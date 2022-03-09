Ричард I Львиное Сердце: за что на самом деле король получил такое прозвище

Английский король Ричард I Львиное Сердце.

Фреска в соборе св. Радегунды в Шиноне. Алиенора Аквитанская и ее супруг Генрих II. | Фото: karnaval.my1.ru.

Алиенора Аквитанская - мать короля Ричарда Львиное Сердце. | Фото: zvez-dec.ru.

Английский король Ричард I Львиное Сердце. | Фото: 3.bp.blogspot.com.

Ричард Львиное Сердце принимал участие в Третьем крестовом походе. | Фото: pre08.deviantart.net.

Король Англии Ричард Львиное Сердце. | Фото: i.ytimg.com.

Могила Ричарда I в аббатстве Фонтевро. | Фото: ru.wikipedia.org.