Декор из банок: 18 полезных и забавных идей

Чаще всего мы воспринимаем жестяные банки как тару, и после того, как они пустеют мы попросту их утилизируем.

Но есть несколько способов создать из них стильные и функциональные предметы, будь то подсвечник, органайзер для канцелярских принадлежностей или что-то другое. И тогда они могут сослужить прекрасную службу в быту.

1. Прекрасные подсвечники из жестяных банок

Симпатичные подсвечники, которые украшены изображениями нот порадуют глаз.

2. Настенная композиция из подсвечников

Очень аккуратная и красивая композиция из подсвечников украсит любую стену в комнате.

3. Горшочек для цветов

Использовать украшенную баночку можно для выращивания трав и специй.

4. Веселые поделки из жестяных банок

При помощи жестяных банок можно создать прекрасные веселые поделки, которые поднимут настроение.

5. Органайзер для ручек и канцелярских принадлежностей

Простой, но в тоже время красивый органайзер для канцелярских принадлежностей пригодится в каждом доме.

6. Мини-сад или подсвечник из жестяной банки

Прекрасный мини-сад или подсвечник своими руками, который порадует глаз.

7. Настенный органайзер для канцтоваров

Практичный органайзер для канцелярских принадлежностей позволит удобно организовать рабочее пространство.

8. Коробочка для хранения пакетов

Хорошенькая коробочка для хранения пакетов, просто и красиво.

9. Дырявые жестяные банки

При помощи дырявых жестяных банок можно оставить интересное сообщение любимым и близким.

10. Жестяной цветок

Симпатичный и элегантный жестяной цветок — необычное украшение.

11. Фонарики из железных банок

Создать прекрасную и безмятежную атмосферу возможно при помощи перфорированных жестяных фонариков.

12. Настольная лампа

Креативное и необыкновенное решение создать настольную лампу из жестяной банки.

13. Прекрасные подсвечники

Такие яркие подсвечники украсят любой интерьер своим светом и симпатичным видом.

14. Красивый светильник

Декорирование жестяной банки в домашних условиях позволит создать отличный светильник.

15. Органайзер для расчесок

Очень просто организовать уголок красоты при помощи создания удобных органайзеров для расчесок.

16. Плита для пеших прогулок

Удобная мини-плита для пеших прогулок из жестяных банок интересная вещица, которую можно создать собственноручно.

17. Идеальный светильник

Обычная жестяная банка может быть использована в качестве идеальной основы для светильника.

18. Красивые декорированные подсвечники

Интересное оформление подсвечников своими руками.

Благодаря богатому воображению можно и обычные жестяные банки превратить в прекрасные элементы декора.

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