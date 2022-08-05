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Бюджетное преображение балкона

Каждой хозяйке хотелось бы, чтобы её балкон был красиво украшен. Сделать это можно своими руками, не вызывая мастеров по ремонту. Одна хозяйка показала, как она преобразила балкон бюджетно и со вкусом!

Бюджетное преображение балкона

Первоначально на её балконе стены были закрыты пластиковыми панелями.

Бюджетное преображение балкона

Она купила один рулон красивых обоев под декоративную штукатурку и прямо на панели наклеила их, добавив в клей для обоев немного столярного клея ПВА. Приклеилось на ура — смотрится очень дорого.

Бюджетное преображение балкона

У неё также был в наличии старенький консольный столик. К нему она добавила самодельную лепнину из силиконовых молдов, загрунтовала. А места возле лепнины покрыла финишной шпатлёвкой, чтобы декоративные элементы смотрелись единым целым со столиком.

Бюджетное преображение балкона

Затем столик был покрашен в белый цвет, а на столешницу приклеены те же обои, что и на стену. Весь столик хозяйка покрыла тремя слоями паркетного лака.

Бюджетное преображение балкона

Завершающим штрихом стала акцентная стена, возле которой и стоит столик. На неё она приклеила красивую ткань с помощью клея для обоев. В любой момент ткань можно снять и поменять на другую — для этого её просто нужно намочить. Кстати, подоконник можно также задекорировать, особенно если он пожелтел со временем. Для этого на него можно просто приклеить самоклеяющуюся плёнку!



Бюджетное преображение балкона

Подробнее о том, как обновить балкон, смотрите в видео ниже:


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Балконремонт
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