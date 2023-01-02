Наш мир «не нашими» глазами

Даже люди могут видеть одну и ту же картинку по-разному. А как видит мир собака? Что общего у орла и пчелы? И кому нужны «50 оттенков серого»? Предлагаем взглянуть.
Глаза — не только зеркало души, как мы привыкли поэтично говорить, но и главный орган чувств у человека. По разным данным, с помощью зрения мы воспринимаем от 70% до 90% всей информации извне. Однако, даже видя одно и то же, люди могут интерпретировать увиденное по-разному — вспомните хотя бы недавнюю историю с платьем, расколовшую мировой интернет на два лагеря: сине-черных и бело-золотых. И иногда бывает не только интересно, но и полезно хотя бы вообразить себе мир чужими глазами.
Собака
Ученые долгое время полагали, что собаки видят мир черно-белым. Но нет! Наши домашние любимцы различают разные цвета, хотя и не все доступные человеку. Они спутают красный с зеленым (потому что не «видят» красный) и, вполне возможно, не увидят желтый мячик на зеленой траве. Зато серый представлен в «ассортименте» гораздо большем, чем у нас.
То, что мы называем периферийным зрением, у собак развито намного острее, чем у человека (сравните 250° у них и 180° у нас). Собаки видят ночью (лучше человека в три-четыре раза). В угоду универсальности принесена острота зрения. Если бы мы решили сводить собаку к окулисту, она бы смогла разобрать лишь третью строчку, а человек с хорошим зрением сможет прочитать десятую. Собака также не сможет сфокусировать взгляд на предмете прямо под носом, зато без труда отследит полет утки за 800–900 м. Тот же объект, но уже неподвижный, животное заметит лишь с 600 м.
Кошка
Зрачки кошки меняют форму и размер в зависимости от количества света в окружающем пространстве. Днем зрачки превращаются в вертикальную щель, а ночью становятся «плошками», да еще и светятся. Этому есть вполне научное обоснование. Если говорить простым языком, то мы видим непоглощенный зрачками свет, который с помощью специального слоя клеток — тапетума — перенаправляется на сетчатку.
Зрение у кошек цветное, она видит меньше цветов, чем человек, но больше, чем собака. Голубой, зеленый и серый являются преобладающими в их палитре, но также видны кошкам фиолетовый, желтый и белый, хотя последние два цвета они могут путать. А вот полюбоваться оттенками красного, коричневого и оранжевого для кошек не представляется возможным.
Днем мурки видят хуже человека, окружающие картинки смазаны, хотя угол охвата превышает человеческий и составляет 270°. Зато ночью кошачьи глаза в шесть-восемь раз эффективнее наших. И хотя на расстоянии, превышающем 6 м, близорукие коты видят очень слабо, их движения невероятно точны. За это уже отвечают совсем не глаза, а вибриссы (природные специальные волоски на теле), к которым, кстати сказать, относятся и кошачьи усы.
Пчела
Глаз пчелы уникален. Во-первых, он состоит из 5500 отдельных глазков, каждый из которых является крошечной линзой. Вместе они передают цельную картинку внешнего мира. Во-вторых, пчелы наблюдают мир как в замедленной съемке — их глаза за одну секунду способны распознать в десять раз больше отдельных кадров по сравнению с человеческими. При этом резкие и быстрые движения воспринимаются этими медовыми тружениками четче — так что, размахивая перед пчелиными роем руками, вы создаете прекрасный ориентир для атаки.
Зрение у пчел цветное, но красный цвет они не распознают. Поэтому цветы, имеющие чисто красный окрас, пчел не интересуют. Ярко-красные венчики цветов, произрастающих в тропиках, опыляют колибри. Над гвоздиками трудятся бабочками. «А что же маковые поля?» — спросите вы. Тут вступает в силу другой закон пчелиного распознавания, в соответствии с которым в красных цветках мака пчелу привлекает не алый цвет, которым так любим любоваться мы, а невидимый нашему взору ультрафиолет.
Орел
В «радуге» орла гораздо больше оттенков, чем у нас, оттого наш мир кажется им куда более красочным. С человеком орла роднит бинокулярность, а с пчелами — способность воспринимать ультрафиолетовый диапазон.
