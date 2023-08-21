Две души, одно сердце, пять гендеров: Как выглядело распределение полов у индейцев

Когда европейцы прибыли на Американский континент, они столкнулись с совершенно другой цивилизацией, настолько иной, что некоторые ее аспекты вызывали в них ярое сопротивление. «Эта традиция должна быть уничтожена, пока она ещё не описана», — писал Джордж Кэтлин, художник того времени. Речь идет об отношении коренных индейцев к собственной сексуальности и любви.
Женщина с ребенком из племени Навахо.
Женщины и дети Навахо. 1864–1868.
В отличие от европейских христиан индейцы относились к гендерному делению совершенно иначе. В большинстве своем они не делили дела на мужские и женские — каждый выполнял то, что было ему по силам, по нраву, и что требовалось сделать для общего блага племени. При этом при описании людей у индейцев было целых пять понятий, которые соответствовали пяти гендерам:
1. Мужчина
2. Женщина
3. Мужчина с двумя душами
4. Женщина с двумя душами
5. Трансгендер
Каждое племя имело свое собственное слово для обозначения мужчины и женщины с двумя душами, например, Навахо называли двудушных Nadleehi (изменившиеся), Лакота — Winkte (мужчина, желающий вести себя по-женски), Оджибве — Niizh Manidoowag (два духа), Шайенны — Hemaneh (полумужчина-полуженщина). Для простоты европейцы стали называть всех одним словом — «двудушный».
Индеец племени лакота (ок. 1899).
То, что европейцы считали «нездоровым отклонением», для индейцев было нормальным. Более того, они считали, что «двудушные» имеют преимущество, так как способны смотреть на мир с позиции сразу мужчины и женщины — как если бы в одном теле у них было сразу две души, и потому их считали отдельным гендером. Например, индейцы Сиу представляли себе, что распределение гендеров совершается еще до рождения ребенка: тогда будущий человек стоит перед Творцом и тот в одной руке держит лук, а в другой — колыбель. Чаще всего лук достается мужчинам, а колыбель женщинам, но иногда случается и наоборот, и это никак не зависит от самого человека — таково желание Творца.
Вождь Лакота - Дотянувшийся до Небес, 1877 год.
Индейцы не чувствовали стыд или вину за проявление своей сексуальности и своей любви — человек мог любить кого-угодно, главным было то, как вел себя этот человек и что он делал для племени. Именно поэтому во многих племенах родители относились ко всем детям одинаково и давали всем — и мальчикам, и девочкам — одинаковые задания и одевали их в одинаковую одежду. И только когда дети сами могли решать, какую роль в обществе они хотят выполнять, они сообщали о своем решении.
Именно такие «двудушные» люди обычно были шаманами, провидцами, хранителями традиций племени, певцы и мастера по изготовлению ювелирных изделий. Такие люди часто заботились о больных и стариках. Женщины с духом воина славились как особо бесстрашные и как отличные охотники. Самым известным «двудушным», пожалуй, был индеец из племени Лакота по имени Ош-Тиш («Находит и убивает»).
Ош-Тиш со своей женой.
Ош-Тиш родился мужчиной и был в браке с женщиной, он был отличным воином и охотником, его очень уважали в его племени. При этом в повседневной жизни он одевался в женскую одежду и вел жизнь женщины. Женщины Лакоты обращались к Ош-Тиш словом «сестра». Известна история, когда европейцы стали угрожать Ош-Тиш, настаивая, чтобы он стал носить мужскую одежду. Тогда другие члены племени вступились за него, говоря, что это против его природы.
Другим известным двудушным был Ве-Ва (1849-1896). Ве-Ва родился мужчиной, однако в его теле была душа женщины, и все относились к Ве-Ва как к женщине. В документах Ве-Ва описывают как очень интеллигентную и образованную личность, которая стала представителем своего племени в Вашингтоне. На сохранившейся фотографии Ве-Ва запечатлен\а в традиционном женском облачении.
Двудушный индеец Ве-Ва.
Истории Ош-Тиш и Ве-Ва сохранились потому, что сохранились их фотография. При этом миссионеры старались искоренить традицию двудушия, третировали и убивали «неправильных» индейцев, они старались сделать все, чтобы записей о таком мировоззрении не осталось в истории. Так что довольно быстро индейцы стали либо скрывать свой гендер от европейцев, живя в постоянном страхе, либо старались убежать, или же решали свести концы со своей жизнью. К началу 1900-х никто из индейцев не осмелился признаться в принадлежности к альтернативным гендерам.
Женщина племени Шайенны.
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