Странные и необычные достопримечательности в Австралии

Глубоко внизу (или на другом конце света) находится страна, которая представляет собой удивительное собрание самых странных и необычных туристических достопримечательностей в мире. Но вы даже в самых смелых фантазиях не могли себе представить, насколько они странные и необычные!
10. «Святилище Гончар» («Sanctuary Gonchar»), Мельбурн
Уникальный сад, находящийся в нескольких километрах от Мельбурна, возле горы Данденонг, расположился на территории площадью 160 акров. Он считается одним из самых мистических достопримечательностей в Австралии. И, глядя на эти скульптуры воочию, вы поймёте, что мы имеем в виду.
Автором и создателем этого уникального сада является австралийский скульптор Уильям Рикеттс, многие годы живший среди аборигенов острова. Эту популярную среди туристов достопримечательность он создавал в течение 33 лет: выбирал место для сада, построил здесь себе хижину и работал над созданием скульптур из дерева и керамики.
9. Травяное дерево ксанторрея (Xanthorrhoea Grass Trees)
Эти странно выглядящие травяные деревья занимают большую часть австралийского ландшафта. И самую необычную.
У ксанторреи есть и другие названия — желтосмолка, «хвост кенгуру» или «чернокожий» (из-за остатков обожжённых лесными пожарами листьев, долго сохраняющихся на толстом округлом стволе). Травяное дерево является эндемиком Австралии. В высоту достигает 3-4 метров.
8. Озеро Хиллиер, о. Мидл-Айленд
До сегодняшнего дня учёные так и не разгадали причину необычного цвета воды в озере, но посещение странных и необычных достопримечательностей Австралии без этого места будет неполным.
Тем не менее, озеро Хиллиер могут увидеть далеко не все, так как из-за его крайне неудобного расположения и отсутствия водной навигации в этом районе добраться до него можно только на воздушном транспорте, который большинству не по карману.
7. Горная цепь Бангл-Бангл (Bungle Bungle Range)
Эта странно выглядящая топографическая особенность находится в северо-западной части страны, на территории Национального парка Пурнулулу. Считается, что эти необычные скальные образования являются подвергнувшимися эрозии остатками очень древнего метеоритного ударного кратера. По мнению учёных, этот невероятный ландшафт создавался на протяжении 350 миллионов лет.
Бангл-Бангл считается одним из самых таинственных мест Австралии. Он внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
6. Залив Хоумбуш (Homebush Bay), Сидней
Для вас будет небольшим сюрпризом узнать, что залив Хоумбуш когда-то использовался в качестве судоразборного двора. Что ещё более удивительное — оставшиеся обломки судов теперь превратились в плавающие заповедники живой природы.
Один из самых живописных из них — судно «Ayrfield», построенное в Великобритании в 1911 году, использовавшееся для перевозки угля и отправленное в залив Хоумбуш в 1972 году.
5. «Тонущее здание» («Sinking Building»), Мельбурн
За пределами Государственной библиотеки Виктории существует множество «тонущих» статуй, однако «тонущее здание» в Мельбурне можно смело назвать лучшей из них!
Эта скульптура является данью памяти неудавшемуся архитектурному дизайну старого кампуса колледжа.
4. «Большие предметы Австралии» («Australia’s Big Things»)
Расположенные в самых разных уголках страны, более 150 больших предметов Австралии — это крупные конструкции, выполненные в форме различных вещей.
Изначально созданные для привлечения туристов, теперь эти объекты являются культовым явлением, ежегодно привлекающим тысячи людей, путешествующих по миру.
3. «Мозаичная мостовая» (Tessellated Pavement), п-ов Тасмания
«Мозаичная мостовая» на перешейке Eaglehawk, соединяющем полуострова Тасман и Тасмания — это удивительное место, которое многие посчитают рукотворным, однако оно на 100% создано самой природой.
Невероятный природный феномен в виде шахматной брусчатки образовался в результате геодинамических процессов в земной коре и был со временем дополнен силами природы (волнами и песком).
2. «Горизонтальные водопады» (Horizontal Falls), бухта Талбот, Западная Австралия
«Горизонтальные водопады» — это название, данное природному феномену на побережье области Кимберли. Вы даже можете нанять лодку, чтобы взобраться вверх по водопаду!
Продолжительные приливные течения создают мощные потоки воды, которые проходят через узкие расщелины массива Маклари, создавая удивительный эффект, привлекающий пристальное внимание учёных и туристов со всего мира.
Направление прилива, меняющееся несколько раз в день, изменяет и направление потока тонн воды, падающей с 4-метровой высоты, устремляясь сквозь прибрежные ущелья шириной 10 и 20 метров. Разный уровень потоков и создаёт горизонтальные водопады, являющиеся одними из величайших чудес природы на нашей планете.
1. Красочный Национальный парк Какаду
Расположенный в 170 километрах к востоку от Дарвина, Национальный парк Какаду со своими захватывающими уникальными ландшафтами и красочными пейзажами является обязательной частью посещения туристов, приезжающих в Австралию.
Крупнейший национальный парк, растянувшийся более чем на 100 километров с запада на восток и более чем на 200 километров с севера на юг (почти половина площади Швейцарии), может похвастаться живописными водопадами, ущельями, а также двумя пещерами с наскальной живописью аборигенов.
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