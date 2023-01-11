Красота пустующих деревень мира

Они будто все еще ждут своих хозяев. Целы наличники, хотя немного покосились двери и единственная улица заросла травой… Философский фотопроект о забытых сельских домах со всего мира.







XX век с его длинными трубами, монструозными небоскребами и гигантскими фабриками нанес оглушительный удар по деревенскому образу жизни. Люди, чьи предки веками пахали землю и выращивали скот, были вынуждены отправиться в города. Там у них был шанс заработать, устроившись на производство, чтобы прокормить семью. Конечно, активная урбанизация началась еще в XIX столетии, но прошлый век был куда более решительным и жестоким по отношению к деревням. Именно тогда весомая часть поселений обезлюдела, а города начали быстро разрастаться.



Сегодня все популярнее становится здоровый образ жизни, активный отдых на природе. Происходит обратный эффект: люди стремятся обзавестись недвижимостью за городом, чтобы быть ближе к тем лугам и лесам, которые их предки когда-то были вынуждены оставить. Тем не менее много деревень по всему миру до сих пор пустует.



На фото: Монголия © TimW







Поджореале, Италия © Andreas Zerndl







Рогуди, Италия © Marco Barone







Архипелаг Шенгси, Китай © oceanfishing







Пентедаттило, Италия © Quanthem







Исландия © Sergey Didenko







Оренбургская область, Россия© Vadim Orlov







Апоселеми, Крит © Georgios Tsichlis







Округ Хассан, Индия © Vivek BR







Сфентили, Крит © Georgios Tsichlis







Хирта, Шотландия © indulgy.com







Пригород Сеула, Корея © Glenn Sundeen







Дубай, ОАЭ © Katiekk







Север Турции © littleboat5







Псковская область, Россия © Harri Küünarpuu







Район Хвар, Хорватия © Andreas Vendler







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Мадейра, Португалия © evans.photo







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