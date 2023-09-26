При регулярном применении, масло чайного дерева может помочь избавиться от грибка ногтей, однако улучшение может наступить не сразу.

Масло чайного дерева — эфирное масло, обладающее множеством терапевтических преимуществ. Помимо целебных свойств, масло чайного дерева обладает противогрибковыми и антисептическими свойствами и может быть эффективным средством лечения грибка ногтей. Грибок ногтей сложно лечить, поскольку он может не исчезнуть сразу. Если вы постоянно используете масло чайного дерева, вы должны увидеть результаты с течением времени. Только имейте в виду, что результаты не будут мгновенными. Читайте дальше, чтобы узнать больше о лечении грибка ногтей маслом чайного дерева.







Что такое грибок ногтей?





Помогает ли масло чайного дерева от грибка ногтей?

Это безопасно?

Как подготовить ногти перед использованием масла чайного дерева

Вот как можно подготовить ногти к обработке маслом чайного дерева:

Как применять масло чайного дерева при грибке ногтей

Сколько времени займет лечение?

Выбор и покупка масла чайного дерева

Когда следует обратиться к врачу

Вопросы и ответы

Вывод

Грибковая инфекция ногтей может начаться с небольшого пятна белого или желтого цвета под кончиком ногтя. По мере распространения инфекции весь ноготь может обесцвечиваться и утолщаться, часто начинает трескаться и крошиться.По данным опроса, проведенного среди 4156 респондентов, почти 10,0% (415) из них сообщили о наличии грибковой инфекции ногтей за последние 12 месяцев. Распространенность инфекции также варьировалась в зависимости от расы/этнической принадлежности.Грибковая инфекция ногтей или онихомикоз могут поражать ногти на руках или ногах. Чаще поражаются ногти на ногах. Это может затронуть несколько ногтей или только один ноготь. Легкие инфекции часто безболезненны, и многие из них не требуют лечения. Но если инфекция ногтей широко распространена, вам может потребоваться немедленное и агрессивное лечение, и вам следует обратиться к дерматологу. Дерматологи могут предоставить более сильные лекарства, отпускаемые по рецепту. Лечение грибка ногтей может занять много времени (несколько месяцев), прежде чем оно начнет действовать.Результаты научных исследований, подтверждающих использование масла чайного дерева для лечения грибка ногтей, неоднозначны. Некоторые исследования указывают на потенциал масла чайного дерева как противогрибкового средства, но необходимы дополнительные исследования.Согласно исследованию 2013 года, масло чайного дерева эффективно снижает рост грибка Trichophyton Rubrum при инфекциях ногтей. T. rubrum — это грибок, который может вызывать такие инфекции, как микоз стопы и грибок ногтей. Улучшения были замечены через 14 дней.В этом исследовании использовалась модель in vitro, которую иногда называют экспериментом в пробирке. В исследованиях in vitro эксперимент проводится в пробирке, а не на животном или человеке. Для расширения этих результатов необходимы более масштабные исследования на людях.Интересно Известно, что коммерческое использование масла чайного дерева началось в 1920-х годах после того, как австралийский химик Артур Пенфолд подтвердил его антибактериальное и противогрибковое действие.Также можно сочетать масло чайного дерева со стандартными лечебными кремами. Небольшое исследование 1999 года показало, что участники смогли успешно справиться с грибком ногтей на ногах, используя крем, содержащий гидрохлорид бутенафина и масло чайного дерева.После 16 недель лечения 80 процентов участников, использовавших этот крем, вылечили грибок ногтей на ногах без рецидивов. Никто из группы плацебо не вылечил грибок ногтей. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, какой из этих ингредиентов наиболее эффективен при лечении грибка ногтей.Результаты исследования 1994 года показали, что чистое масло чайного дерева столь же эффективно, как и противогрибковый клотримазол (Desenex), при лечении грибковых инфекций ногтей на ногах. Клотримазол доступен как без рецепта, так и по рецепту.После шести месяцев лечения два раза в день результаты в обеих группах были схожими. Хотя обе группы имели положительные результаты, рецидивы были обычным явлением. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, как лечить грибок ногтей без рецидива.Как правило, масло чайного дерева безопасно при местном применении, но не более 3 капель непосредственно на кожу.Если у вас чувствительная кожа, вы можете испытывать сухость, зуд, жжение, покраснение или раздражение. Перед использованием лучше всего провести тест на коже, нанеся на нее одну каплю масла чайного дерева.На каждые 1-2 капли масла чайного дерева добавьте 12 капель базового масла (например кокосовое).Разбавленное масло нанесите на предплечье.Если в течение 24 часов не возникнет раздражения, можно наносить масло на другие участки.Никогда не принимайте масло чайного дерева внутрь. Не применяйте масло чайного дерева для детей без консультации с врачом.Эфирное масло чайного дерева можно разводить в масле-носителе, например, в масле сладкого миндаля или кокосовом масле.Масло чайного дерева может вызвать аллергическую реакцию. У некоторых людей оно может вызвать раздражение кожи: покраснение, зуд и воспаление.Если вы беременны или кормите грудью, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать масло чайного дерева.