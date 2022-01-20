Как сделать мобильный столик для торцовочной пилы

Самодельный мобильный столик для торцовочной дисковой пилы сделает вашу работу более удобной.
Во-первых, в нем предусмотрены подвижные опоры, которые перемещаются по направляющей — это дает возможность резать или пилить длинные заготовки. Во-вторых, за счёт наличия колесиков столик можно передвигать по мастерской в удобное для вас место.
Еще один плюс заключается в том, для изготовления столика потребуется минимум материалов. А именно:
- строительный уголок;
- профильная труба разного размера;
- поворотные колесики;
- листовой металл.
Своим личным опытом изготовления и сборки мобильного столика поделился с нами автор YouTube канала JJ Herreria Y Mas.
Основные этапы работ
Первым делом отрезаем четыре куска строительного уголка и свариваем из них прямоугольную рамку по размеру основания торцовочной пилы.
К нижней части рамки привариваются опорные ножки из профильной трубы. Под опорной площадкой дополнительно приваривается каркас для полки.
К основанию ножек привариваем пластины из листового металла. К ним будут крепиться поворотные колесики.
Под опорной площадкой привариваем направляющую из профильной трубы. По края высверливаем отверстия, привариваем гайки и вкручиваем в них болты.В направляющую с обеих сторон вставляем отрезки профтрубы с опорами.
В завершении останется только зачистить сварные швы болгаркой и покрасить металлические детали конструкции. Устанавливаем торцовочную пилу. Как видите, работенка непыльная, а результат достойный.
Видео по теме
Подробно о том, как сделать своими руками мобильный столик для торцовочной пилы, показано ниже — в авторском видеоролике. Спасибо за внимание.
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