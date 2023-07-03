Какие тайны были у закрытых городов СССР, которых нет на карте

Города закрытого типа были засекречены, об их существовании и никто не знал / Фото: dnpmag.com

Плюсы жизни в поселениях ЗТ

Жители ЗАТО не знали, что такое дефицит товаров / Фото: yandex.ua

Преступность в закрытых городах отсутствовала / Фото: vchaspik.ua

Самые значимые советские закрытые города

1. Арзамас-16

Засекреченный поселок Саров / Фото: vsarov.ru

Даже летом жители Арзамаса-16 не могут выехать в отпуск / Фото: countryscanner.ru

2. Загорск-6 и Загорск-7

Снимок со спутника ЗАТО Загорск-6 и Загорск-7 / Фото: pikabu.ru

Жители городка и не догадывались, что в Загорске работали над бактериологическим оружием / Фото: yandex.ua

Устроиться в лабораторию было очень сложно даже уборщицей / Фото: pikabu.ru

3. Свердловск-45

Свердловск-45 сравнивают с патриархальной столицей / Фото: oblgazeta.ru

Свердловск-45 и сегодня усиленно охраняется / Фото: life-pics.ru

Фото Лесного со спутника / Фото: cont.ws

4. Мирный

Город Мирный получил свой статус благодаря размещенному вблизи космодрому / Фото: sterzhen.info

Жизнь в ЗАТО Мирный была просто сказкой для советского человека / Фото: alrosa.ru

5. Балаклава

В Балаклаве был построен подземный завод для ремонта подводных лодок / Фото: abc-24.info

Холм, покрытый растительностью вовсе не похож на завод военного назначения / Фото: mirtesen.ru

На территории завода был открыт музей / Фото: crimea-photo.com