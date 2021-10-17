Иранская деревня, где всего лишь 100 лет назад жили люди-гномы

Махуник - иранская деревня гномов.
Деревню Махуник, расположенную на территории Ирана недалеко от границы с Афганистаном по праву можно назвать поселением лилипутов или гномов. Все дело в том, что дома, построенные здесь, в высоту – не больше полутора метров. Еще сто лет назад в них жили люди, для которых такие крохотные домики были как раз под стать.
Крохотные дома деревни Махуник.
Старинная деревня Махуник насчитывает порядка двух сотен домов, треть из которых – совсем невысокие постройки. В эти дверные проемы сейчас можно зайти, только наклонившись, а внутри комнат нельзя встать в полный рост. Ученые считают, что местное население было крохотного роста по нескольким причинам: из-за скудного рациона, потребления плохой воды, а также генетических нарушений (часто браки заключались между близкими родственниками).
Вход в один из старых домов.
На протяжении веков поселение Махуник было полностью изолировано от цивилизации. Постоянные засухи сводили на нет все попытки заниматься скотоводством, на богатый урожай от земледелия тоже не приходилось рассчитывать. Репа, ячмень, несколько видов фруктов – вот и весь рацион местных жителей. Кроме того, генетики считают, что близкородственные связи вызвали мутации, и у них стала развиваться карликовость.
Деревня была непримечательна для врагов.
Невысокие дома сливаются с окружающей средой.
Была и еще одна причина, по которой лилипуты строили такие крохотные дома. У людей в этом поселении не было домашних животных, и это означало, что все строительные материалы они приносили вручную. Кроме того, небольшие дома легче было отапливать в холодное время года, а летом постройки меньше нагревались. Да и для врагов такие домики были менее заметны.
Махуник - иранская деревня гномов.
В середине ХХ века в Махуник дошла цивилизация. С постройкой дорог сюда стали приезжать путешественники, местные жители впервые попробовали еду, которая кардинально отличалась от того, чем они питались. В частности, они попробовали рис и курицу. С изменением рациона питания стало понятно, что дети вырастают крепче и выше своих родителей, появился шанс победить карликовость.
Махуник - иранская деревня гномов.
Сейчас в Махунике проживает около 700 человек. Они переселились в кирпичные дома из старых домиков, но тот образ жизни, который вели их предки, почти не изменился. Они все также безрезультатно пытаются заниматься земледелием, старшее поколение живет на государственные субсидии, а молодежь старается уехать, чтобы найти работу в ближайших городах.
Махуник - иранская деревня гномов.
Деревня Махуник может стать туристическим объектом, ведь история этих людей-лилипутов уникальна. Если это произойдет, то у тех, кто остался в деревушке, появится работа по обслуживанию туристов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии