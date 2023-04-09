Натуральный освежитель воздуха своими руками

В сумасшедшем ритме нашей жизни мы часто не отдаём себе отчёта, насколько запахи могут оказывать влияние на наше настроение, чувства, эмоции и даже мысли. Попробуйте прямо сейчас закрыть глаза и представить себе те ароматы, что способны доставить вам наибольшее удовольствие, например, солёный морской бриз и свежесть весеннего леса или запах свежеиспеченного хлеба и горячего кофе.







Хорошая новость заключается в том, что некоторые ваши любимые ароматы можно легко воссоздать в домашних условиях, причём для этого вам не понадобятся никакие химические компоненты. Мы хотим предложить вашему вниманию пять великолепных идей для создания натуральных освежителей воздуха, которые не только помогут вам сделать дом уютнее и комфортнее, наполнив его свежестью, но и улучшат настроение и повысят работоспособность. Дышите глубже и наслаждайтесь.



Яблоко, корица, звёздчатый анис и гвоздика

Лимон, лайм, розмарин и экстракт ванили

Лимон, тимьян, мята и экстракт ванили

Апельсин, имбирь и миндальная эссенция

Огурцы, базилик и эфирное масло лемонграсса