-12 кочанчиков;
• Яблоки зелёные сочные – 2 шт;
• Ядра грецких орехов – 1 горсть;
• Лимонный сок – для заправки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое или подсолнечное – опционально;
• Шпинат свежий – 1 пучок;
• Кинза – 2-3 веточки;
• Петрушка – 2-3 веточки.
Салат с орешками и брюссельской капустой. \ Фото: wholesomelicious.com.
Способ приготовления:
• Шпинат тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Откинуть на дуршлаг;
• Капусту вымыть;
• Срезать черенки;
• Кочанчики отварить четыре-пять минут в слегка подсоленной воде;
• Откинуть на дуршлаг;
• Обдать холодной водой;
• Яблоки вымыть;
• Просушить;
• Удалить семена;
• Мякоть нарезать кубиком среднего размера;
• Обжарить на небольшом количестве подсолнечного или оливкового масла три-четыре минуты;
• После добавить капусту;
• Готовить до золотистого цвета, приправив солью и перцем;
• Обжаренные яблоки и капусту выложить на бумажное полотенце;
• После переложить в салатник;
• Добавить листочки шпината;
• Заправить лимонным соком и маслом;
• При необходимости добавить ещё соль и перец;
• Посыпать мелко нарезанной кинзой и петрушкой;
• Перемешать;
• Сверху посыпать дроблёнными до состояния крошки грецкими орехами (предварительно обжаренными на сухой сковородке);
• Дать салату настояться несколько минут и подать к столу.
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