Растения, которые опасно держать дома

Вы любите цветы настолько, что засадили ими всю квартиру? А задумывались ли вы когда-нибудь о том, что некоторые из них могут быть вредны для здоровья и даже опасны для жизни? Рассказываем, от каких растений лучше отказаться в доме, особенно, если у вас есть дети и животные.
Каладиум тропический
Этот невероятно красивый цветок весьма опасен для человека.
Монстера
Это растение, как и многие другие из семейства Ароидных тоже лучше не держать в квартире. В ее листьях также содержится оксалат кальция, который, попадая на слизистую, может вызвать сильную токсическую реакцию. При проглатывании происходит онемение, раздражение рта и глотки, отек, потеря голоса. Лиана опасна и для людей, и для животных.
Адениум
Несмотря на то, что растение имеет красивый, необычный ствол, от его посадки дома тоже лучше отказаться. Его млечный сок имеет особую токсичность, так как яд, содержащийся в нем, может проникать в организм даже через кожу. Сок Адениума до сих пор используется в качестве отравы в диких африканских племенах. Рана от стрелы, пропитанной им, обязательно приведет к смерти.
Ятрофа
Еще один цветок, имеющий необычный вид.
Гортензия крупнолистная
Казалось бы, такой красивый цветок, его часто можно встретить и в квартирах, и на дачах. Однако, растение не такое безобидное, как кажется на первый взгляд. В его листьях и цветочных почках содержатся цианогенные гликозиды, которые вызывают отравление. Среди симптомов — головокружение, снижение артериального давления, учащенный пульс. Возможны даже потеря сознания и судороги.