Считается, что у орла самое острое зрение на земле. Оно дает возможность распознавать добычу с расстояния 2 км, а ширина поля восприятия, составляющая около 300°, позволяет следить за происходящим вокруг. Если бы человек обладал орлиным взглядом, то это бы означало, что он мог бы разглядеть черты лица прохожего с высоты 10 этажа.
Интересно, что зрение орла совершенствуется по мере его взросления. Уже взрослые особи за счет управления глазными мышцами корректируют кривизну хрусталика для наблюдения изображения на разном расстоянии. Этот царь птиц способен увеличивать видимую картинку в восемь раз и фокусироваться сразу на двух предметах.
Для защиты у орлов есть две пары век. Первая используется на земле в неподвижном состоянии, а вторая, полупрозрачная, защищает взгляд лишь во время полета от сильного напора воздуха, возникающего при развитии скорости до 100 км/ч.
Змея
У змей есть сразу две пары глаз, если можно так выразиться. Первая ответственна за цветовое восприятие, но форма и контуры изображений ею воспринимаются нечетко. При статичном положении предмета змеи вообще способны его не заметить. А в ямках возле носа находится вторая пара «глаз» — она воспринимает инфракрасное излучение, исходящее от теплокровных живых существ. Невероятно, но змея может определять температуру с погрешностью до 0,1 ºC, различая тем самым животных между собой. Этими «глазами» змея, как правило, смотрит в ночное время суток. Днем же, реагируя в основном на движения, она пользуется обычным зрением.
Змеиный взгляд не отличается остротой и выглядит замутненным из-за покрытия защитной пленкой. В период линьки пленка тоже слезает, и в это время змеи видят намного лучше. Сошла пелена, как говорится.
Привычные в нашем понимании веки у этих пресмыкающихся отсутствуют. Различается у змеевидных форма зрачка: у дневных видов он округлый, а у ночных вытянут вертикально. Змеи также способны фокусировать свой взгляд, изменяя форму хрусталика.
Лошадь
Мир лошадей — черно-белый, с большим разнообразием промежуточных оттенков. Расположение глаз по бокам обеспечивает прекрасное периферическое зрение (около 300°), позволяющее видеть практически все вокруг. Именно поэтому у лошадей, которые ездят запряженными по дорогам, часто надеты ограничивающие их взгляд сбруи, чтобы исключить испуг животного, способного замечать столько всего во время движения.
При этом подобное строение зрительных органов означает также, что прямо перед носом у лошадей находится слепое пятно и для них все кажется состоящим из двух отдельных частей. Бинокулярное зрение с углом 55–65° достигается только лишь из-за того, что их глазницы немного развернуты вперед. Крупное глазное яблоко обеспечивает хорошую видимость на расстоянии. А в темноте лошади чувствуют себя вполне комфортно и свободно.
Акула
Роговица, радужная оболочка, линза и сетчатка — все как у человека, но работает по-другому. Отличие в том, что фокусировка происходит внутри органа зрения акулы: хрусталик двигается, прижимаясь или отодвигаясь от роговицы. По такому же принципу мы настраиваем бинокль. Повреждение роговицы для акулы не принесет проблем, сходных с человеческими, потому как мало что зависит от роговицы.
Лучше всего акулы видят на дистанции до 15 м. Частота восприятия света у них выше, чем у человека. Если бы мы вдруг решили показать им кинофильм с привычным для человека набором кадров (24 в секунду), то океанским хищникам это показалось бы лишь медленным чередованием слайдов из-за способности воспринимать не менее 45 кадров в секунду. Это обеспечивается наличием специального слоя тапетума, находящегося за сетчаткой. Он состоит из множества мелких пластин, расположенных под углом друг к другу и покрытых гуанином. Свет от них отражается и снова поступает на сетчатку. Этот процесс приобретает особую значимость, когда акула при охоте из полутемного глубоководья резко всплывает на поверхность.
По поводу цветного видения: на данный момент ученые едины во мнении, что некоторые акулы могут различать цвета, но большинство — нет.
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