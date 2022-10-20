Станции-призраки, которых нет ни на одной карте

Довольно пугающее определение «станция-призрак» придумали диггеры, любящие пробраться поглубже и найти подземное укрытие посекретнее. В качестве таких мест отлично подходили заброшенные или недостроенные станции метрополитена — а такие были практически в каждом крупном мегаполисе мира. Подавляющее большинство станций-призраков появилось во время Второй мировой войны: какие-то были использованы в качестве бомбоубежища, а какие-то были просто разрушены. Мы внимательно изучили архивы и нашли для вас семь загадочных станций метрополитена, которых нет ни на одной карте и где никогда не останавливается поезд.









Нордбанхоф

Сити Холл

Круа-Руж

Рэйс Стрит

Олдвич

Альберти Норте

Камлинге

Станция Советская

Валькирия Пласс

Коррео