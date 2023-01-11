Они будто все еще ждут своих хозяев. Целы наличники, хотя немного покосились двери и единственная улица заросла травой… Философский фотопроект о забытых сельских домах со всего мира.
XX век с его длинными трубами, монструозными небоскребами и гигантскими фабриками нанес оглушительный удар по деревенскому образу жизни. Люди, чьи предки веками пахали землю и выращивали скот, были вынуждены отправиться в города. Там у них был шанс заработать, устроившись на производство, чтобы прокормить семью. Конечно, активная урбанизация началась еще в XIX столетии, но прошлый век был куда более решительным и жестоким по отношению к деревням. Именно тогда весомая часть поселений обезлюдела, а города начали быстро разрастаться.
Сегодня все популярнее становится здоровый образ жизни, активный отдых на природе. Происходит обратный эффект: люди стремятся обзавестись недвижимостью за городом, чтобы быть ближе к тем лугам и лесам, которые их предки когда-то были вынуждены оставить. Тем не менее много деревень по всему миру до сих пор пустует.
На фото: Монголия © TimW
Поджореале, Италия © Andreas Zerndl
Рогуди, Италия © Marco Barone
Архипелаг Шенгси, Китай © oceanfishing
Пентедаттило, Италия © Quanthem
Исландия © Sergey Didenko
Оренбургская область, Россия© Vadim Orlov
Апоселеми, Крит © Georgios Tsichlis
Округ Хассан, Индия © Vivek BR
Сфентили, Крит © Georgios Tsichlis
Хирта, Шотландия © indulgy.com
Пригород Сеула, Корея © Glenn Sundeen
Дубай, ОАЭ © Katiekk
Север Турции © littleboat5
Псковская область, Россия © Harri Küünarpuu
Район Хвар, Хорватия © Andreas Vendler
Регион Умбрия, Италия © Buffy1982
Архангельская область, Россия © svic
Закарпатская область, Украина © ALEKSANDR RIUTIN
Мадейра, Португалия © evans.photo
Алтай © Mikhail Trishchenkov
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Красота пустующих деревень мира
Они будто все еще ждут своих хозяев. Целы наличники, хотя немного покосились двери и единственная улица заросла травой… Философский фотопроект о забытых сельских домах со всего мира.
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