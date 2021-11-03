Занятные факты, которые доказывают, что будущее в Японии уже наступило

Доказательства того, что Японии - страна будущего.
Каждый раз, когда по телевидению говорят о достижениях японцев в сфере образования или обслуживания, мы задаемся вопросом, почему же у нас все происходит совсем не так. Действительно, Япония - удивительная страна. Мы собрали 11 фактов, которые доказывают, что в стране Восходящего солнца уже наступило будущее.
1. Мини-фастфуды
Крошечные фастфуды.
Современные технологии стремятся к компактности и функционалу, что позволяет разместить большое производство на маленькой площади. По прогнозам специалистов, в скором времени к этому придут все страны. А тем временем пока все только планируют, Япония реализует. Уже сейчас на улицах японских городов появились маленькие Макдональдсы.
2. Торговые автоматы
Вендинговые автоматы в Японии.
С каждым годом темп жизни ускоряется, а люди всеми силами стараются экономить свободные часы. В ближайшем будущем торговые центры станут досугом выходного дня, а основную массу покупок люди будут совершать в вендинговых автоматах. К слову, их уже давно и успешно используют в Японии. Ассортимент товаров очень широк. В японских автоматах можно купить напитки, сладости, горячую еду, молоко, яйца, полуфабрикаты, цветы, духи, носки и многое другое. А самое главное то, что совершить покупку можно буквально за пару минут в удобном месте и без очередей.
3. Роботы
Отель с администраторами-роботами.
Поговаривают, что в будущем человеческий труд возьмут на себя роботы. Стоит сказать, что в это несложно поверить, глядя на жизнь в Японии. В Стране Восходящего солнца есть отели с администраторами-роботами. Более того, роботы помогают в больницах и магазинах.
4. Необычная еда
Усовершенствованная еда.
Современного человека тяжело удивить. Особенно, когда речь идет о еде. Однако в Японии это возможно. Еда самых немыслимых оттенков, овощи и фрукты необычных форм, красивейшие десерты и многое другое. Глядя на все это разнообразие, понимаешь, что в скором времени кулинарные шедевры просто вытеснят обычную еду.
5. Больничное питание
Питание в больницах.
Питание в японских больницах можно сравнить с едой из ресторана или обедами в санаториях. Блюда для пациентов не просто сносные, а действительно вкусные и разнообразные. Более того, во многих клиниках пациенты имеют возможность самостоятельно выбирать меню. Что же, хочется верить, что когда-то такой сервис доберется и до наших больниц.
6. Общепринятые нормы
Контроль уровня шума и вибрации на стройке.
На строительных площадках Японии устанавливают специальные приборы, измеряющие уровень шума и вибрации. Причем делается это не для вида, а для контроля и соблюдения общепринятого порядка. Хотелось бы верить, что когда-то и другие страны придут к таким простым качествам, как забота и взаимоуважение.
7. Забота об инвалидах
Таблички для слепых.
На территории постсоветского пространства инфраструктура для инвалидов развита очень слабо. Многие люди с особыми потребностями не имеют возможности даже выбраться за пределы своего дома. Что касается развитой Японии, то там дела обстоят совершенно иначе. Тротуары и заведения построены с учетом потребностей всех людей без исключения. Пандусы, специальные подъемники, перила и многое другое здесь являются нормой. Более того, в популярных туристических местах есть специальные таблички, написанные шрифтом Брайля, с подробным описанием местности.
8. «Умные» туалеты
Функциональные туалеты и туалетные кабинки.
Япония - родина «умных» унитазов. В этой стране они настолько функциональны, что в некоторых случаях вам даже не придется ни к чему прикасаться. Кроме того, в туалетных кабинках Японии, помимо привычных крючков для одежды, есть также детские стульчики, которые позволят родителям освободить руки и спокойно справить нужду.
9. Крытые пляжи
Потрясающий крытый пляж.
В скором времени, чтобы сходить на пляж, не придется ждать лета или покидать страну. Можно будет просто посетить один из крытых пляжей города. Такие пляжи уже есть в Японии, а через 5-10 лет появятся и в других странах.
10. Многоуровневая парковка
Многоуровневая парковка в Японии.
В перенаселенной Японии знают, как важно экономить место. В Стране Восходящего солнца уже давно и успешно используют многоуровневые парковки для личного транспорта. Известно, что с каждым годом количество суши сокращается, а значит когда-то и другие страны придут к мысли о необходимости экономии земельных ресурсов.
11. Личная пепельница
Одноразовая пепельница.
Японцы очень щепетильны и любят чистоту. Неудивительно, что в этой стране регулярно появляются такие ноу-хау, как личная одноразовая пепельница, которую удобно носить с собой, чтобы не мусорить на улице.
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