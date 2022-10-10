Сколько нужно варить горох

Сколько варить горох и на сколько замачивать горох? — наиболее частые вопросы. Он полезен и необходим в рационе питания!
Это древнейшее культурное растение, выращивать которое человек научился еще в 4 веке до нашей эры. Но хозяйки его часто недооценивают и недолюбливают. Как часто бывает, что горох не разваривается и кушать его неприятно?
Существует мнение, что горох нужно замачивать на ночь и только после этого он станет разваристым. Я НЕ ЗАМАЧИВАЮ ГОРОХ НА НОЧЬ! Зачем?
Выбор гороха
В магазинах горох продаётся многих видов, сейчас ассортимент гороха очень широк:
нут — это бараний, или турецкий горох,
гороховые хлопья (время приготовления: не более 10 минут),
целый или калиброванный (горошинки одного размера),
проростки семян
смесь колотого и целогоколотый или дроблёный (обычно половинки горошин, высушенные)
Речь пойдёт о самом обыкновенном и распространённом горохе, как приготовить в пюре или разваристый колотый или дроблённый горошек.
Сколько варить горох?
Предположительное время, обычным способом (с замачиванием на ночь и варкой) примерно 1 час. Но мы пойдем более быстрым путем. Сначала подготовимся к варке. Подготовка частично совпадает с обычным порядком действий.
Итак, первым делом отмеряем нужное количество гороха. Горох осматриваем и перебираем, как Золушка. )) Т.к. в упаковку обычно могут попасть злаки и некачественные горошинки (черные или слишком зелёные, скукоженные и т.д.). Наш горох промываем под проточной водой и снова осматриваем, выбирая лишнее. Потому как в гороховой муке мы можем не разглядеть плохие горошины.
Далее мы заливаем горох в посуде крутым кипятком на 1 см выше самого горошка. Перемешиваем и снова всплывает нехорошие, пустые горошинки и шлак. Убираем его. Доливаем кипятка и оставляем его на час или два для разбухания и чтобы горох сварился быстрее. Вода будет мутной, это нормально.
Спустя 30 минут, мы сливаем воду и снова промываем горох в сите или дуршлаке. Он заметно увеличился в объёме, но, конечно, ещё не готов к употреблению.
Как варить горох чтобы он разварился в пюре
Варим его привычным способом. Причём воду (или бульон), в которой готовите НЕЛЬЗЯ СОЛИТЬ! Если такой возможности по рецепту нет, например, в гороховом супе вы используете уже солёные копчёности, отварите горох в отдельной посуде. Вы удивитесь, но готов он будет уже через 30 минут. А через 50-60 минут будет готово пюре.
Видео, как готовить горох мы прилагаем:
Не тратьте драгоценное время зря! Задумали сварить гороховый суп? Варите! Всего то и нужно, что замочить его за 1 час заранее!
Почему горох не сварился?
Этой неудаче могут предшествовать несколько причин.
1. Горох вы купили в магазине, а вот проверить его производителя у нас нет никакой возможности. Если горох собрали с поля не вовремя, не молочной спелости, а уже кормовой, то он и был уже абсолютно твёрдым. Да и затраты на его сушку на производстве будет меньше. А вот как его варить, производителя видимо не интересует.
Тем более, что от его сбора до фасовки может поработать не одно и не два предприятия.
Выход — покупать только лущёный и только проверенных марок, т.е. тот, который вы уже пробовали и он сварился!
2. Второй возможный вариант, почему горох не сварился — это когда его невовремя посолили. Если сварить его в подсоленной воде, то ничего путного, скорее всего, у вас не получится и он останется достаточно жёстким.
Учитывайте так же, что если вы варите гороховый суп на копчёностях, на куриной ножке или рёбрышках, то эти кулинарные изделия уже имеют в своём составе соль, а знаит варить их лучше в отдёльной кастрюле.
Как исправить, если горох не сварился?
Предложу вам 2 способа.
1. Добавьте к гороху 1/2 чайной ложки пищевой соды. Пойдёт реакция, дождитесь, пока суп отбурлит и поварите его ещё 15-20 минут. Он сварится с 90% вероятностью.
2. Пробейте горох погружным блендером. Затем на маленьком огне доведите его до готовности, поварив минут 10.
Этот способ не совсем честный, но тоже имеет место быть.
Чем полезен горох? Какие витамины содержатся в горохе?
Горох — незаменимый продукт для детского и диетического питания. Хотя полезен он, конечно, и вполне здоровым людям. Его нужно кушать хотя бы несколько раз в месяц.
Горох богат калием и фосфором, магнием и кальцием. По содержанию белка горох может сравниться с мясом. Горох очень полезен благодаря высокому содержанию в нем витаминов A, B и C. Кроме того, горох – это энергетик: в нём содержится большое количество углеводов.
Зеленый горошек богат клетчаткой. А она необходима для нормальной работы кишечника. Кроме того, зеленый горошек: Является источником витамина B9 (способствует обновлению клеток, благоприятно влияет на развитие плода у беременных, способствует росту детей, восстановлению организма после различных заболеваний).
Недостаток один — повышенное газообразование. Но с этим проблемы далеко не у всех, так что кушаейте горох на здоровье!
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