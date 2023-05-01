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10 распространенных заблуждений, в которые верят все

Существует ряд фактов, в которые люди верят безоговорочно. Однако многие из них в конце концов оказываются ложью или ошибкой. Требуется немало сил, чтобы повлиять на сознание других и выбить эту дурь из людских голов, настолько сильно она там засела. Тяжело ведь в один момент перестать верить в то, что ранее казалось чуть ли не аксиомой.
Поверь, ты будешь в шоке от услышанного. Такого ты точно не ожидал!


1. Еда из рекламных роликов очень вкусная.





Наверняка ты, покупая в магазине очередной продукт только потому, что он аппетитно выглядит в рекламе, не раз сильно разочаровывался. Не печалься, ты просто попался на крючок, как миллионы других людей. Кстати, в рекламных роликах часто играют «профессиональные актеры»: краска, парафин, картофельное пюре. Плюс всё приправляется элементами компьютерной графики, чтобы никто не заметил подвоха. Так что не верь всему, что ты видишь на экране телевизора.

 

1. Еда из рекламных роликов очень вкусная. заблуждения, люди, миф






2. Отелло не задушил Дездемону, а заколол кинжалом.





Это могут сказать только те, кто читал классическое произведение в переводе Пастернака. Борис Леонидович как раз был известен тем, что имел свое виденье на шедевры классики. На самом деле, у Шекспира Отелло таки задушил Дездемону. Это свидетельствует о том, что всегда нужно обращаться к оригиналу!




3. Нельзя мочиться на морозе.





Нельзя этого делать чисто из этических соображений. А вот для здоровья это никак не повредит: за пару минут нельзя отморозить даже палец, не то что орган с таким мощным кровотоком и внутренним отоплением. Мочиться нельзя на электрокабель, но это, как говорится, уже совсем другая история.

3. Нельзя мочиться на морозе. заблуждения, люди, миф





4. Сладкая вода хорошо утоляет жажду.





Главный компонент любого газированного напитка - ортофосфорная кислота. Раздражая вкусовые сосочки языка, она стимулирует выработку слюны, которая утоляет жажду. Но это помогает только на несколько секунд: стоит слюноотделению прийти в норму - и пить хочется снова. Для того, чтобы утолить жажду, выпей несладкого зеленого чая или обычной воды. Эффективно и безвредно.




5. В лимоне очень много витамина С.





Этот миф, пожалуй, самый распространенный среди людей. Однако последние исследования доказывают совсем другое. На самом деле в лимоне витамина С меньше, чем в капусте, киви и даже обычной смородине.

5. В лимоне очень много витамина С. заблуждения, люди, миф





6. «Коктейль Молотова» изобрел Молотов.





На самом деле бутылку с зажигательной смесью изобрел капитан Куиттинен из гарнизона Кориа весной 1939. Финны ее назвали «коктейль для Молотова», так как верили, что русско-финскую войну развязал злой наркоминдел СССР. Вскоре об этой гремучей смеси узнал весь мир, а иностранные журналисты ошибочно выкинули частицу «для». В таком варианте название и закрепилось.




7. Мыши без ума от сыра.





На самом деле, эти грызуны без ума от всего, что съедобно. Масло, зерно, ветчина, крупы — любой продукт питания мышки проглотят с аппетитом. В былые времена сыр чаще других продуктов хранился открытым в кладовках, и маленькие проворные зверьки пользовались этим. Так и возник миф. Кстати, если положить перед мышкой кусочек сыра и кусочек сала - она выберет последнее.

7. Мыши без ума от сыра. заблуждения, люди, миф





8. Цирроз печени — удел алкоголиков.





Пожалуй, этой болезнью просто пугают всех, пытаясь хоть как-то отучить от привычки выпить лишнего. На самом деле, проблемы с печенью бывают и у тех людей, кто вовсе не употребляет алкоголь. Так, например, цирроз может возникнуть при нехватке белков в рационе.




9. Страусы зарывают голову в песок.





Так показалось одному древнеримскому ученому, и он внёс этот ошибочный факт в энциклопедию. Ты очень удивишься, узнав, что страус просто кладет шею на землю, когда ложится отдохнуть. Более того, таким образом он прислушивается, кто идет, когда чует опасность.

9. Страусы зарывают голову в песок. заблуждения, люди, миф





10. В шведских семьях много жен и мужей.





Никто не знает, откуда взялся этот миф. В Европе 60 лет назад существовало выражение «брак по-шведски», обозначавшее незарегистрированное сожительство (что-то вроде привычного «гражданского брака»). Но как это понятие стало синонимом группового секса и нетрадиционной семьи, этимологи не имеют ни малейшего понятия. Сами шведы, люди тихие и верные, приходят в шок, когда слышат подобное.




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