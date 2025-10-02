Растения, которые опасно держать дома

Вы любите цветы настолько, что засадили ими всю квартиру? А задумывались ли вы когда-нибудь о том, что некоторые из них могут быть вредны для здоровья и даже опасны для жизни? Рассказываем, от каких растений лучше отказаться в доме, особенно, если у вас есть дети и животные.







Каладиум тропический

Монстера

Адениум

Ятрофа

Гортензия крупнолистная

Этот невероятно красивый цветок весьма опасен для человека.Еще его называют «Слоновое ухо» за своеобразную форму зелено-розовых листьев. Растение содержит в себе оксалат кальция, который вызывает раздражение кожи, слизистых оболочек и желудочно-кишечного тракта. Вещество находится во всех частях растения — листьях, стебле и корневой системе. При контакте с кожей или при проглатывании вызывает жжение, отек и рвоту. Ухаживать за ним нужно в перчатках. Очень ядовит для животных!

Это растение, как и многие другие из семейства Ароидных тоже лучше не держать в квартире. В ее листьях также содержится оксалат кальция, который, попадая на слизистую, может вызвать сильную токсическую реакцию. При проглатывании происходит онемение, раздражение рта и глотки, отек, потеря голоса. Лиана опасна и для людей, и для животных.

Несмотря на то, что растение имеет красивый, необычный ствол, от его посадки дома тоже лучше отказаться. Его млечный сок имеет особую токсичность, так как яд, содержащийся в нем, может проникать в организм даже через кожу. Сок Адениума до сих пор используется в качестве отравы в диких африканских племенах. Рана от стрелы, пропитанной им, обязательно приведет к смерти.

Еще один цветок, имеющий необычный вид.Растение привлекает внимание и клубневидным стволом, и яркими цветами. В странах Африки и Азии используется в качестве живой изгороди. При этом Ятрофа весьма токсична. так как содержит ядовитое вещество фитотоксин курцин. При проглатывании оно вызывает обезвоживание, сердечно-сосудистую недостаточность и даже смерть. Кстати, переработанное масло семян растения используют в качестве топлива в дизельных двигателях.

Казалось бы, такой красивый цветок, его часто можно встретить и в квартирах, и на дачах. Однако, растение не такое безобидное, как кажется на первый взгляд. В его листьях и цветочных почках содержатся цианогенные гликозиды, которые вызывают отравление. Среди симптомов — головокружение, снижение артериального давления, учащенный пульс. Возможны даже потеря сознания и судороги.