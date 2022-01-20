Как сделать мобильный столик для торцовочной пилы

Самодельный мобильный столик для торцовочной дисковой пилы сделает вашу работу более удобной.

Во-первых, в нем предусмотрены подвижные опоры, которые перемещаются по направляющей — это дает возможность резать или пилить длинные заготовки. Во-вторых, за счёт наличия колесиков столик можно передвигать по мастерской в удобное для вас место.

Еще один плюс заключается в том, для изготовления столика потребуется минимум материалов. А именно:

строительный уголок;

профильная труба разного размера;

поворотные колесики;

листовой металл.

Своим личным опытом изготовления и сборки мобильного столика поделился с нами автор YouTube канала JJ Herreria Y Mas.

Основные этапы работ

Первым делом отрезаем четыре куска строительного уголка и свариваем из них прямоугольную рамку по размеру основания торцовочной пилы.

К нижней части рамки привариваются опорные ножки из профильной трубы. Под опорной площадкой дополнительно приваривается каркас для полки.

К основанию ножек привариваем пластины из листового металла. К ним будут крепиться поворотные колесики.

Под опорной площадкой привариваем направляющую из профильной трубы. По края высверливаем отверстия, привариваем гайки и вкручиваем в них болты.

В направляющую с обеих сторон вставляем отрезки профтрубы с опорами.

В завершении останется только зачистить сварные швы болгаркой и покрасить металлические детали конструкции. Устанавливаем торцовочную пилу. Как видите, работенка непыльная, а результат достойный.

Видео по теме

Подробно о том, как сделать своими руками мобильный столик для торцовочной пилы, показано ниже — в авторском видеоролике. Спасибо за внимание.