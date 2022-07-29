С нами не соскучишься!

8 147 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Fenicsman иванов
    И гаврилов и тот кто это публикует  зря стараютсяНеприкрытая правд...
  • Александр К
    Предлагаю делать наколки в мозгу, их будет не видно из-за отсутствия мозгов!!!25 удивительных и...
  • Ингерман Ланская
    как жаль, что не попала - столько бы миллионов Русских жизней сохранилаУбежденная террор...

До и после: что скрывается под эпатажными образами травести-артистов

До и после: что скрывается под эпатажными образами травести-артистов

Днем эти ребята ничем не отличаются от основной массы парней. Однако, ночью происходит настоящее перевоплощение! Вся неподдельная экспрессия и яркость вырывается наружу!

Fresher.ru сделал подборку фото эпатажных перевоплощений актеров травести-жанра.

До и после: что скрывается под эпатажными образами травести-артистов

Для того, чтобы предстать перед публикой во всей красе травести-артисту необходимо не меньше 3-х часов только на создание мэйка и прически. Помимо этого каждый актер тратит огромное количество времени на воплощение сценического образа. Постоянные репетиции и постановка самого номера – занимает львиную долю времени.

До и после: что скрывается под эпатажными образами травести-артистов

Внешняя трансформация отлично отображает внутреннее состояние артиста. Выброс накопившейся экспрессии в массы подобным способом весьма конструктивен: с одной стороны  - зрители получают праздник, шоу, зрелище; с другой стороны – актёр освободившись от душащей яркости не демонстрирует ее там, где это не уместно.

До и после: что скрывается под эпатажными образами травести-артистов

У творчества и харизмы есть оборотная сторона. Среди артистов этого жанра нередко встречаются и геи, и бисексуальные люди. Однако, справедливо заметим, что половые предпочтения дело сугубо личное.

До и после: что скрывается под эпатажными образами травести-артистов

Внутренний мир этих ребят не может быть пресным и пустынным. Как правило, это очень разносторонние личности, которые успели подумать обо всем на свете.
И пришли к выводу: лучшее, что можно сделать прямо сейчас – это создать атмосферу праздника!

До и после: что скрывается под эпатажными образами травести-артистов

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх