Неверные представления о древнем мире

Благодаря бесчисленным книгам, фильмам и средней паршивости телешоу, у нас в головах сложился довольно устойчивый образ древнего мира. Тоги, пиршества, гладиаторские бои… все довольно стандартно. Но если отправиться в прошлое, можно столкнуться с совершенно иным миром, абсолютно не схожим с нашими представлениями. А все, что нам показывают на голубых экранах, может быть весьма далеким от истины.
Африканские граждане в древней Великобритании
В Лондоне проживает немало людей разных национальностей. Кажется, что привычным зрелищем национальные меньшинства на улицах города стали только в прошлом веке, ну или около того. А до этого это была страна исключительно белых. Но это не совсем верно. В Великобритании черные граждане живут как минимум 1800 лет.
В 2010 исследователи нашли доказательства, что римский Йорк являлся родиной людей североафриканского происхождения. Одной из них была «леди с железными браслетами». Она была похоронена с большим количеством украшений, что позволяет отнести ее к высшему сословию, а не считать обычной путешественницей или рабыней. Но даже «железная леди» бледнеет по сравнению с самым известным африканским жителем древнего Йорка. В 208 году н.э. римский император ливийского происхождения Септимий Север поселился там и правил оттуда империй на протяжении трех лет, вплоть до своей смерти.
Но с падением Рима многонациональная история страны не закончилась. Есть сведения, что небольшие общины темнокожих людей постоянно проживали на территории Великобритании начиная с 12 века. По крайней мере одни останки отнесли к периоду, предшествовавшему приходу Вильгельма Завоевателя (1066 н.э.). В 1501 году Екатерина Арагонская составляла свою свиту из мусульман, евреев, выходцев из Северной Африки, которые обосновались в Великобритании. Так что многонациональность – явление, характерное для этой страны на протяжении всей ее истории.
Неандертальцы были довольно умны
Слово «неандерталец» для нас – синоним слова «идиот», напоминание, что прежде чем человек стал главным вершителем судеб на планете, он сначала должен был истребить своих более глупых предков. А изображение неандертальца – это классический образ ледникового периода. Но эти представления не совсем точны. Есть сведения, доказывающие, что наши далекие предки были настолько же умны, как и мы.
В 2014 исследователи выяснили, что неандертальцы в Северной Европе охотились на мамонтов и бизонов в глубоких ущельях. Такая сложная в материально-техническом плане операция требовала развитого сотрудничества между участниками и способностей к планированию. Также было найдено немало доказательств того, что орудия неандертальцев были довольно сложными и все они создавались с помощью костей, камней и самодельного клея.
Обнаружены также признаки неандертальской культуры. Археологи обнаружили украшения и пигменты для разрисовки тела, которые, возможно, были нужны для проведения сложных ритуалов. В Гибралтаре даже есть пещера, сохранившая образцы неандертальского искусства.
В Древнем Египте не было рабов-евреев
Одна из самых известных и ранних библейских историй это – Исход. После нескольких веков рабства евреям удалось, наконец, сбежать с помощью 10 казней египетских. И хотя лишь единицы сегодня считают эту историю правдой, логично предположить, что некоторые основания она все-таки под собой имеет. Если перенестись назад на 4000 лет, мы увидим множество евреев, блуждающих по Синайской пустыне. Верно?
А вот археологические данные говорят о другом. Исследователи не обнаружили ни одного доказательства того, что 600000 еврейских семей много лет провели в пустыне. А если учесть, что находятся следы присутствия в той или иной местности даже совсем небольших групп кочевников, то такое полное отсутствие даже малейших признаков заставляет задуматься. Также нет никаких данных, что в какой-то момент в Израиле был большой приток мигрантов.
Египетское государство дотошно хранит все записи обо всех событиях истории, в том числе и о миграциях. Если бы такое количество рабов, составлявших более четверти населения страны, в один момент ушли, об этом наверняка остались бы упоминания в летописях. Ведь это бы означало и нехватку рабочей силы, и экономический крах. Но нет, таких записей не найдено.
