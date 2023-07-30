15 малоизвестных фактов об огнестрельном оружии

Малоизвестные факты об огнестрельном оружии.
Огнестрельное оружие появилось практически сразу после изобретения пороха. Можно сказать, что появление пороха определило дальнейший ход человеческой истории, поскольку именно благодаря огнестрелу неоднократно менялись границы современного мира.Но отодвинем политику в сторону и расскажем об интересных фактах, связанных с оружием.
1.
США - лидер по количеству огнестрельного оружия.
Соединенные Штаты лидируют в мире по количеству огнестрельного оружия на душу населения: в среднем на 100 человек приходится 88 стволов. Далее следуют Сербия (69,7), Йемен (54,8) и Швейцария (45,7). США занимает 28 место в мире по количеству убийств (3,2 смертей на 100 000 человек за год). Тем не менее, большинство из смертей с применением оружия в США - самоубийства.
2. Пистолеты вместо мельниц
Daisy Outdoor Products : пистолеты вместо мельниц.
Компания Daisy Outdoor Products когда-то продавала ветряные мельницы. При этом каждому покупателю вручался небольшой сувенир — пневматический пистолет. Со временем пневматика стала настолько популярной, что компания забросила торговлю ветряными мельницами и начала продавать пневматические пистолеты и ружья.
3. Пистолет убийцы для музея
Президент Гарфилд.
Убийца президента Гарфилда выбирал пистолет по внешнему виду, чтобы затем это оружие "хорошо выглядело в музее".
4. Оружие для космонавтов
Оружие для космонавтов.
Российские космонавты берут с собой оружие в космос, чтобы защититься от медведей в случае посадки в районе тайги.
5. Преступники и жертвы
Преступники и жертвы.
Более 90% преступлений, связанных с оружием, совершаются мужчинами, а более 75% жертв - также мужчины.
6. Цена убийства
Цена убийства.
Учитывая выезды полиции, устранение аварий, больничные сборы, судебные издержки и консультации, цена одного убийства в США составляет $ 441 000. В среднем, каждый день убивают 32 человек. Несложно посчитать, что за год только США теряют на этом более 14 миллионов долларов.
7. Нунчаки опаснее пистолета
Нунчаки опаснее пистолета.
В Аризоне ношение огнестрельного оружия является законным. При этом запрещено носить с собой нунчаки.
8. Действие пули
Действие пули.
Хотя на самом деле шанс получить огнестрельное ранение в обычной обстановке минимален, поговорим о том, что чувствуют люди, когда в них попадает пуля. В первые секунды большинство не чувствует вообще ничего из-за шока, а затем падает в обморок.
9. Оружие каждой семье
Оружие каждой семье
В городе Кеннесо, штат Джорджия, каждая семья по закону обязана иметь оружие.
10. Самая большая стреляющая пушка
Самую большую пушки создали нацисты.
Нацисты построили самую большую пушку в истории. Она весила более 1300 тонн и могла стрелять почти на 40 км.
11. Самые опасные ранения
Самые опасные ранения.
Огнестрельное ранение в левую сторону сердца, как правило, вызывает большее кровотечение, нежели в правую сторону. При ранении в печень — все наоборот. Пулевое ранение без выходного отверстия гораздо более опасное, нежели проникающее, поскольку пуля может рикошетить внутри тела, повреждая внутренние органы.
10. Пистолет на ключах
Пистолет на ключах.
Тюремщики носят на связке ключей миниатюрный пистолет в качестве "средства последней надежды" при самообороне.
11. Винтовочная пуля
Винтовочная пуля
Винтовочная пуля благодаря самой высокой скорости полета обладает наибольшей поражающей силой. Тем не менее, более медленные пули из пистолетов, как правило, "вихляют" во время полета и поэтому могут привести к большим поражениям при попадании в человека.
12. Эффективность бронежилета
Эффективность бронежилета.
Бронежилет не спасает от болевых ощущений при попадании пули. Хотя пуля и не достигнет тела, у человека будет ощущение, будто его как минимум лягнула лошадь. Вопреки тому, что показывается в голливудских фильмах, при попадании пули человек не падает сразу замертво. Он чаще всего будет способен продолжать вести бой и впоследствии выжить.
13. Оружие против зомби
Оружие против зомби
Производитель ружей и дробовиков Mossberg выпускает специальные ружья против... зомби.
14. Револьвер Кольт
Револьвер Кольт.
Револьвер был впервые создан Самуэлем Кольтом, когда ему было всего 16 лет.
15. Выстрелы и смерть
Выстрелы и смерть.
Только 5% выстрелов являются смертельными.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии