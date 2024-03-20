Неожиданное применение обычных вещей

Достаточно включить творческое мышление, и вы удивитесь, как много нестандартных способов применения есть у окружающих вас вещей. Конечно, в случае с некоторыми предметами, такими как изолента, все понятно – они хороши фактически для всего. Однако и другие знакомые нам вещи могут иметь значительно более широкий диапазон применения, чем мы привыкли думать. Мы представляем вам 11 новых способов использования самых обычных вещей.



1) Лимон как чистящее средство

2) Скребок для мытья окон

3) Умный пластилин

4) Разведи огонь!

5) Ополаскиватель для рта

6) Масло против жвачки в волосах

7) Освежитель воздуха

8) Кофе вместо пестицидов

9) Оливковое масло как крем для бритья

10) Кисточка для макияжа

11) Утюжок для волос