Кстати, в Древнем Египте относились к рабам гораздо лучше, чем в большинстве культур мира. Многие из них были просто долговыми рабами, которые продали себя, чтобы заплатить долги, и у них был определенный срок окончания рабства. При определенных обстоятельствах они жили даже лучше, чем свободные крестьяне. И это не соответствует описанным в Библии жестоким тиранам Египта.
Римляне ввели законы против частых праздников и большого количества еды
Наряду с их склонностью к жестокости римляне известны своей любовью к празднествам. Мы, конечно, понимаем, что римляне никогда не ели вплоть до тошноты, и тем не менее, мы все равно представляем римские празднества с горами еды и реками вина.
И все же римское государство во многом препятствовало получению удовольствия своим гражданам. На протяжении всей истории империи вводились десятки законов, направленных на ограничение суммы денег, которую частные лица могли потратить на развлечения. В 81 году до н.э. Луций Корнелий Сулла принял закон, серьезно ограничивающий траты на веселое времяпрепровождения. Несколько лет спустя был введен другой закон, предписывающий количество и виды блюд, которые могли быть на столах. Иные акты могли ограничивать все: от максимальной суммы расходов на банкет до запретов людям есть в чужих домах.
А так эти законы далеко не всегда соблюдались, наказания за нарушения могли быть очень жестокими. При Юлии Цезаре солдаты разгоняли пиршества и строго следили за расходами населения на рынках. Только после Нерона эти законы были упразднены, и граждане могли удовлетворить свои аппетиты.
Стоунхендж был огромным
Древний каменный круг в сердце сельской части Англии, Стоунхендж подавлял своим величием посетителей на протяжении столетий. Казалось бы, неизменный с момента постройки, сегодня он является символом тайны и одиночества.
Но эта репутация, скорее всего, незаслуженна. Вероятно, когда-то давно Стоунхендж был окружен большим, шумным мегаполисом.
В 2014 году группа ученых завершила самое масштабное исследование этой загадки. Кроме сохранившихся на расстоянии 3 километров гигантских камней, были обнаружены следы часовен, могильных холмов, прочих ритуальных святынь, разбросанных вокруг. Остались даже следы близлежащих населенных пунктов, где, вероятно, обитало довольно много жителей. Так что можно предположить, что древний Стоунхендж был весьма оживленным местом, которое постоянно развивалось.
Бронтозавр действительно существовал
Целое поколение поклонников динозавров приходит в восторг от слова «бронтозавр». Он был известен с 1903 года, когда Отниэл Марш не смог идентифицировать кости ранее обнаруженного апатозавра. Благодаря этой ошибке (а еще Стивену Спилбергу), школьники сегодня очарованы динозавром, который никогда не существовал.
По крайней мере, его не существовало вплоть до апреля 2015 года, когда ученые решили, что бронтозавр все-таки когда ходил по планете.
В докладе на 300 страниц ученые из Нового университета Лиссабона в Норвегии проанализировали более 81 различных костей ящеров и сделали вывод, что можно выделить части скелета бронтозавра как отдельной разновидности. И хотя он очень похож на апатозавра, у него немного более узкая и высокая шея. Этой разницы было достаточно для ученых, чтобы выделить три отдельных разновидности в пределах рода Бронтозавр.
Они даже отметили, что многие останки апатозавров, выставленные в музеях (в том числе в Американском музее естественной истории), должны быть изучены заново и, возможно, переклассифицированы и признаны другим видом.
Палеолитическая диета не имеет ничего общего с советами современных диетологов
Возможно, вы слышали о палеодиете. Диетологи говорят, что надо есть то, чем предположительно питались наши предки, то есть мясом и зерновыми культурами, естественно, без «Биг Маков». И тем не менее представления об этом типе питания не совсем верны.
