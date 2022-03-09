Ричард I Львиное Сердце: за что на самом деле король получил такое прозвище

Английский король Ричард I Львиное Сердце.
Образ английского короля Ричарда I Львиное Сердце овеян ореолом романтики и смелости. Его имя часто упоминалось в средневековом эпосе как героя легенд и романов. Но, если обратиться к истории, то все оказывается не так уж радужно. Да и прозвище «Львиное Сердце» король получил отнюдь не за выдающуюся храбрость, а за невероятную проявленную жестокость.
Фреска в соборе св. Радегунды в Шиноне. Алиенора Аквитанская и ее супруг Генрих II. | Фото: karnaval.my1.ru.
Ричард Львиное Сердце был сыном короля Генриха II из династии Плантагенетов и Алиеноры Аквитанской – одной из самых богатых и властных женщин того периода. Мать активно вмешивалась в политику Англии и Франции, отчего со временем между супругами отношения стали очень натянутыми. Дошло до того, что Алиенора Аквитанская восстала против короля и вернулась в свой замок в Пуатье (Аквитания). Генриха II поддержали трое его сыновей, а Ричард предпочел принять сторону матери.
Алиенора Аквитанская - мать короля Ричарда Львиное Сердце. | Фото: zvez-dec.ru.
Исторические хроники сохранили немало сведений о сильной связи между Ричардом Львиное Сердце и Алиенорой Аквитанской. Сын воспитывался под влиянием матери и будучи в зрелом возрасте всегда прислушивался к ее советам. Мать даже отправилась с сыном в крестовый поход, хотя это было совсем несвойственно для женщин того времени.
Английский король Ричард I Львиное Сердце. | Фото: 3.bp.blogspot.com.
Когда Ричард Львиное Сердце вступил на английский престол (к слову сказать, он даже не знал английского языка), в самой стране он пробыл всего полгода. Король тут же стал собираться в Третий крестовый поход, обет на участие в котором он дал задолго до этого. Пока Ричард зарабатывал себе славу в сражениях на чужой земле, более всего страдала Англия, т. к. жители вынуждены были платить огромные налоги, чтобы содержать армию. За время правления Ричарда I страна была практически разорена.
Английский король стал героем многочисленных литературных произведений. Так, в романах XIV-XV веков его образ практически идеален. Якобы в схватке со львом Ричард засунул руку ему в пасть и вырвал оттуда пульсирующее сердце. Но на самом деле «Львиным Сердцем» его прозвали совсем по другой причине.
Ричард Львиное Сердце принимал участие в Третьем крестовом походе. | Фото: pre08.deviantart.net.
Во время Третьего крестового похода Ричард I захватил город Акру и вел переговоры с Саладином об обмене пленных. Когда мусульманский лидер так и не обменял никого, Ричард Львиное Сердце распорядился лишить жизни 2700 пленных. За это мусульмане прозвали его Каменным Сердцем. Немного позже, когда мирный договор был подписан, английский король казнил еще 2000 захваченных сарацинов за то, что мусульманский полководец не слишком спешил выполнять все условия договора.
Еще одним прозвищем короля было Ричард Да-и-Нет. Это своеобразная насмешка подданных за то, что он часто менял свои решения, подвергаясь влиянию извне.
Король Англии Ричард Львиное Сердце. | Фото: i.ytimg.com.
Противников у английского короля было достаточно не только среди мусульман, но и среди христиан. Интриги и борьба за влияние на европейской арене привели к тому, что после возвращения из Крестового похода Ричарда пленил император Священной Римской империи Генрих VI.
Согласно легенде, поначалу никто не знал, что Ричард томится в заточении. Но однажды мимо тюрьмы проходил трубадур Блондель и напевал песенку, сочиненную английским королем. И тут вдруг из тюремного окошка послышался голос, который подпевал ему.
Император запросил за выкуп короля 150 тысяч марок. Эта сумма составляла налоги англичан за два года. Первой, кто бросился на выручку короля, стала Алиенора Аквитанская. Она приказала собрать с людей четвертую часть их доходов. Английский историк Средневековья Уильям Ньюбургский писал, что после освобождения Ричарда император Генрих VI сокрушался о том, что не оставил «тирана сильного, воистину угрожающего всему миру» томиться в темнице.
Могила Ричарда I в аббатстве Фонтевро. | Фото: ru.wikipedia.org.
Умер король во время очередного сражения. Это была осада замка Шалю-Шаброль в Лимузене. Короля ранили арбалетной стрелой. Причиной смерти стало заражение крови. Ричард Львиное Сердце скончался в присутствии Алиеноры Аквитанской.
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