С нами не соскучишься!

8 018 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга
    Обожаю тартар!!! Только автор забыл указать, что блюда из сырого фарша делают исключительно из свежайшей телятины, не...8 блюд, сделанных...
  • Konstantin Петров
    Дональд Трамп уже Не переизбран на 2-й срок! Это не в их реальности«Нас всех поработ...
  • Песня
    Целые поколения выросли на манке-пшёнке, а тут вдруг "бесполезные"?! Очень сильно попахивает заказухой. 👎Какие каши самые ...

Как сделать простую кормушку из пластиковой трубы

Как сделать простую кормушку из пластиковой трубы

Как сделать простую кормушку из пластиковой трубы

Рассказываем, как сделать своими руками настенную кормушку из пластиковой трубы. Это недорого, быстро и очень практично. 

Необходимые материалы:

  • пластиковая труба;
  • заглушки;
  • клипсы для труб.

Самодельную кормушку из пластиковых труб можно использовать как для домашней птицы, так и для котов или собак. 

Как сделать простую кормушку из пластиковой трубы

Своим личным опытом изготовления кормушки поделился с нами автор YouTube канала İbrahim Yıldız. Берите идею на заметку!

Основные этапы работ

Отрезаем кусок пластиковой трубы длиной 70 см. По центру высверливаем корончатым сверлом одно отверстие для установки вертикальной трубы, которая будет выполнять функцию загрузочной камеры. 

Как сделать простую кормушку из пластиковой трубы

По обе стороны от центрального отверстия с помощью болгарки вырезаем прямоугольные «окошки». 

Как сделать простую кормушку из пластиковой трубы

На следующем этапе устанавливаем по бокам пластиковой трубы заглушки. 

В данном случае автор использовал заглушки большего диаметра, а края трубы предварительно нагревал газовой горелкой. Но лучше использовать строительный фен.

Далее отрезаем еще один кусок трубы (загрузочную камеру), подрезаем нижнюю часть, устанавливаем внутрь кормушки и фиксируем с помощью термоклея. Также можно использовать силикон или жидкие гвозди. 

Как сделать простую кормушку из пластиковой трубы

Установка кормушки

Определяемся с местом установки кормушки.

Потом высверливаем отверстия в стене и забиваем дюбеля. При помощи саморезов крепим клипсы к стене. 

Как сделать простую кормушку из пластиковой трубы

Когда все готово, устанавливаем самодельную кормушку. 

Как сделать простую кормушку из пластиковой трубы

Через загрузочную камеру засыпаем в кормушку корм. Сверху устанавливаем заглушку, чтобы листья и прочий мусор не попадали в корм. 

Как сделать простую кормушку из пластиковой трубы

Как сделать простую кормушку из пластиковой трубы

Видео по теме

Подробно о том, как своими руками сделать простую кормушку из пластиковой трубы, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание. 

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх