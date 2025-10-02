С нами не соску...
Растения, которые опасно держать дома

Вы любите цветы настолько, что засадили ими всю квартиру? А задумывались ли вы когда-нибудь о том, что некоторые из них могут быть вредны для здоровья и даже опасны для жизни? Рассказываем, от каких растений лучше отказаться в доме, особенно, если у вас есть дети и животные.

Гортензия крупнолистная

Каладиум тропический


Этот невероятно красивый цветок весьма опасен для человека.
Еще его называют «Слоновое ухо» за своеобразную форму зелено-розовых листьев. Растение содержит в себе оксалат кальция, который вызывает раздражение кожи, слизистых оболочек и желудочно-кишечного тракта. Вещество находится во всех частях растения — листьях, стебле и корневой системе. При контакте с кожей или при проглатывании вызывает жжение, отек и рвоту. Ухаживать за ним нужно в перчатках. Очень ядовит для животных!

Растения, которые опасно держать домаКаладиум тропическийсоцсети

Монстера


Это растение, как и многие другие из семейства Ароидных тоже лучше не держать в квартире. В ее листьях также содержится оксалат кальция, который, попадая на слизистую, может вызвать сильную токсическую реакцию. При проглатывании происходит онемение, раздражение рта и глотки, отек, потеря голоса. Лиана опасна и для людей, и для животных.

Растения, которые опасно держать домаМонстерасоцсети

Адениум


Несмотря на то, что растение имеет красивый, необычный ствол, от его посадки дома тоже лучше отказаться. Его млечный сок имеет особую токсичность, так как яд, содержащийся в нем, может проникать в организм даже через кожу. Сок Адениума до сих пор используется в качестве отравы в диких африканских племенах. Рана от стрелы, пропитанной им, обязательно приведет к смерти.

Растения, которые опасно держать дома
Адениумсоцсети

Ятрофа


Еще один цветок, имеющий необычный вид.
Растение привлекает внимание и клубневидным стволом, и яркими цветами. В странах Африки и Азии используется в качестве живой изгороди. При этом Ятрофа весьма токсична. так как содержит ядовитое вещество фитотоксин курцин. При проглатывании оно вызывает обезвоживание, сердечно-сосудистую недостаточность и даже смерть. Кстати, переработанное масло семян растения используют в качестве топлива в дизельных двигателях.

Растения, которые опасно держать дома
Ятрофасоцсети

Гортензия крупнолистная


Казалось бы, такой красивый цветок, его часто можно встретить и в квартирах, и на дачах. Однако, растение не такое безобидное, как кажется на первый взгляд. В его листьях и цветочных почках содержатся цианогенные гликозиды, которые вызывают отравление. Среди симптомов — головокружение, снижение артериального давления, учащенный пульс. Возможны даже потеря сознания и судороги.

Растения, которые опасно держать дома
Гортензия крупнолистная
