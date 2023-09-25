Как ошибка строителей превратила английскую деревеньку в туристическую достопримечательность

Поговорка «косо, криво, лишь бы живо» как нельзя лучше подходит к описанию архитектурного решения довольно популярного в одной английской деревеньке, расположенной в сотне километров от Лондона. Речь идет о «танцующих» домах, фасады, крыши, окна и двери которых установлены абсолютно беспорядочно и смотрят в разные стороны. Именно эта особенность и сделала Лавенхэм (Lavenham) популярной достопримечательностью, куда с охотой отправляются почитатели народного творчества, правда, изначально, такая странность вызвала лишь огорчение у тех, кто поторопился строить дома.
Лавенхэм – историческая деревня ткачей-ремесленников, архитектура которой приводит в недоумение (графство Суффолк, Великобритания). | Фото: historic-uk.com.
В это сложно поверить, но даже ошибки строителей (в большинстве случаев они точно выводят из себя или делают строения непригодными к эксплуатации) прославили целый населенный пункт, жители которого быстро смекнули, что на этом тоже можно зарабатывать деньги. Речь идет о более чем колоритной деревеньке Лавенхэм (Lavenham) в графстве Суффолк, расположенной в 100 километрах от Лондона.
Деревня Лавенхэм на картинах художника Рега Сигера – большого любителя неординарных сельских пейзажей.
Интересный факт: В Средние века Лавенхэм привлекал торговцев из разных уголков Англии, со всей Европы и даже России, поскольку здесь жили и работали высококлассные ткачи, выпускающие синее сукно из качественной шерсти. Очень небольшой населенный пункт превратился в процветающий регион, один из богатейших в Англии, ведь слава о качестве сукна распространилась далеко за пределы страны. Это поспособствовало к его разрастанию, что привело к массовому строительству. Помимо домов, построенных частным образом, власти решили обновить центральную часть (уже городка). Рыночная площадь, ратуша, Зал Гильдии, магазины, постоялые дворы и пабы были построены с размахом и в кратчайшие сроки, ведь фахверковые дома, очень популярные в этом регионе, возводились намного быстрее, чем при использовании камня, например
Иллюстрации к «Скрюченной песне», которую перевел Корней Чуковский.
Все бы ничего, но спешка в строительном деле, особенно, если речь идет о заготовке древесины, не лучший спутник, но переселенцы вначале не задумывались о последствиях, когда возводили дома из сырого материала. Как только дерево стало высыхать у жильцов начались проблемы. Их дома становились похожи на иллюстрации к известной английской песенке, в которой говорится о скрюченном человечке, жившем в кривом доме с кривой кошкой, и даже со скрюченной мышкой.
Очень быстро все строения потеряли правильные пропорции, они попросту стояли вкривь и вкось, опираясь друг на друга. В довершение ко всему перекосились крыши, перекрытия (если это был двухэтажный домик) окна и двери.
Перекошенные дома деревни можно считать иллюстрациями к веселой английской песенке (Lavenham, Великобритания).
Историческая часть деревни Lavenham превращена в туристический объект, где можно не только прогуляться (Великобритания).
Казалось бы, чего проще построить новые дома, учитывая экономический подъем, но, на ту беду, беженцы из Голландии, поселившись в соседнем Корлчестере, стали изготавливать более легкую и дешевую ткань, которую красили в разные цвета, из нее же и шили модные наряды. Товар соседей начал завоевывать рынок, а ремесленники из Лавенхэма остались без дела. Ткацкая промышленность, а с ней и сопутствующие отрасли пришли в упадок, оставив жителей без средств к существованию. Народ очень бедствовал, поэтому строить новое жилище или реконструировать перекосившиеся общественные здания было не за что.
Величественный Собор Святых Петра и Павла – самый грандиозный храм сельской местности на просторах Великобритании (Lavenham, Великобритания).
Единственным зданием, которое осталось в первозданном виде оказался храм – Собор Святых Петра и Павла, построенный в 1525 году, когда Лавенхэм был на пике расцвета. 42-метровая святыня, находящаяся в самой высокой точке поселения, до сих пор производит неизгладимые впечатления своим величием и масштабом. Ее сохранность обусловлена тем, что возводилась она из камня – более надежного и долговечного материала. Кстати сказать, он по сей день является самым крупным культовым объектом в сельской местности, куда устремляются потоки паломников и туристов. Именно последние и стали спасением для небольшой деревушки, жители которой остались не у дел.
Колоритные дома хотя и имели столь необычный внешний вид стали приманивать любителей посмотреть на разные диковинки в тот период, когда европейцы «заболели» собирательством коллекций невиданных чудес, а также, начали путешествовать по стране в поисках тех самых диковинок.
Большинство домов Лавенхэма имеют правильные формы, но за счет того, что под углом начерчены линии на фасадах, создается иллюзия кривизны (Великобритания). | Фото: countryhotelbreaks.com.
Красочные фахверковые дома неправильной формы – главная туристическая достопримечательность (Lavenham, Великобритания). | Фото: eastanglianwatercolourists.co.uk.
Этим и воспользовался предприимчивый народ, который сделал все возможное, чтобы превратить недостаток в Лавенхэме в туристическую достопримечательность. Авторы Novate.ru хотели бы обратить внимание на то, что не все дома стали скрюченными. Те, что строились без спешки, сохранили вполне обычный вид, их углы, окна и крыши остались на прежних местах, они выделялись на фоне «танцующих» в разные стороны строений. Жилища, сохранившие ровные углы, попросту «загримировали», с помощью краски и начерченных под разным углом линий. Они легко превратились в «скрюченные» домишки, гармонирующие с окружением.
В колоритной древне в одном из «скрюченных» домов открыт отель Swan at Lavenham, где посетителей ждет аутентичная обстановка (Великобритания).
Сегодня деревня все так же существует, причем в облике населенного пункта полностью сохранилась атмосфера XV века, того периода, когда она имела статус одного из самых процветающих городов Англии. Кстати сказать, за роскошь, выставленную напоказ, некоторым жителям Лавенхэма в тот период существования пришлось платить даже штрафы, наложенные самим королем Генрихом VII, который посчитал непозволительным иметь такое богатство подданным. Ходят легенды, что случился этот казус в 1487 году, во врем поездки монарха в графство Суффолк и посещение одного из самых значимых городков королевства. Теперь чрезмерной роскоши не осталось, но зато можно увидеть причудливые фахверковые дома, большинство из которых датированы XV веком.
Здание Гильдии ткачей-ремесленников, фасад которого выходит на центральную улицу (Lavenham, Великобритания). | Фото: countryhotelbreaks.com.
Большинство эксцентричных домов сохранились с XV века и, если бы не увлеченность владельцев разных поколений, вряд ли древесина прослужила бы так долго (Lavenham, Великобритания).
Особого внимания туристов заслуживает Зал Гильдии с неизменно перекошенным фасадом, выходящим на Рыночную площадь. Его можно узнать по резному рисунку на дверном косяке здания, изображающем обузданных львов (они-то и являются эмблемой Гильдии). На данный момент он открыт для посетителей, в нем организовано выставочное пространство, с экспозицией, повествующей о местной истории, земледелии и промышленности, а также о становлении и развитии ткацкого дела, шерстяной торговли.
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