Предварительная подготовка перед нанесением масла чайного дерева на ногти поможет маслу глубже проникнуть в кожу и ногти, и добиться лучших результатов. Если ногти слишком толстые или длинные, ногтевое ложе не впитает масло должным образом, и вы не сможете получить пользу от этого альтернативного средства.Обрежьте инфицированный ноготь, удалив как можно больше его краев. Это предотвратит распространение инфекции на еще здоровые части ногтя.Если ногти слишком толстые, их можно обработать пилочкой. Пилочкой можно удалить оставшиеся участки инфицированного ногтя и дать возможность маслу проникнуть в ногтевое ложе.После обрезки или подпиливания ногтей промойте их водой с мылом, чтобы избежать попадания инфекции. Даже если эти остатки невидимы невооруженным глазом, они могут стать причиной рецидива или распространения инфекции. Для этого можно использовать мягкий, pH-сбалансированный гель для душа.После мытья тщательно высушите ногти, поскольку влажная и сырая среда является питательной средой для развития грибка. Держите ногти чистыми и сухими на протяжении всего курса лечения. Вытирайте ногти насухо полотенцем, но избегайте сильного растирания.После предварительной подготовки ногтей следующим шагом будет нанесение на них масла чайного дерева.Масло чайного дерева просто в использовании. Если вы используете масло чайного дерева неразбавленным или «чистым», сначала проведите патч-тест. Затем нанесите до 3 капель неразбавленного эфирного масла чайного дерева непосредственно на грибок.Если вы разбавляете масло чайного дерева, добавьте его в масло-носитель, например кокосовое масло. Вы можете либо нанести его ватным тампоном и дать ему высохнуть, либо приложить ватный тампон, смоченный разбавленным маслом чайного дерева, на пораженный участок на несколько минут.Вы также можете делать ванночки для ног несколько раз в неделю. Добавьте пять капель масла чайного дерева на 15 мл базового масла, смешайте, добавьте в емкость с теплой водой и оставьте ноги на 20 минут.Следите за тем, чтобы ваши ногти были аккуратными и подстриженными во время процесса заживления. Используйте чистые кусачки для ногтей, ножницы или пилочку для ногтей, чтобы удалить отмершие ногти.Кроме того, следите за тем, чтобы пораженные ногти были как можно более чистыми и сухими. Всегда тщательно мойте руки после обработки ногтей, чтобы избежать распространения инфекции.Применяйте смесь масел не менее двух-трех раз в день. Постоянное и регулярное применение масла чайного дерева может привести к стойкому улучшению здоровья и самочувствия. Даже если грибок ногтей на ногах исчезнет, продолжайте использовать масло чайного дерева для профилактики рецидивов или просто для ежедневного ухода за ногами!Если при использовании масла чайного дерева для лечения грибка ногтей возникают побочные реакции (например, покраснение или зуд), следует немедленно прекратить его применение.Вы должны быть последовательными в лечении, чтобы увидеть результаты. Обычно для полного заживления ногтя требуется несколько месяцев. Время заживления зависит от того, насколько серьезна инфекция и как быстро ваш организм реагирует на лечение.Грибковая инфекция излечивается, когда вы выращиваете совершенно новый ноготь, свободный от инфекции.Вы можете продолжить обработку маслом чайного дерева после заживления ногтя, чтобы грибок ногтей не вернулся.Для достижения наилучших результатов важно использовать высококачественное масло чайного дерева. Вот на что следует обратить внимание при покупке масла чайного дерева:Масло должно быть на 100% чистым.По возможности покупайте органическое масло.Ищите масло чайного дерева с концентрацией терпинена от 10 до 40%. Это один из основных антисептических и противогрибковых компонентов масла чайного дерева.Вы можете приобрести масло чайного дерева через Интернет или в аптеке поблизости. Всегда покупайте масло той марки, которой вы доверяете. Поставщик должен быть в состоянии ответить на любые ваши вопросы о его продукте.Изучайте марки и производителей.Если вы предприняли шаги по лечению грибка ногтей, но ситуация не улучшается или начинает ухудшаться, важно обратиться к врачу. Грибок ногтей может вызвать другие осложнения, особенно у людей, страдающих диабетом или у людей с ослабленной иммунной системой.Масло чайного дерева не будет хорошо проникать, если не подготовить ногти перед его нанесением. Для достижения хороших результатов подстригайте ногти и держите их в чистоте.Вы сможете увидеть здоровые ногти, отрастающие у основания, когда грибок ногтей заживет.В большинстве случаев Да, но перед этим изучите раздел о возможных побочных эффектах.Использование масла чайного дерева может быть безопасным и эффективным методом лечения грибка ногтей.Исследования, проведенные до настоящего времени, дали различные результаты. В целом масло чайного дерева безопасно для ухода за кожей, однако его следует применять с осторожностью. Для определения пределов эффективности масла чайного дерева против грибка ногтей необходимы дальнейшие исследования на людях. Помните, что для получения результатов от применения этого растительного препарата требуется довольно длительное время. Если после применения масла чайного дерева у вас возникли какие-либо побочные реакции на коже вокруг ногтей или если грибок ногтей на ногах растет, немедленно обратитесь к врачу.