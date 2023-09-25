Как ошибка строителей превратила английскую деревеньку в туристическую достопримечательность

Лавенхэм – историческая деревня ткачей-ремесленников, архитектура которой приводит в недоумение (графство Суффолк, Великобритания). | Фото: historic-uk.com.

Деревня Лавенхэм на картинах художника Рега Сигера – большого любителя неординарных сельских пейзажей.

Иллюстрации к «Скрюченной песне», которую перевел Корней Чуковский.

Перекошенные дома деревни можно считать иллюстрациями к веселой английской песенке (Lavenham, Великобритания).

Историческая часть деревни Lavenham превращена в туристический объект, где можно не только прогуляться (Великобритания).

Величественный Собор Святых Петра и Павла – самый грандиозный храм сельской местности на просторах Великобритании (Lavenham, Великобритания).

Большинство домов Лавенхэма имеют правильные формы, но за счет того, что под углом начерчены линии на фасадах, создается иллюзия кривизны (Великобритания). | Фото: countryhotelbreaks.com.

Красочные фахверковые дома неправильной формы – главная туристическая достопримечательность (Lavenham, Великобритания). | Фото: eastanglianwatercolourists.co.uk.

В колоритной древне в одном из «скрюченных» домов открыт отель Swan at Lavenham, где посетителей ждет аутентичная обстановка (Великобритания).

Здание Гильдии ткачей-ремесленников, фасад которого выходит на центральную улицу (Lavenham, Великобритания). | Фото: countryhotelbreaks.com.

Большинство эксцентричных домов сохранились с XV века и, если бы не увлеченность владельцев разных поколений, вряд ли древесина прослужила бы так долго (Lavenham, Великобритания).