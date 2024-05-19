Заббалин - египетский город мусорщиков, которого нет на карте

Заббалин – город мусорщиков

На улицах города мусорщиков.

Во что превращается мусор?

На улицах города мусорщиков.

Рынок товаров со свалки

Самые древние христиане мира

В этой огромной скале находится коптский храм Заббалина.

Интерьеры коптского храма в Заббалине.

Интерьеры коптского храма в Заббалине.

Интерьеры коптского храма в Заббалине.

Совет старейшин

Квартал Маншият Насир - один из районов проживания заббалинов

Отсортированный мусор транспортируется на автомобилях.

«Мэр» Заббалина Шехато Эль Магадиз.

Рабочий день

Рабочий день в Заббалине начинается с восходом солнца.

Юное поколение мусорщиков Заббалина.

Производственный процесс в Заббалине отработан десятилетиями.

Вечерний отдых в Заббалине

Мусор в крови – польза или вред?

Этот мужчина с гордостью демонстрировал, какой груз он может поднять.

Семья из города мусорщиков Заббалина.

Детишки Заббалина.

Голуби на ужин

Заббалин - одно из немногих мест в Каире, где можно купить свинину.