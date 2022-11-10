Тибетский персональный тест. Вы будете удивлены результатом!

Делимся с читателем новым клёвым тестом. Отвечайте честно и не жульничайте, подглядывая в ответы. Человеческий мозг подобен парашюту — лучше работает открытым!



Итак, возьмите карандаш и бумагу, чтобы записывать свои ответы. Это нужно для того, чтобы в конце теста свериться с результатами. Вы узнаете о том, какой Вы на самом деле человек. Отвечайте на каждый вопрос последовательно.









Лучшие ответы — это первое, что пришло на ум. Помните — никто, кроме вас их не увидит.

Вопросы



1. Расположите следующих 5 животных в порядке, который Вам нравится:

2. Напишите по одному слову, которым Вы можете описать каждое слово из следующего ряда:

3. Подумайте о 5 людях, которые Вас тоже знают и которые важны для Вас в жизни. Попробуйте соотнести каждого человека с каким-либо цветом.

А теперь смотрим ответы теста