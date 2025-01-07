Как правильно высаживать растения в каменные кашпо

На участке можно высадить растения не только в клумбы и на альпийские горки, но и в кашпо. Однако кашпо тоже бывают разные и самыми стильными из них по праву считаются каменные кашпо, вазоны и чаши. Такая композиция придаст саду или внутреннему пространству очень стильный и самый современный вид.







Но и для этого нужно знать, как правильно высадить растения в такие сосуды, чтобы они чувствовали себя комфортно, здоровыми, им хватало удобрений и, главное, влаги, а корни не замерзали.

Бетонные кашпо — очень стильный аксессуарПроцесс высаживания растений в бетонные кашпо — процесс, безусловно, очень творческий и интересный. По итогу пространство будет выглядеть богато и очень привлекательно, а сами кашпо отлично сочетаться с разнообразными стилями. Сам заиграет новыми красками и проводить там время с семьёй будет очень комфортно и приятно.Вазоны и кашпо из бетона с каждым годом становятся всё более популярными, а дизайнеры чаще применяют их как часть декора в своих проектах по ландшафтному дизайну. Они имеют ряд преимуществ и кроме эстетических, например, повышенную прочность и долговечность. Но чтобы растения там росли быстро и комфортно, важно правильно подготовить подобные контейнеры, а также выбрать подходящие саженцы, учитывать особенности бетона при посадке. Внимание нужно акцентировать прежде всего на керамзите и геотекстиле.Такие вазоны — настоящее украшение участкаПеред тем как высаживать растения, нужно точно убедиться, что бетонные вазоны и кашпо имеют достаточно дренажных отверстий. Если их нет или недостаточно, то влага будет задерживаться около корней и начнётся их гниение. Нет ничего сложного в том, чтобы сделать такие отверстия самим. Даже уже в готовых магазинных кашпо важно обеспечить хороший отвод излишней воды.Керамзит самый лучший материал для того, чтобы создать надёжный дренаж. Такой материал лёгкий и пористый, как нельзя лучше подходит для этих целей, активно пропускает воду и помогает в хорошем воздухообмене в зоне нахождения корневой системы. Насыпать его нужно слоем не менее пяти сантиметров, чтобы не было закупорки отверстий дренажа и происходил отток воды. Это необходимо для здоровья растений.КерамзитДело в том, что даже в самой хорошей дренажной системе со временем могут скапливаться отложения и тем самым нарушаться функциональность. Потому необходимо регулярно проверять слой керамзита. К тому же важно использовать только чистые кашпо, чтобы остатки корней или паразиты растений, росших там ранее, не перенеслись на новые.Но кроме дренажа, важно изначально выбрать правильные растения, которым будет комфортно жить в таких кашпо. Некоторые растения хорошо себя чувствуют в подобном ограниченном пространстве, однако другие, наоборот, слишком сильно коренятся, им необходимо большое количество свободной почвы.ГеотекстильКроме керамзита, для каменных вазонов важно и использование геотекстиля. Такой не тканный материал имеет ряд очень положительных и полезных свойств. Благодаря ему вода может также свободно проходить, не застаиваться, а вместе с ней и мелкие частицы почвы. Все они будут вымываться через те же дренажные отверстия.Нужно сразу же подготовить кусок геотекстиля, точно соответствующего размерам каменного кашпо. Он должен будет полностью покрыть лежащий внизу керамзит. Когда он будет накрыт геотекстилем, будет минимизирован риск смещения грунта и дренажного материала. Это, в свою очередь, станет самым лучшим условиям для корней в столь замкнутом и холодном пространстве.ПетуньяЕго для большей надёжности можно дополнительно зафиксировать по краям с помощью небольших камней или специальных зажимов. Особенно съехать всё может в процессе заполнения бетонного кашпо грунтом в будущем. Геотекстиль также важно укладывать ровно, его максимальная эффективность зависит именно из-за этого.Правильная почва, в которой будут произрастать растения также очень важна. Состав лучше смешать, например, использовать специальный грунт для контейнерных растений, он дополнительно будет удерживать часть необходимой влаги и при этом обеспечивать дренаж. Универсальный грунт, смешанный с перлитом и вермикулитом — хороший вариант для воздухопроходимости. Почва должна быть легкой и питательной.Лаванда тоже хорошо в них растётТакже стоит помнить о том, что правильный состав почвенной смеси влияет на хорошее приживание растений в вазоне, развитие корневой системы и необходимые условия для хорошего роста. Если же хочется создать такую почву самому, а не использовать покупную для контейнерных растений, нужно будет взять садовую землю и перегной, а также торф и песок. Всё это смешать в соотношение два и два, один и один. Такая смесь обеспечит основную массу и структуру, а также питательные вещества и достаточное количество влаги.Нельзя забывать и минеральные удобрения, особенно с наличием пролонгированного действия в почвенной смеси. Питательные вещества просто необходимы для растений, которые лишены возможности брать их из натуральной земли на протяжении длительного времени. Но перебарщивать не стоит, необходимо строго следовать рекомендациям на упаковке. Так будут созданы самые оптимальные условия.Суккуленты неприхотливыТеперь всё подготовлено к посадке будущих культур. На дно кашпо хороший дренажный слой — далее почва и главное место для будущего растения. Не нужно делать очень маленькое углубление в почве, корни не должны остаться на поверхности, а наоборот, хорошо быть прикрыты землёй. Также важно хорошо полить растение водой. Это также необходимо для того, чтобы почва осела и контакт корней с ней был хорошо установлен, это поможет им скорее прижиться. Грунт можно дополнительно осторожно уплотнить, чтобы избежать возникновения воздушных карманов. Именно они негативно сказываются на здоровье растений в будущем.Перегной, торф и перлит самые необходимые компоненты, их жалеть не стоит. Но и их должно быть достаточное количество, около пяти сантиметров до края, чтобы избежать перелива, а поливать растения после посадки нужно будет регулярно, хотя это зависит и от самого растения. Растение перед посадкой необходимо с большой осторожностью извлекать из горшка — не повредить корни. Это и так достаточный стресс для живого организма и он может начать вянуть в новом месте. Когда случаются ситуации, что корни сильно переплетены между собой, их необходимо расправить, не поломав, так будет достигнуто максимальное укоренение.Бетон очень сильно впитывает влагуИ всё же поливать растение нужно только тогда, когда верхний слой земли или грунта подсохнет совсем, но не потрескается. Пересыхание несёт за собой негативные последствия для растения, а слишком сильное переувлажнение бывает так велико, что дренажная система не справится. Но жаркая погода крайне опасна для растений в кашпо, бетон очень сильно испаряет влагу. Поливать их нужно в любом случае чаще, чем если бы они росли в земле. Подкормка вегетирующих растений зависит от их конкретного вида. А вот защита от морозов просто необходима, ведь бетон может также сильно промерзать в холода. Растения будет нужно либо пересаживать, либо утеплять сами бетонные кашпо или вазоны.Зато будет смотреться очень эстетично