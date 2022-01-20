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Как сделать мобильный столик для торцовочной пилы

Как сделать мобильный столик для торцовочной пилы

Как сделать мобильный столик для торцовочной пилы

Самодельный мобильный столик для торцовочной дисковой пилы сделает вашу работу более удобной. 

Во-первых, в нем предусмотрены подвижные опоры, которые перемещаются по направляющей — это дает возможность резать или пилить длинные заготовки. Во-вторых, за счёт наличия колесиков столик можно передвигать по мастерской в удобное для вас место. 

Еще один плюс заключается в том, для изготовления столика потребуется минимум материалов. А именно: 

  • строительный уголок;
  • профильная труба разного размера;
  • поворотные колесики;
  • листовой металл. 

Своим личным опытом изготовления и сборки мобильного столика поделился с нами автор YouTube канала JJ Herreria Y Mas. 

Основные этапы работ

Как сделать мобильный столик для торцовочной пилыПервым делом отрезаем четыре куска строительного уголка и свариваем из них прямоугольную рамку по размеру основания торцовочной пилы. 

К нижней части рамки привариваются опорные ножки из профильной трубы. Под опорной площадкой дополнительно приваривается каркас для полки. 

Как сделать мобильный столик для торцовочной пилы

К основанию ножек привариваем пластины из листового металла. К ним будут крепиться поворотные колесики. 

Под опорной площадкой привариваем направляющую из профильной трубы. По края высверливаем отверстия, привариваем гайки и вкручиваем в них болты.

В направляющую с обеих сторон вставляем отрезки профтрубы с опорами. Как сделать мобильный столик для торцовочной пилы

Как сделать мобильный столик для торцовочной пилы

В завершении останется только зачистить сварные швы болгаркой и покрасить металлические детали конструкции. Устанавливаем торцовочную пилу. Как видите, работенка непыльная, а результат достойный. 

Как сделать мобильный столик для торцовочной пилы

Видео по теме

Подробно о том, как сделать своими руками мобильный столик для торцовочной пилы, показано ниже — в авторском видеоролике. Спасибо за внимание. 

 

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