Возьмем муку. Последователям палеодиеты рекомендуется отказаться от хлеба, ведь 10000 лет назад не было земледелия (а именно это время считается точкой отсчета этого режима питания). Но в 2010 году в Италии и Чехии были найдены мукомольные камни, которым уже 30000 лет. Есть и другие отличия. В то время как большинство из нас предполагает, что наши предки употребляли очень много мяса, National Geographic недавно пришел к заключению, что, скорее всего, это блюдо было большой редкостью, только когда охота была крайне удачной.
Наконец, все растения и животные за последние 10000 лет претерпели такие изменения, что любая попытка копировать древние диеты просто бесполезна. Сейчас выведены такие сельскохозяйственные культуры и домашний скот, что наши предки даже и не могли мечтать о таких.
Великий шелковый путь имел гораздо большее значение, чем просто торговый тракт
Сеть торговых маршрутов, простирающихся от современной Италии до Индонезии, это и есть Великий шелковый путь – символ древней торговли. Одно название вызывает перед глазами образы одиноких торговцев, преодолевающих тяготы нелегкого пути, чтобы добраться до отдаленных уголков мира.
И тем не менее Шелковый путь был гораздо большим, чем обычный торговый тракт. Наряду с купцами, там можно было встретить монахов, художников, беженцев, шпионов.
Нашим далеким предкам Шелковый путь дал не только шелк. В мире без газет, телевизора и интернета он был средством сообщения между разными народами. Люди, проходящие по нему, приносили новости, сплетни и даже моду. Он даже служил распространению религиозных воззрений. Распространение буддизма в качестве основной религии Азии произошло в основном благодаря путешествующим вдоль этого тракта монахам, проповедующим свою веру всем встречным путникам.
Не меньшее значение имели и беженцы. И хотя редко Шелковый путь описывается как путь для людей, бегущих от притеснения, тем не менее их там было немало. И именно этот поток принес за собой культуру, науку, технологии. Великий шелковый путь может быть именно таким, как о нем пишут в учебниках, но торговцы были лишь малой его частью.
В Древнем Китае практиковали человеческие жертвоприношения
Думая о человеческих жертвоприношениях, мы представляем себе кровожадных ацтеков или майя, которые проливают кровь, чтобы взошло солнце. Но человеческие жертвоприношения были распространены и в еще одной культуре: в Древнем Китае.
Древние китайцы были крайне жестокими. В 2007 году археологи откопали массовое захоронение, заполненное телами 47 человек, принесенных в жертву, чтобы и в загробном мире они могли продолжить служить своему хозяину. Ранние письма эпохи Шан содержат сведения о 37 видах различных жертвоприношений.
Если в Греции и Риме подобная практика была завершена очень давно, то в Китае люди приносились в жертву вплоть до недавнего времени. Еще во времена династии Мин (1368-1644) супруги императора уходили в загробный мир вместе с умершим правителем. Китайское общество убивало людей в религиозных целях даже во времена плавания «Мэйфлауэра».
В Риме преследовалось множество религий (не только христианство)
История первых мучеников, преследуемых римлянами, является одним из мифов об основании христианства. Предпочитающие умереть, но не отказаться от своего Бога, неназванные жертвы стали примером будущим христианам. И все же есть часть истории, о которой не рассказывается в учебниках. Христиан преследовали не более, чем представителей других религий. Так же как Нерон смертельно ненавидел христиан, другие правители ненавидели иные культы. В 186 году до н.э. Сенат принял закон о запрете культа Вакха – новой религии, основанной на почитании Диониса. Так же как впоследствии на христиан, на последователей культа Вакха клеветали, изображали еретиками и врагами государства. Они жестоко угнетались. Их подвергали пыткам и убивали.
И они были не единственными. Позже гонениям подвергались друиды, как и евреи. Был даже такой период, когда на время прекратились преследования христиан – вместо них жертвами стали последователи иных культов. Так что христиане не были уникальными людьми, подвергавшимися гонениям, они были одними из многих попавших под жестокость римлян.
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