Сколько нужно варить горох

Сколько варить горох и на сколько замачивать горох? — наиболее частые вопросы. Он полезен и необходим в рационе питания!



Это древнейшее культурное растение, выращивать которое человек научился еще в 4 веке до нашей эры. Но хозяйки его часто недооценивают и недолюбливают. Как часто бывает, что горох не разваривается и кушать его неприятно?

Существует мнение, что горох нужно замачивать на ночь и только после этого он станет разваристым. Я НЕ ЗАМАЧИВАЮ ГОРОХ НА НОЧЬ! Зачем?





Выбор гороха

Сколько варить горох?

Как варить горох чтобы он разварился в пюре

В магазинах горох продаётся многих видов, сейчас ассортимент гороха очень широк:нут — это бараний, или турецкий горох,гороховые хлопья (время приготовления: не более 10 минут),целый или калиброванный (горошинки одного размера),проростки семянсмесь колотого и целогоколотый или дроблёный (обычно половинки горошин, высушенные)Речь пойдёт о самом обыкновенном и распространённом горохе, как приготовить в пюре или разваристый колотый или дроблённый горошек.Предположительное время, обычным способом (с замачиванием на ночь и варкой) примерно 1 час. Но мы пойдем более быстрым путем. Сначала подготовимся к варке. Подготовка частично совпадает с обычным порядком действий.Итак, первым делом отмеряем нужное количество гороха.Горох осматриваем и перебираем, как Золушка. )) Т.к. в упаковку обычно могут попасть злаки и некачественные горошинки (черные или слишком зелёные, скукоженные и т.д.). Наш горох промываем под проточной водой и снова осматриваем, выбирая лишнее. Потому как в гороховой муке мы можем не разглядеть плохие горошины.Далее мы заливаем горох в посуде крутым кипятком на 1 см выше самого горошка. Перемешиваем и снова всплывает нехорошие, пустые горошинки и шлак. Убираем его. Доливаем кипятка и оставляем его на час или два для разбухания и чтобы горох сварился быстрее. Вода будет мутной, это нормально.Спустя 30 минут, мы сливаем воду и снова промываем горох в сите или дуршлаке. Он заметно увеличился в объёме, но, конечно, ещё не готов к употреблению.Варим его привычным способом. Причём воду (или бульон), в которой готовите НЕЛЬЗЯ СОЛИТЬ! Если такой возможности по рецепту нет, например, в гороховом супе вы используете уже солёные копчёности, отварите горох в отдельной посуде. Вы удивитесь, но готов он будет уже через 30 минут. А через 50-60 минут будет готово пюре.Видео, как готовить горох мы прилагаем:

Почему горох не сварился?

Как исправить, если горох не сварился?

Чем полезен горох? Какие витамины содержатся в горохе?

Не тратьте драгоценное время зря! Задумали сварить гороховый суп? Варите! Всего то и нужно, что замочить его за 1 час заранее!Этой неудаче могут предшествовать несколько причин.1. Горох вы купили в магазине, а вот проверить его производителя у нас нет никакой возможности. Если горох собрали с поля не вовремя, не молочной спелости, а уже кормовой, то он и был уже абсолютно твёрдым. Да и затраты на его сушку на производстве будет меньше. А вот как его варить, производителя видимо не интересует.Тем более, что от его сбора до фасовки может поработать не одно и не два предприятия.Выход — покупать только лущёный и только проверенных марок, т.е. тот, который вы уже пробовали и он сварился!2. Второй возможный вариант, почему горох не сварился — это когда его невовремя посолили. Если сварить его в подсоленной воде, то ничего путного, скорее всего, у вас не получится и он останется достаточно жёстким.Учитывайте так же, что если вы варите гороховый суп на копчёностях, на куриной ножке или рёбрышках, то эти кулинарные изделия уже имеют в своём составе соль, а знаит варить их лучше в отдёльной кастрюле.Предложу вам 2 способа.1. Добавьте к гороху 1/2 чайной ложки пищевой соды. Пойдёт реакция, дождитесь, пока суп отбурлит и поварите его ещё 15-20 минут. Он сварится с 90% вероятностью.2. Пробейте горох погружным блендером. Затем на маленьком огне доведите его до готовности, поварив минут 10.Этот способ не совсем честный, но тоже имеет место быть.Горох — незаменимый продукт для детского и диетического питания. Хотя полезен он, конечно, и вполне здоровым людям. Его нужно кушать хотя бы несколько раз в месяц.Горох богат калием и фосфором, магнием и кальцием. По содержанию белка горох может сравниться с мясом. Горох очень полезен благодаря высокому содержанию в нем витаминов A, B и C. Кроме того, горох – это энергетик: в нём содержится большое количество углеводов.Зеленый горошек богат клетчаткой. А она необходима для нормальной работы кишечника. Кроме того, зеленый горошек: Является источником витамина B9 (способствует обновлению клеток, благоприятно влияет на развитие плода у беременных, способствует росту детей, восстановлению организма после различных заболеваний).Недостаток один — повышенное газообразование. Но с этим проблемы далеко не у всех, так что кушаейте горох на здоровье!