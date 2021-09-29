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Декор из банок: 18 полезных и забавных идей

Декор из банок: 18 полезных и забавных идей

Чаще всего мы воспринимаем жестяные банки как тару, и после того, как они пустеют мы попросту их утилизируем.

Но есть несколько способов создать из них стильные и функциональные предметы, будь то подсвечник, органайзер для канцелярских принадлежностей или что-то другое. И тогда они могут сослужить прекрасную службу в быту.

1. Прекрасные подсвечники из жестяных банок

Декор из банок: 18 полезных и забавных идей

Симпатичные подсвечники, которые украшены изображениями нот порадуют глаз.

2. Настенная композиция из подсвечников

Декор из банок: 18 полезных и забавных идей

Очень аккуратная и красивая композиция из подсвечников украсит любую стену в комнате.

3. Горшочек для цветов

Декор из банок: 18 полезных и забавных идей

Использовать украшенную баночку можно для выращивания трав и специй.

4. Веселые поделки из жестяных банок

Декор из банок: 18 полезных и забавных идей

При помощи жестяных банок можно создать прекрасные веселые поделки, которые поднимут настроение.

5. Органайзер для ручек и канцелярских принадлежностей

Декор из банок: 18 полезных и забавных идей

Простой, но в тоже время красивый органайзер для канцелярских принадлежностей пригодится в каждом доме.

6. Мини-сад или подсвечник из жестяной банки

Декор из банок: 18 полезных и забавных идей

Прекрасный мини-сад или подсвечник своими руками, который порадует глаз.

7. Настенный органайзер для канцтоваров

Декор из банок: 18 полезных и забавных идей

Практичный органайзер для канцелярских принадлежностей позволит удобно организовать рабочее пространство.

8. Коробочка для хранения пакетов

Декор из банок: 18 полезных и забавных идей

Хорошенькая коробочка для хранения пакетов, просто и красиво.

9. Дырявые жестяные банки

Декор из банок: 18 полезных и забавных идей

При помощи дырявых жестяных банок можно оставить интересное сообщение любимым и близким.

10. Жестяной цветок

Декор из банок: 18 полезных и забавных идей

Симпатичный и элегантный жестяной цветок — необычное украшение.

11. Фонарики из железных банок

Декор из банок: 18 полезных и забавных идей

Создать прекрасную и безмятежную атмосферу возможно при помощи перфорированных жестяных фонариков.

12. Настольная лампа

Декор из банок: 18 полезных и забавных идей

Креативное и необыкновенное решение создать настольную лампу из жестяной банки.

13. Прекрасные подсвечники

Декор из банок: 18 полезных и забавных идей

Такие яркие подсвечники украсят любой интерьер своим светом и симпатичным видом.

14. Красивый светильник

Декор из банок: 18 полезных и забавных идей

Декорирование жестяной банки в домашних условиях позволит создать отличный светильник.

15. Органайзер для расчесок

Декор из банок: 18 полезных и забавных идей

Очень просто организовать уголок красоты при помощи создания удобных органайзеров для расчесок.

16. Плита для пеших прогулок

Декор из банок: 18 полезных и забавных идей

Удобная мини-плита для пеших прогулок из жестяных банок интересная вещица, которую можно создать собственноручно.

17. Идеальный светильник

Декор из банок: 18 полезных и забавных идей

Обычная жестяная банка может быть использована в качестве идеальной основы для светильника.

18. Красивые декорированные подсвечники

Декор из банок: 18 полезных и забавных идей

Интересное оформление подсвечников своими руками.

Благодаря богатому воображению можно и обычные жестяные банки превратить в прекрасные элементы декора.

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