10 магических нефритовых реликвий, которые поражают и сегодня

Завораживающая глубина нефрита...
С древних времен люди высоко ценили камень нефрит. Порой перед этим камнем даже преклонялись, считая его камнем богов. Благодаря высокой прочности, благородному цвету и мягкому блеску, нефрит идеально подходил для изготовления и орудий, и амулетов, и украшений. В этом обзоре "десятка" древних реликвий из нефрита, которые считаются магическими.
1. Красная императорская печать
Магия нефрита: Красная Императорская Печать.
В конце 2016 в Париже на аукционе царил ажиотаж - за рекордную для произведений искусства цену, 21 000 000 евро, была куплена знаменитая печать китайского императора Цянь Луна из династии Цин, правящего в 18 веке. Эта печать вырезана из очень редкого нефрита, редкого красного цвета, и украшена 9 драконами, символизирующими высшую власть.
2. Нефритовые топорики
Магия нефрита: нефритовые топорики.
В 2016 на выставке в Шотландии были выставлены топорики из нефрита, сделанные примерно в 4000 году н.э. Хотя они и хранились в Шотландии более ста лет, место их изготовления, по мнению экспертов, находилось в районе итальянских Альп. В древности мастерские располагались у подножия гор, нефрит же добывали в горных карьерах, расположенных на высоте около 2000 м. Один из таких карьеров был найден в Монте Визо (Италия) и относится он к 5200 году до н.э.
Всего подобных топориков было найдено в Европе более 1600 штук. Для чего они использовались - пока остается неизвестным, скорее всего, в каких-то ритуалах. Жители Северной Италии считали Альпы жилищем богов, а камни, добытые в тех священных местах - обладающими особой силой, способной излечивать и защищать людей. Почти все топорики делали из зеленого нефрита, видимо, цвет тоже имел какое-то значение.
3. Погребальные костюмы из нефрита
Магия нефрита: погребальные костюмы из нефрита.
В 1968 в могилах принца Лю Шэна и принцессы Дуо Вань, его невесты, были найдены погребальные костюмы, полностью сделанные из нефрита. На каждый ушло около 2 тысяч отдельных кусочков. К настоящему времени найдено 15 таких костюмов. На изготовление одного мастер затрачивал около 10 лет. В 223 году н. э. император Вэнь Вэй наложил запрет на их изготовление, чтобы не привлекать грабителей.
4. Бог Солнца древних майа с зубом акулы
Магия нефрита: бог Солнца древних майа с зубом акулы.
В джунглях северной Гватемалы была найдена маска, сделанная из нефрита, изображающая бога Солнца древних майа. Во рту у бога на этой нефритовой маске был один большой зуб акулы. Акульи зубы – частые находки в местах обитания майа, видимо, они широко использовались в их повседневной жизни. Из них делали оружие, украшения. Майа, живущие в прибрежных районах, славились своей охотой на акул. Их рассказы о водящихся в море ”монстрах” и зубы акул распространялись по всей территории. На своих рисунках майя часто изображали акул тоже только с одним зубом.
5. Нефрит с острова Эмирау
Магия нефрита: нефрит с острова Эмирау.
На острове Эмирау, недалеко от Папуа - Новой Гвинеи был найден некий инструмент из нефрита. Предположительно, он был изготовлен 3300 лет назад и, вероятно, к этому имели отношение люди лапита, представители древней культуры. И хотя нефритовые инструменты весьма распространены в этих местах, этот был сделан из жадеита, очень прочной разновидности нефрита, которого нет как на самом острове, так и во всей Новой Гвинее. Поэтому археологи считают, что люди лапита могли привезти его с собой со своей родины при переселении.
Жадеит встречается в Японии и Корее, но он сильно отличается от найденного по химическому составу. Близкий по составу жадеит нашли в Нижней Калифорнии, но маловероятно, что лапита совершили при переселении столь далекое путешествие. В одной из рукописей 1903 года упоминается, что нефрит поставляли из Индонезии, которая от острова Эмирау расположена на расстоянии менее 1,000 километров, В связи с этим появилась гипотеза о том, что найденный инструмент может быть связан с Индонезией. Но эта гипотеза требует дополнительных доказательств.
6. Нефритовые диски ”би”
Магия нефрита: нефритовые диски ”би”.
В древние времена на тела умерших знатных людей в Китае помещали довольно крупные нефритовые диски, называемые ”би” (круглый диск), с вырезанными на них узорами. Им, по всей видимости, придавалось очень большое значение. Несмотря на то, что тогда еще не было орудий из металла, на дисках были вырезаны множественные узоры, а сами диски – тщательно отполированы, Для этого, конечно же, требовались немалые усилия и терпение. Полагают, что диски должны были сопровождать покойного в иной мир и подчеркивать его высокий статус.
7. Подводные нефритовые находки
Магия нефрита: подводные нефритовые находки.
В 2012 году на территории местечка Арройо-Пескуеро в Мексике со дна реки был извлечен артефакт коричнево-белого цвета, размером 8.7х2.5 см. Вырезанный из куска жадеита, по форме он напоминал початок кукурузы. Находка датирована 900 - 400 г.г. до н.э., в то время на этой территории проживали ольмеки, древнейший цивилизованный народ Мексики. Их столица Ла-Вента была расположена неподалеку от Арройо-Пескуеро, где было найдено особенно много древних артефактов. Возможно, это объясняется тем, что здесь находилось место для ритуальных подношений.
8. Наследственная Печать Царств
Магия нефрита: Наследственная Печать Царств.
По легенде, ее сделали в 221 году до н.э. для императора Цинь Ши Хуана, разгромившего Воюющие царства, объединившего Китай и основавшего династию Цинь. По его приказу печать вырезали из знаменитого куска нефрита Хэ Ши Би. Эта печать являлась символом высшей власти и переходила при смене власти от одного правителя к другому, однако в 900 году н. э. она пропала при загадочных обстоятельствах.
9. Маска Пакаля
Магия нефрита: маска Пакаля.
В 1952, при раскопках в знаменитом Храме Надписей в Паленке, в склепе Пакаля «Великого» была найдена маска, датированная примерно 683 годом н. э. Она была сложена в виде мозаики примерно из 300 кусочков, в основном использовался жадеит. Маска была закреплена на лице с помощью штукатурки. В Сочельник 1984 она была украдена из музея, однако через 5 лет благополучно возвращена обратно в хорошем состоянии.
10. «Цуны» Лянчжу
Магия нефрита: «цуны» Лянчжу.
При раскопках в захоронениях знати очень часто находят нефритовые изделия «цун». Они представляют собой трубочки, снаружи прямоугольные или квадратные, имеющие внутри сквозное круглое отверстие, предназначение их неизвестно. Традиция класть в захоронения нефритовые изделия, либо в качестве проводников в иной мир, либо для предотвращения разложения плоти, продлилась вплоть до правления династии Хань (206 год до н.э.).
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