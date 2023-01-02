Наш мир «не нашими» глазами

Даже люди могут видеть одну и ту же картинку по-разному. А как видит мир собака? Что общего у орла и пчелы? И кому нужны «50 оттенков серого»? Предлагаем взглянуть.



Глаза — не только зеркало души, как мы привыкли поэтично говорить, но и главный орган чувств у человека. По разным данным, с помощью зрения мы воспринимаем от 70% до 90% всей информации извне. Однако, даже видя одно и то же, люди могут интерпретировать увиденное по-разному — вспомните хотя бы недавнюю историю с платьем, расколовшую мировой интернет на два лагеря: сине-черных и бело-золотых. И иногда бывает не только интересно, но и полезно хотя бы вообразить себе мир чужими глазами.









Собака

Кошка

Пчела

Орел

Змея

Лошадь

Акула