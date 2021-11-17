Человеко-торпеда «кайтен»: история японских подводных камикадзе

Популяризованный и сильно искаженный образ японских камикадзе на самом деле имеет мало что общего с действительностью. В глазах большинства камикадзе — отчаянный воин с красной повязкой на лбу, который готов одержать победу за счет своей жизни. Но мало кто знает, что японские солдаты-смертники воевали не только в воздухе, но и под водой. Во время Второй мировой войны в Императорской армии действовали секретные «кайтены» — одноместные подводные лодки, которые таранили вражеские корабли.
С чего все начиналось
История подводных японских камикадзе не такая радужная, как их собратьев по воздуху — в ней живых никого не осталось. Идея создания «кайтенов» родилась у японского командования после масштабного поражения в Мидуэйском сражении. В 1942 году Императорский флот решил напасть на американскую военную базу на Гавайях. Первой целью Японии стал крохотный атолл Мидуэй, на котором находились стратегически важные военные объекты США.
Мидуэйское сражение. | Фото: Furfur.
В битве за Мидуэй японцы понесли серьезные потери. Были уничтожены четыре авианосца и несколько десятков военных кораблей. Поражение очень сильно подорвало военный дух Императорского флота. Положение нужно было срочно исправлять. Как и во многих ситуациях, японское командование решило пойти не стандартным путем, а найти альтернативные пути ведения боя. Видя успех летчиков-камикадзе, было решено создать экспериментально подразделение подводных самоубийц. Их задача мало чем отличалась — убить врага, пожертвовав собой.
Из неба под воду
Для этих целей были разработаны специальные подводные лодки — «кайтены», что в переводе означает «воля небес». По сути, это были даже не боевые субмарины, а торпеды, в которых мог разместиться только один пилот. Внутри торпеды находился двигатель, огромный тротиловый залп и крохотное место для подводника-камикадзе. Пространство было настолько маленьким, что даже миниатюрные японцы испытывали большой дискомфорт. С другой стороны, это вряд ли имело значение, когда смерть была неизбежна.
Небольшие размеры торпеды. | Фото: Википедия.
Двигатель «кайтена» был заполнен чистым кислородом, поэтому лодка могла разгоняться до скорости 40 узлов. В Novate.ru считают, что этого было достаточно, чтобы поразить любую цель в те годы. В кабине торпеды был установлен перископ, рычаг переключения передач и штурвал. Из-за того, что технология лодки была недоработана, управлять «кайтеном» было чрезвычайно сложно. Да и школ по обучению подводных камикадзе практически не существовало.
Торпеды на корабле. | Фото: Википедия.
В первое время «кайтены» использовались для поражения ошвартованных к причалу военных судов и подводных лодок противника. К месту атаки подходила полноценная боевая субмарина с несколькими пилотируемыми торпедами по бортам. Лодка разворачивалась по направлению к цели, камикадзе пролазили в «кайтены» по тонкой трубе, задраивали люки и по команде шли в атаку. Двигались японские смертники практически вслепую. Перископом нельзя было пользоваться дольше трех секунд, в противном случае, торпеда могла быть обнаружена врагом.
Провал проекта
На сегодняшний день известен лишь один случай успешной атаки «кайтеном» американского танкера «Миссиссинева». Японские данные свидетельствует о тридцати затопленных кораблях, но эта информация так и не была подтверждена. Основная проблема одноместных пилотируемых торпед заключалась в том, что в большинстве случаев они попросту не достигали цели, а камикадзе умирал от нехватки кислорода.
Американские солдаты рассматривают выброшенную торпеду. | Фото: Военное обозрение.
Еще одной причиной, по которой погибало большинство «кайтенов», был корпус, толщина которого составляла всего 6 мм. На больших глубинах торпеда буквально расплющивалась, и у пилота не было никаких шансов на спасение. В дальнейшем японцы немного усовершенствовали имеющиеся торпеды и оснастили их таймером, который автоматически подрывал лодку через определенное время, но и это не спасло ситуацию.
К концу войны «кайтены» все реже использовались Императорским флотом, а сам проект был признан неэффективным и закрыт, вот только сотни бессмысленно погубленных жизней это уже не вернет. Война закончилась полным поражениям японцев, а «кайтены» стали очередным кровавым достоянием истории.
Торпеда в музее. | Фото: LiveJournal.
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