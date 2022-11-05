Концепция экотуристической деревни с домиками, похожими на ажурные белые панамки

Интересный вариант обустройства экотуристической деревни Cocoon Villas, строительство которой планируется на вершине живописного холма в окружении рек и водопадов мексиканского региона Ла Уастека Потосина. Это место привлекает туристов со всего мира экзотической природой, захватывающими приключениями и экстремальными развлечения. И эко-деревня с ее удивительными лесными хижинами похожими на белые панамки с бассейнами вместо козырька, станет идеальным пристанищем для любителей активного отдыха.
Концепция экотуристической деревни Cocoon Villas с домиками похожими на ажурные белые панамки с голубым козырьком (концепт GAS Architectures). | Фото: yankodesign.com.
Оригинальной формы номера планируют установить так, чтобы минимизировать влияние на лесную экосистему Национального заповедника (визуализация Cocoon Villas). | Фото: amazingarchitecture.com.
Мексиканский регион Ла Уастека Потосина – это сказочной красоты лесной край с бирюзовыми реками, эффектными водопадами, голубыми лагунами, гигантскими каньонами и экзотическими лесами. Туристы со всего мира устремляются сюда, чтобы насладиться красотой первозданной природы, захватывающими приключениями и экстремальными развлечениями. Поэтому неудивительно, что живописный регион, расположенный в восточной части штата Сан-Луис-Потоси, является центром туристической индустрии.
Новый туристический объект под названием Cocoon Villas станет эффектным украшением и без того завораживающей местности (концепт GAS Architectures). | Фото: yankodesign.com.
Чтобы разнообразить досуг путешествующих, планируется строительство экотуристической деревни на вершине живописного холма, недалеко от берегов горной реки Тамасопо. Свой вариант кластера из 5 одинаковых лесных хижин предложили специалисты GAS Architectures под названием Cocoon Villas. Не нарушая красоту дикой природы и не разрушая экосистему, на небольших полянках планируется установка круглых дощатых площадок с бассейнами, на которых и будут закреплены стеклянные модули, спрятанные под решетчатыми панелями, созданными из бамбука.
Полностью прозрачные стены прикроет лишь ажурная оболочка, созданная из бамбука (визуализация Cocoon Villas). | Фото: amazingarchitecture.com.
Конструкционные особенности: Экстравагантная оболочка, окрашенная в белый цвет, своей формой напоминает высокую шляпку-панамку с козырьком, а бликующее под ней стекло, создает эффект алмазных граней. Такая конструкция была выбрана неспроста. Мало того, что домик получается высоким, позволяющим разделить пространство на 2 уровня, так еще из каждой зоны открывается панорамный вид на живописный мексиканский пейзаж. Бамбуковые же панели предохраняют как от палящих лучей солнца, так и от любопытных глаз любителей лесных прогулок, но только в дневное время. Ну а ночью, среди непроходных джунглей, праздношатающихся попросту нет. В дополнение к своим защитным функциям, бамбуковая ажурная оболочка в зависимости от положения солнца и движения туч «устраивает театральные представления», ведь причудливой формы тени меняют обстановку внутри домика в течение всего светового дня.
Кластер из 5 лесных избушек Cocoon Villas планируют расположить на вершине живописного холма в Ла Уастека Потосина (концепт GAS Architectures). | Фото: yankodesign.com.
Возле каждого номера предусмотрен полукруглый бассейн с зоной отдыха (визуализация Cocoon Villas).
Стоит отметить, что каждая хижина Cocoon Villas рассчитана на отдых одной пары или небольшой семьи, чтобы гости могли отрешиться от шумного города и большой массы людей. Хотя для общения с соседями предусмотрена гостиная, расположенная на нижнем уровне, и небольшая зона отдыха у индивидуального бассейна, пристроенного в виде полукруга к одной из сторон деревянной платформы.
Зона гостиной на нижнем уровне лесной хижины (визуализация Cocoon Villas). | Фото: amazingarchitecture.com.
Несмотря на то, что коническая структура домика будет сделана из стекла, в центре первого этажа имеется закрытая зона, позволяющая принять ванну или душ в более интимной обстановке, ведь номера будут расположены на небольшом расстоянии друг от друга. Планируется создание цилиндрической ванной комнаты, вокруг которой будут располагаться зона гостиной, столовой и мини-кухни.
Винтовая лестница каждого модульного домика Cocoon Villas приведет на второй уровень, где расположена спальня (концепт GAS Architectures). | Фото: yankodesign.com.
А вот в спальню придется отправиться на второй уровень, к которому ведет эффектная лестница, обвивающая ванную комнату. Поскольку домик имеет сужающуюся к верху коническую форму, площадь спальной зоны не такая масштабная как кажется, но зато виды из нее будут завораживающими. Для тех, кто любит подольше понежиться в постели, а не просыпаться с первыми лучами солнца, предусмотрен светонепроницаемый балдахин, который поможет спрятаться не только от света.
В такой спальне можно наслаждаться окружающей красотой и мерцающими звездами, не вставая с кровати (визуализация Cocoon Villas). | Фото: amazingarchitecture.com.
Не лишним будет отметить, что строительство и отделочные работы лесных хижин Cocoon Villas предусматривает использование только экологически чистых и натуральных материалов, которые имеются в этой местности. Также разработчики проекта уверяют, что изготовление и частичную сборку конических модулей можно производить на заводе и в готовом виде доставлять на место строительства, чтобы минимизировать негативное влияние на окружающую среду.
В темное время суток новая туристическая деревня Cocoon Villas будет выглядеть особенно впечатляюще (концепт GAS Architectures).
Устроители экотуристической деревни обещают, что постояльцам будут доступны экскурсии к близлежащим достопримечательностям: бурлящим водопадам, священным подземным озерам, к каньону. Также планируется организация сплава по горной реке, пешие экскурсии и посещение экстремальных спортивных аттракционов.
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