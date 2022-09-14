Наскальная живопись, древние письмена или всё-таки картины украинского художника Юрия Закордонцева?

Диптих для двоих, 1991 год, кожа. Автор: Юрий Закордонец.
Работы современного украинского художника Юрия Закордонца напоминают наскальную живопись, в которой отсутствует анатомическая точность, но присутствует лаконичная графичность и мощная энергетика. Благодаря незаурядному таланту и необычной технике исполнения, картины автора тут же привлекли к себе всеобщее внимание, вызвав не только шквал эмоций, но и неподдельный интерес со стороны критиков и почитателей подобного творчества.
Besame, besame mucho, 2016 год. Холст, акрил, кофе. Автор: Юрий Закордонец.
Золушка. 25 лет спустя. Холст, акрил, кофе. Автор: Юрий Закордонец.
Коррида, новые правила, 2016 год. Автор: Юрий Закордонец.
Настрое, 2016 год. Автор: Юрий Закордонец.
Норны, 2013 год. Холст, акрил. Автор: Юрий Закордонец.
Илона синоптик. Всё хорошо, жара, 2016 год. Автор: Юрий Закордонец.
Goddess, 2014 год. Автор: Юрий Закордонец.
Ещё в ранние годы Юрий отдал своё предпочтение не холстам и бумаге, как это чаще всего бывает у художников-графиков, а коже, с которой весьма сложно, но в тоже время очень интересно работать. Именно поэтому большая часть его творчества напоминает эстетику наскальной живописи и элементы древней письменности, где всё гармонично и энергично. И совсем неудивительно, что картины автора разошлись по всему миру, заняв свои места не только в картинных галереях и музеях, но и в частных коллекциях. Ведь есть в них что-то необычное и особенное, так привлекающее внимание зрителя и переносящее его в далёкое прошлое, полное тайн, загадок и древнейших цивилизаций…
Аркадия, 2014 год. Автор: Юрий Закордонец.
Парагway 312,03°, 2014 год. Автор: Юрий Закордонец.
Очаровательное Цу, 1989 год. Кожа. Автор: Юрий Закордонец.
Дана, 2013 год. Холст, акрил. Автор: Юрий Закордонец.
Форель, 2013 год. Автор: Юрий Закордонец.
Фемида, 2014 год. Автор: Юрий Закордонец.
Адити, 1992 год. Кожа. Автор: Юрий Закордонец.
По материалам сайта thereart.com
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