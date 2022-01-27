Как сделать простую кормушку из пластиковой трубы

Рассказываем, как сделать своими руками настенную кормушку из пластиковой трубы. Это недорого, быстро и очень практично.

Необходимые материалы:

пластиковая труба;

заглушки;

клипсы для труб.

Самодельную кормушку из пластиковых труб можно использовать как для домашней птицы, так и для котов или собак.

Своим личным опытом изготовления кормушки поделился с нами автор YouTube канала İbrahim Yıldız. Берите идею на заметку!

Основные этапы работ

Отрезаем кусок пластиковой трубы длиной 70 см. По центру высверливаем корончатым сверлом одно отверстие для установки вертикальной трубы, которая будет выполнять функцию загрузочной камеры.

По обе стороны от центрального отверстия с помощью болгарки вырезаем прямоугольные «окошки».

На следующем этапе устанавливаем по бокам пластиковой трубы заглушки.

В данном случае автор использовал заглушки большего диаметра, а края трубы предварительно нагревал газовой горелкой. Но лучше использовать строительный фен.

Далее отрезаем еще один кусок трубы (загрузочную камеру), подрезаем нижнюю часть, устанавливаем внутрь кормушки и фиксируем с помощью термоклея. Также можно использовать силикон или жидкие гвозди.

Установка кормушки

Определяемся с местом установки кормушки. Потом высверливаем отверстия в стене и забиваем дюбеля. При помощи саморезов крепим клипсы к стене.

Когда все готово, устанавливаем самодельную кормушку.

Через загрузочную камеру засыпаем в кормушку корм. Сверху устанавливаем заглушку, чтобы листья и прочий мусор не попадали в корм.

Видео по теме

Подробно о том, как своими руками сделать простую кормушку из пластиковой трубы, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание.