С нами не соскучишься!

8 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • nina segal
    Ни одну  картину  Пикассо  с  кошками  не  купила  бы  и  за  доллар. Это  же  не  кошки,а  какие-то  чудовища.  А  н...Коты за миллионы:...
  • Леонид Руси
    Нам тоже нужно ссылать педиков на север к белым медведям...Что грозило любов...
  • РОМАН Молчанов
    С наступающим ! Спасибо.Маленькие кухонны...

Наслаждение ступней или их мучение — эти туфли вы должны увидеть

Наслаждение ступней или их мучение — эти туфли вы должны увидеть



Балетки начала ХХ века, древние египетские сандалии и котурны [древнегреческие и древнеримские шнурованные открытые сапоги на толстой корковой подошве — прим. автора], сделанные по проекту Захи Хадид, которые выглядят как небоскрёб. Эти и многие другие модели туфлей можно увидеть в Лондоне в «Victoria and Albert Museum» на выставке с очень подходящим названием «Shoes: Pleasure and Pain» или «Обувь: удовольствие и боль». Предлагаем вам полюбоваться этими редкими экземплярами туфлей, некоторые из которых достойны называться настоящими произведениями искусства.

( Читать дальше... )

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх