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Две души, одно сердце, пять гендеров: Как выглядело распределение полов у индейцев


Две души, одно сердце, пять гендеров: Как выглядело распределение полов у индейцев

Когда европейцы прибыли на Американский континент, они столкнулись с совершенно другой цивилизацией, настолько иной, что некоторые ее аспекты вызывали в них ярое сопротивление. «Эта традиция должна быть уничтожена, пока она ещё не описана», — писал Джордж Кэтлин, художник того времени. Речь идет об отношении коренных индейцев к собственной сексуальности и любви.

Женщина с ребенком из племени Навахо.

Женщина с ребенком из племени Навахо.


Женщины и дети Навахо. 1864–1868.

Женщины и дети Навахо. 1864–1868.


В отличие от европейских христиан индейцы относились к гендерному делению совершенно иначе. В большинстве своем они не делили дела на мужские и женские — каждый выполнял то, что было ему по силам, по нраву, и что требовалось сделать для общего блага племени. При этом при описании людей у индейцев было целых пять понятий, которые соответствовали пяти гендерам:
1. Мужчина
2. Женщина
3. Мужчина с двумя душами
4. Женщина с двумя душами
5. Трансгендер

Каждое племя имело свое собственное слово для обозначения мужчины и женщины с двумя душами, например, Навахо называли двудушных Nadleehi (изменившиеся), Лакота — Winkte (мужчина, желающий вести себя по-женски), Оджибве — Niizh Manidoowag (два духа), Шайенны — Hemaneh (полумужчина-полуженщина). Для простоты европейцы стали называть всех одним словом — «двудушный».
Индеец племени лакота (ок. 1899).

Индеец племени лакота (ок. 1899).

 

То, что европейцы считали «нездоровым отклонением», для индейцев было нормальным. Более того, они считали, что «двудушные» имеют преимущество, так как способны смотреть на мир с позиции сразу мужчины и женщины — как если бы в одном теле у них было сразу две души, и потому их считали отдельным гендером. Например, индейцы Сиу представляли себе, что распределение гендеров совершается еще до рождения ребенка: тогда будущий человек стоит перед Творцом и тот в одной руке держит лук, а в другой — колыбель. Чаще всего лук достается мужчинам, а колыбель женщинам, но иногда случается и наоборот, и это никак не зависит от самого человека — таково желание Творца.
Вождь Лакота - Дотянувшийся до Небес, 1877 год.

Вождь Лакота - Дотянувшийся до Небес, 1877 год.

 

Индейцы не чувствовали стыд или вину за проявление своей сексуальности и своей любви — человек мог любить кого-угодно, главным было то, как вел себя этот человек и что он делал для племени. Именно поэтому во многих племенах родители относились ко всем детям одинаково и давали всем — и мальчикам, и девочкам — одинаковые задания и одевали их в одинаковую одежду. И только когда дети сами могли решать, какую роль в обществе они хотят выполнять, они сообщали о своем решении.

Именно такие «двудушные» люди обычно были шаманами, провидцами, хранителями традиций племени, певцы и мастера по изготовлению ювелирных изделий. Такие люди часто заботились о больных и стариках. Женщины с духом воина славились как особо бесстрашные и как отличные охотники. Самым известным «двудушным», пожалуй, был индеец из племени Лакота по имени Ош-Тиш («Находит и убивает»).
Ош-Тиш со своей женой.

Ош-Тиш со своей женой.

 

Ош-Тиш родился мужчиной и был в браке с женщиной, он был отличным воином и охотником, его очень уважали в его племени. При этом в повседневной жизни он одевался в женскую одежду и вел жизнь женщины. Женщины Лакоты обращались к Ош-Тиш словом «сестра». Известна история, когда европейцы стали угрожать Ош-Тиш, настаивая, чтобы он стал носить мужскую одежду. Тогда другие члены племени вступились за него, говоря, что это против его природы.

Другим известным двудушным был Ве-Ва (1849-1896). Ве-Ва родился мужчиной, однако в его теле была душа женщины, и все относились к Ве-Ва как к женщине. В документах Ве-Ва описывают как очень интеллигентную и образованную личность, которая стала представителем своего племени в Вашингтоне. На сохранившейся фотографии Ве-Ва запечатлен\а в традиционном женском облачении.
Двудушный индеец Ве-Ва.

Двудушный индеец Ве-Ва.

 

Истории Ош-Тиш и Ве-Ва сохранились потому, что сохранились их фотография. При этом миссионеры старались искоренить традицию двудушия, третировали и убивали «неправильных» индейцев, они старались сделать все, чтобы записей о таком мировоззрении не осталось в истории. Так что довольно быстро индейцы стали либо скрывать свой гендер от европейцев, живя в постоянном страхе, либо старались убежать, или же решали свести концы со своей жизнью. К началу 1900-х никто из индейцев не осмелился признаться в принадлежности к альтернативным гендерам.
Женщина племени Шайенны.

Женщина племени Шайенны.

 

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Две души, одно сердце, пять гендеров: Как выглядело распределение полов у индейцев

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Две души, одно сердце, пять гендеров: Как выглядело распределение полов у индейцевПодписаться на мой Instagram
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